Rada ČT se pohádala při volbě dozorčí komise. Zavolejte policii, říkal Šarapatka

Rada České televize si ve středu zvolila novou dozorčí komisi. Usednou v ní Michal Petrman, Petr Juchelka, Jan Lamser, Eva Hubková a Zuzana Prokopcová. Dosavadní členy poradního orgánu rada kvůli "vážným výhradám" odvolala před dvěma týdny. Hlasování předcházela bouřlivá debata o nezávislosti kandidátů a o sporném odvolání předchozí komise.

V prvním kole první volby radní zvolili dva komisaře. Michal Petrman působí jako finanční konzultant, zasedá v dozorčí radě Moneta Money Bank a předsedá jejímu auditnímu výboru. Mimo to je také členem správní rady Vysoké školy ekonomické a Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Petr Juchelka je členem ODS a působí jako předseda představenstva pardubického letiště. Ve druhém kole první volby k dvojici přibyl Jan Lamser, bývalý dlouholetý manažer ČSOB.

Zbylé členy rada zvolila v prvním kole druhé volby. Eva Hubková dříve téměř třicet let pracovala na různých ekonomických pozicích v České televizi, nyní působí v oddělení správy majetku a strategických investic České pošty. Poslední zvolená Zuzana Prokopcová je stejně jako Petrman členkou auditního výboru Moneta Money Bank.

Je to naše interní věc, tvrdil Matocha

Volbě předcházela ostrá slovní přestřelka mezi radním Zdeňkem Šarapatkou a místopředsedou Pavlem Matochou, který schůzi vedl. Šarapatkovi vadilo, že Matocha prohlásil kandidáty za prodiskutované a kvalitní, přestože o nich rada nejednala na veřejném jednání, ale pouze na dopolední schůzi, které se neúčastnili všichni členové.

"Máte pocit, že když se dopoledne sejdete na neveřejném jednání, tak to stačí k tomu, abyste přešli hned k volbě komise? To myslíte vážně?" opřel se Šarapatka do Matochy.

Ten oponoval, že veřejné projednání podle něj nebylo potřeba. "Volíme náš poradní orgán, je to naše interní věc, koho zvolíme do orgánu," řekl. "Hluboce se mýlíte, jste zodpovědní koncesionářům a občanům, jak si to můžete dovolit?" nesouhlasil Šarapatka.

Ke kritice postupu radních se přidal také ředitel televize Petr Dvořák. Podle něj ČT nemohla ověřit nestrannost kandidátů, protože jí rada předem nesdělila jejich jména. "Za ČT tedy nemohu garantovat jejich nezávislost," poznamenal Dvořák.

Šarapatka se následně pokoušel přečíst ředitelův dopis adresovaný radě, ve kterém se Dvořák vůči radním dále vymezoval, Matocha mu ale odebral slovo. Na to Šarapatka reagoval prohlášením, ať na něj "klidně zavolají policii".

Podle Šarapatky i Dvořáka bylo mezi kandidáty několik lidí, jejichž nominace je v rozporu se zákonem o České televizi. Na seznamu podle nich neměli co dělat například dlouholetý spolupracovník Jany Bobošíkové Václav Musílek nebo bývalý šéf TV Barrandov Radek Žádník.

Členové rady René Kühn, Jaroslav Dědič a Zdeněk Šarapatka se tak nakonec rozhodli demonstrativně nehlasovat. Bývalý předseda rady Kühn na začátku jednání navrhoval odložení volby na 9. prosince, až situaci v radě a způsob odvolání předchozí dozorčí komise projedná volební výbor Poslanecké sněmovny. K odložení volby vyzvaly v úterý i iniciativa Rekonstrukce státu nebo spolek Milion chvilek pro demokracii. Návrh ale neprošel.

Sporné odvolání

Dosavadní členy komise odvolala rada kvůli vážným výhradám před dvěma týdny. Nespokojenost vyvrcholila při projednávání směny pozemku pod ostravským studiem, ke kterému komise nedodala některé podklady. Podle některých zákonodárců i ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) mohlo být odvolání komise v rozporu se zákonem.

Radní Hana Lipovská odvolání v minulých dnech hájila, podle ní bylo v souladu se zákonem a rada k němu přistoupila s péčí řádného hospodáře. Další radní Pavel Kysilka si nechal vypracovat právní analýzu, podle níž bylo odvolání také v pořádku.

Naopak podle názoru právničky a spoluautorky zákona o ČT Hany Marvanové, kterou citoval Šarapatka, bylo odvolání protizákonné, protože lze odvolávat jen jednotlivé členy komise a pouze z důvodů v zákoně uvedených, což se nestalo.

Čtyři z pěti odvolaných členů komise doručili radě předžalobní výzvu, v níž konstatují, že k jejich odvolání nebyl zákonný důvod, a chtějí pokračovat ve funkcích. Jinak se hodlají obrátit na soud.

Rozpočet zasáhla epidemie

Rada se rovněž zabývala financemi. Vzala na vědomí letošní aktualizovaný rozpočet ČT s tím, že stav finančních prostředků nesmí klesnout pod 1,21 miliardy korun. Na začátku roku přitom ČT disponovala 1,595 miliardy Kč. V příštím roce by mělo být minimum, pod které nesmí ČT jít, jedna miliarda korun.

Česká televize má pro letošek schválený vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji 6,76 miliardy korun. Hlavní příjmovou položkou jsou televizní poplatky, které měly letos přinést asi 5,6 miliardy Kč. Hospodaření výrazně ovlivní koronavirová epidemie. Podle zářijového odhadu přijde o 150 milionů Kč z obchodní činnosti a 50 milionů z koncesionářských poplatků.

