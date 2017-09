Kandidáti ODS vyrazí do krajů v dodávkách, chtějí voliče přesvědčovat osobně

AKTUALIZOVÁNO před 12 minutami

Občanští demokraté zahájili horkou fázi předvolební kampaně. Českou republiku budou její kandidáti objíždět v dodávkách s tvářemi krajských lídrů. Předseda a jihomoravský lídr Petr Fiala chce, aby se finále kampaně soustředilo na důležitá témata, nikoliv na skandály. Volební program ODS je rozčleněný do několika balíčků - daňového, antibyrokratického, vzdělanostního a bezpečnostního. ODS žádá také zrušení EET a odmítají uprchlické kvóty.

Brno - Čtrnáct dodávek s tvářemi krajských lídrů zaparkovali občanští demokraté na Moravském náměstí v Brně a zahájili tam horkou fázi volební kampaně označovanou jako modrá vlna. Strana sází na kontaktní kampaň, kandidáti se vydají do všech koutů republiky, kde chtějí voliče osobně přesvědčovat o síle svého programu. Předseda a jihomoravský lídr Petr Fiala chce, aby se finále kampaně soustředilo na důležitá témata, nikoliv na skandály.

"Klíčovým prvkem kampaně ODS jsou debaty s občany," řekl předseda centrálního volebního štábu Zbyněk Stanjura. Auta s kandidáty navštíví přes 6000 obcí a měst. Už v srpnu strana zvala voliče do letních kin. ODS ale v kampani využije také další marketingové prostředky, jako jsou billboardy nebo videa v sociálních sítích.

Náklady kampaně odhadl Fiala na 80 milionů korun, zákonný limit je 90 milionů. "Samozřejmě po skončení kampaně vyhodnotíme a uvidíme, jaké částky jsme dosáhli," řekl Fiala.

Volební program ODS je rozčleněný do několika balíčků - daňového, antibyrokratického, vzdělanostního a bezpečnostního. "Jasně říkáme: žádné progresivní zdanění, žádné kosmetické změny, ale výrazné a spravedlivé snížení daní," uvedl dnes Fiala.

Slíbil také omezení byrokracie. "Mluvíme o antibyrokratické revoluci. Neslibujeme žádné Potěmkinovy vesnice. Víme přesně, co zrušíme a co zrušíme hned," uvedl Fiala. Ve volbách jde podle něj o to, zda komunisté po 28 letech znovu získají vliv na vládu, a také o to, zda se k moci naplno dostane Andrej Babiš a jeho hnutí ANO.

Už v srpnu ODS představila 12 podmínek pro svůj případný vstup do vlády po podzimních volbách. Občanští demokraté budou mimo jiné požadovat snížení daňové zátěže a zrušení elektronické evidence tržeb (EET). Naopak odmítají povinné kvóty na přijímání migrantů.

V roce 2013 ODS ve sněmovních volbách získala 7,72 procenta hlasů. Na jižní Moravě, kde už tehdy byl lídrem Fiala, jen asi sedm procent. "Žádné číslo vám neřeknu, ale nepochybně chceme, abychom měli více - a podstatně více - než jsme měli v roce 2013. Já sám očekávám dvouciferný výsledek a byl bych zklamán, kdybychom ho nedosáhli," řekl Fiala.

Poslední volební model agentury Median přisuzuje ODS zisk deseti procent hlasů. Podle stejného modelu by volby vyhrálo hnutí ANO před sociálními demokraty a komunisty. ODS jde do podzimních voleb s podporou Strany soukromníků České republiky, jejíž zástupce má i na svých kandidátkách.