Odvolání komise ČT bylo dle právníků nezákonné. To může říct jen soud, míní poslanci

Poslanci sněmovního volebního výboru vyzvali politiky, aby se nevměšovali do záležitostí mediálních rad včetně Rady České televize. Mimo jiné tak reagovali na usnesení Senátu, podle kterého bylo odvolání dozorčí komise Radou ČT nezákonné. Ke stejnému závěru došlo i právní oddělení sněmovny. To, zdali byl tento krok rady v souladu se zákonem, ale může podle poslanců rozhodnout pouze soud.

Situací v Radě České televize by se měla neprodleně zabývat Poslanecká sněmovna, kterou k tomu vyzval její volební výbor. O jeden hlas také prošel návrh poslance ANO Aleše Juchelky, ve kterém výbor vyzval politiky, aby se nevměšovali do nezávislých orgánů veřejnoprávních médií a demokraticky zvolených rad.

Diskuse okolo rady veřejnoprávního média se začala vést po odvolání dozorčí komise Rady ČT. Podle právního stanoviska, které si nechal vypracovat Senát, si rada počínala protiprávně, protože zákon neumožňuje odvolat celou komisi jako celek, nýbrž jen její jednotlivé členy. Vše navíc musí zdůvodnit. Nic z toho se však nestalo.

K podobnému závěru dospěli i odborníci v Poslanecké sněmovně. "Podle našeho názoru je odvolání členů dozorčí komise možné pouze tehdy, přestal-li člen dozorčí komise splňovat předpoklady pro výkon funkce člena této komise stanovené v § 5, narušil-li člen dozorčí komise závažným způsobem důstojnost funkce člena této komise nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena této komise anebo jestliže se neúčastnil po dobu více než tří měsíců schůzí dozorčí komise," stojí ve stanovisku legislativního odboru, který obdrželi všichni členové volebního výboru.

Místopředseda STAN Petr Gazdík proto navrhoval, aby výbor vyzval Radu ČT, aby přehodnotila své stanovisko k odvolání dozorčí komise dle této analýzy. Pro přijetí takového návrhu však hlasovalo pouze sedm poslanců z pravostředové opozice a ČSSD. Návrh o jeden hlas neprošel.

Nevměšujte se do práce Rady ČT, vyzvali poslanci

"Já měl doposud pocit, že by politici neměli zasahovat do konání a jednání mediálních rad," vysvětloval poslanec ANO Patrik Nacher. "Kdokoliv tady toto téma otevřel, tak se vždycky argumentovalo, že by to byl precedent, kdybychom zasahovali do svébytného jednání demokraticky zvolených rad. A najednou aby se po politicích chtělo, aby se to dělo, aniž by bylo konstatováno, že byl porušen zákon? A to může konstatovat jenom soud," dodal Nacher.

Podobně argumentoval i poslanec SPD Lubomír Španěl. "Nemůžeme zpochybnit, že volba Rady ČT je politické rozhodnutí, protože ji volí sněmovna. Ptám se ale, proč ji nenecháme pracovat a chceme se jí plést do práce? Skloňuje se tady, že došlo k porušení zákonů, to je ale věcí rozhodnutí soudu," řekl Španěl.

Gazdík však upozornil, že si nepamatuje moment, kdy by se poslanci stanoviskem legislativního odboru sněmovny neřídili. "Stanovisko legislativního odboru není jen nějaký cár papíru, to stanovisko je poměrně silné," doplnil ho předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Poslanci ale přesto přijali usnesení, podle kterého jediné relevantní posouzení protiprávních jednání náleží soudům. Odvolaní členové komise již dříve prohlásili, že se proti zbavení funkcí hodlají bránit soudní cestou.

Uvést důvody odvolání nešlo, tvrdí Kysilka

Na výboru obhajovali svůj postup během odvolání dozorčí komise také členové Rady ČT. Jeden z nich, bývalý viceguvernér České národní banky Pavel Kysilka, vysvětloval, že když byla rada nespokojena s prací komise, musela ji odvolat jako celek. Podle něj totiž není v možnostech členů rady zjistit, jak pracují jednotliví členové komise, nýbrž ji lze hodnotit pouze jako celek.

Podle něj ani nebylo možné, aby usnesení o odvolání komise obsahovalo zdůvodnění. "Poraďte mi, prosím, jak má rada zdůvodnit svůj verdikt, když nevidím do hlav ostatních. Já vím, proč jsem tak hlasoval, ale nevím, proč tak hlasoval radní Daniel Váňa nebo Pavel Matocha. To jsme měli otevřít znovu hlasování a hlasovat o tom, proč jsme tak hlasovali?" ptal se poslanců Kysilka.

Záležitostí by se nyní měla pravděpodobně zabývat celá sněmovna, neboť ji k tomu vyzval výbor. Takový krok podpořila i komunistka Miloslava Vostrá a Martin Kolovratník z ANO.

