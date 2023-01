Odsuďte Válka za vlastizradu, vyzývali voliči Baštu. On je nabádal, ať nevolí Babiše

Po týdnech takřka neviditelné kampaně se v posledním měsíci před volbami prezidentský kandidát SPD Jaroslav Bašta snaží zviditelnit. Výrazně mu pomáhá i šéf hnutí Tomio Okamura. A Baštova podpora roste. A to natolik, že může ubrat hlasy expremiéru Andreji Babišovi, s nímž bojuje o podobné voliče. Oba muži na sebe proto v kampani slovně útočí.

Přízemní místnost hotelu Trumf v Mladé Boleslavi, kam běžně chodí hosté indické restaurace, je v pondělí navečer plná lidí. Nepřišli se však najíst, ale poslechnout si prezidentského kandidáta Jaroslava Baštu. Jeho příznivců dorazila zhruba stovka. Tolik židlí tu ani není a někteří musí stát. Na začátku akce někteří lidé dokonce postávají na chodbě, poté se přece jen do vydýchané místnosti vmáčknou.

Letáků, na kterém je Baštova fotografie s českými barvami, a placek s jeho podobiznou je však dostatek. Sál je plný především starších lidí, mladých je tu jen pár. Nejsou tu jen místní, někteří sem přijeli i ze širšího okolí. Například muž středního věku Petr přijel z Jičína, z něj je to sem zhruba 35 kilometrů.

"Určitě ho budeme volit," říká Boleslavan Jaroslav. "Pan Bašta je jediný, který vybočuje a jde jiným směrem než ostatní kandidáti. Pro běžné lidi je to asi jediná rozumná volba. Vidíme, kam premiér Petr Fiala republiku vede. Bašta vypadá, že by vládu odvolal," vysvětluje muž, který na setkání přišel se svojí kamarádkou Janou.

I ta se tu prý utvrdila v tom, že poslance SPD bude v prezidentských volbách volit. První kolo se bude konat v pátek a v sobotu, druhé kolo bude o dva týdny později.

Právě slib o odvolání vlády je Baštův nejviditelnější předvolební program. A to i přestože právníci tvrdí, že prezident vládu svévolně odvolat nemůže. Jako by tyto argumenty však Bašta neslyšel. Záměr odvolat vládu zopakuje i během setkání v Mladé Boleslavi, za což ho fanoušci odmění asi vůbec nejhlasitějším potleskem.

Hrozba pro Andreje Babiše

Bašta podle posledních předvolebních průzkumů posiloval a nyní představuje hrozbu pro dalšího prezidentského kandidáta, předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Právě tomu může podle politologa Masarykovy univerzity Miloše Gregora odčerpat v prvním kole hlasy. "Pokud někdo zvažuje volbu Bašty, tak v případě, že by nakonec nekandidoval, je pro něj druhou volbou právě Babiš. Tam je to poměrně jednoznačné," říká Gregor.

Je podle něj možné i to, že Bašta ohrozí postup Andreje Babiše do druhého kola voleb. Samo o sobě to však podle něj nestačí. "Pro tento scénář by bylo potřeba, aby z voleb odstoupil i Pavel Fischer a Marek Hilšer a podpora mezi Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem by se rovnoměrně rozložila. Tím pádem by oba měli relativně vysoká procenta a Babiš by měl nižší procentní zisk," vysvětluje Gregor.

Sám Babiš vyjadřuje obavy z Baštovy kandidatury. Tvrdí, že jeho volba může pomoci provládním kandidátům a hovořil o něm i v pondělí na setkání s příznivci v Brně. I Bašta na svého soupeře útočí. V Mladé Boleslavi se do něj několikrát strefuje. "Nikdo z těch, kdo to myslí s touto republikou dobře, by neměl volit Andreje Babiše," říká.

Kromě odvolání vlády promlouvá ke svým příznivcům také o válce na Ukrajině, kterou označuje za boj mezi Spojenými státy a Evropskou unií, kterou nazývá federací. Zdůrazňuje, že by chtěl jako prezident zabránit vyslání českých vojáků do zákopů na Ukrajině, což ale nikdo nenavrhuje. Varuje také, že pokud ho lidé nebudou volit, bude zavedeno korespondenční hlasování nebo zrušeno placení hotovostí. Hovoří i o tom, že se politika čím dál víc militarizuje.

Je zřejmé, že se Bašta snaží vymezit proti ostatním kandidátům, ale i vládě a jejím příznivcům, o kterých souhrnně hovoří jako o "nich". "Vaše podpora se začíná projevovat a nemohou ji ignorovat ani oni. V poslední době se zdá, že si začínají uvědomovat, že by to mohlo být úplně jinak, než si naplánovali," tvrdí Bašta.

"Za nedostatek léků může Fiala"

Když je prostor pro dotazy, zajímá Baštovy podporovatele například to, co si myslí o nedostatku léků. I toto kandidát SPD využije jako příležitost ke kritice vlády.

"Toto je jeden z nejmarkantnějších dokladů úpadku, do kterého nás zcela záměrně Fialova vláda vede. Jim nezáleží na tom, jestli čeští pacienti dostanou léky. Sledoval jsem fotografie ministra Válka (ministra zdravotnictví Vlastimila Válka - pozn. red.) před kamionem, který byl naložen léky a jel na Ukrajinu. Chlubil se, že takových tam poslal už osm," odpovídá.

Přítomní nevěřícně kroutí hlavou. Někdo z davu dokonce vykřikne, že je potřeba Válka odsoudit za vlastizradu. Bašta na to však vůbec nereaguje.

Problém s nedostatkem léků je přitom celoevropský a může za něj i nečekaně silná epidemie chřipky. Mluvčí ministra zdravotnictví Ondřej Jakob pro iRozhlas.cz uvedl, že na Ukrajinu putovaly jiné typy léků, než jaké chybí v lékárnách. A souvislost mezi nedostatkem léků a válkou na Ukrajině popřela také ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

To však přítomné nezajímá. Potleskem Baštu odmění i za další lživou informaci, totiž že povinné očkování proti covidu představovalo jen způsob, jak prodat co nejvíc vakcín. Tvrdí také, že v Česku byl zastaven vývoj vakcíny, protože by byla účinnější a levnější než dovážený Pfizer. Je přitom prokázané, že očkování proti covidu chrání před vážným průběhem nemoci. V sále se však nad jeho slovy nikdo nepozastaví.

Velký zájem je na konci o Baštovu knihu Stát jsme my, kterou vydal loni a do které ochotně připojuje svůj podpis. Přijeli za ním jak příznivci nebo členové hnutí SPD, tak i lidé, kteří přiznávají, že SPD nevolí. Baštovi ale fandí.

"Kandidáta jsme znali už dávno, taťko"

Ve své volbě se zde utvrdili také manželé Jaroslav a Jana, kteří pracují jako technik a lékařka a jsou z okolí Boleslavi. "Alternativismus sledujeme už asi dva roky. Čím dál víc je pro nás jediný možný volitelný kandidát pan Bašta. Symbolizuje pro mě normální, lidský svět. Navíc nelže. Ostatní mi připadají velice neupřímní," říká Jana.

Její manžel přitakává: "Sledujeme to dva roky a nevěděli jsme, kdo by mohl být správný kandidát…" Manželka mu však skáče do řeči. "Ale věděli, taťko, věděli. Když vybíráte ne podle vzhledu a žvanění, tak to tak vychází," dodává.

Petra, který sem přijel z Jičína s manželkou, zajímalo, jaký je Bašta naživo. "V televizi vypadá starší nebo že špatně mluví, takhle naživo to je úplně o něčem jiném. Je to morální člověk," říká, bere si bundu a míří k východu.

Zde se ještě reportérka snaží oslovit další pár středního věku, žena se však odmítne vyjádřit, možná povzbuzená kritikou médií, která na setkání zaznívala. "Aktuálně.cz? Vám nic neřeknu, vy lžete," rozčiluje se a odchází.

Video: Přiletí dezinformační "granát"? Třetina Čechů je zranitelná, říká analytik Vrabel (10. 1. 2023)