před 1 hodinou

Rozhodnutí o tom, že si Češi příštího prezidenta budou vybírat 12. a 13. ledna, bylo v pondělí vydáno ve Sbírce zákonů. Začala tím oficiálně i volební kampaň. Všichni adepti na funkci hlavy státu si podle zákona o prezidentských volbách nyní budou muset do pěti dnů založit transparentní účet pro financování volební kampaně. O znovuzvolení usiluje Miloš Zeman, mohl by mít až dvě desítky soupeřů. K nejvážnějším zatím patří bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a textař Michal Horáček. Stejně jako Zeman už ohlásili, že disponují více než 50 tisíci podpisy nutnými pro občanskou nominaci. Zájemci o křeslo hlavy státu budou muset přihlášku podat ministerstvu vnitra do 7. listopadu.

