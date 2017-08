Němcová: Každý v ODS hledá kandidáta na prezidenta, i já. Odpovídají mi, jestli jsem se nezbláznila

před 38 minutami

Poslankyně a jedna z nejvýraznějších tváří ODS Miroslava Němcová odmítla nabídku bojovat o post hlavy státu. Nyní pomáhá hledat osobnost, která se stane prezidentským kandidátem občanských demokratů a která porazí Miloše Zemana. Zkušená politička v rozhovoru pro Aktuálně.cz také nevyloučila, že se strany po volbách pokusí vytvořit koalici proti hnutí ANO. "Babiš je pro mě nepochopitelně pořád braný částí veřejnosti jako člověk s naprosto čestnými úmysly, jako rytíř na bílém koni, který vymetá Augiášův chlév. A to není vůbec žádná pravda," říká poslankyně.

Poté, co Miloš Zeman přirovnal premiéra Bohuslava Sobotku k lahvi od okurek a nazval ho sviní, jste mluvila o tom, že degraduje prezidentský úřad, čímž se zvyšuje frustrace občanů z politiky. Proč tedy ODS nemá vlastního kandidáta a staví se laxně k prezidentské kandidatuře?



ODS nedělá málo. ČSSD ani TOP 09 také nemá kandidáta. Čekáme na výsledek parlamentních voleb, pak strany někoho navrhnou či podpoří.

Oslovil vás předseda Petr Fiala s možností, že byste byla kandidátkou na prezidentku vy?

S panem předsedou jsme o tom mluvili, ale nejsem připravená bojovat o tuto funkci. Pan předseda určitě mluví s celou řadou dalších lidí.

Nešlo by dělat víc pro to, aby byl na Hradě někdo jiný místo Miloše Zemana?

To ODS určitě udělá. Buď bude mít svého silného kandidáta, nebo podpoří někoho z kandidujících lidí.

Zkoušela jsme sama někoho vybrat nebo oslovit?

Ano. Nemůžu vám říci jména, protože nemám jejich souhlas. Když za nimi přijdu, jestli nechtějí být prezidentem, odpovídají, jestli jsem se zbláznila. Ptají se, proč bych opouštěl svoji vědeckou pozici a šel do něčeho, co semele mě i moji rodinu? Nejsem v tom sama, každý v ODS někoho hledá a tlačí na lidi, avšak ti už jsou z toho tlaku nešťastní, protože nechtějí kandidovat.

Vybrala bych si Drahoše

Může ODS podpořit Jiřího Drahoše nebo Michala Horáčka?

Před dvěma měsíci jsem řekla, že je mi pan Drahoš nejbližší. Nemám ještě kompletní seznam kandidátů, takže se to může změnit, ale z těch dosavadních je to právě tato osobnost.

Nevyhýbají se politické strany nominaci na prezidenta ze svých řad, aby kandidáti nepohořeli jako v roce 2013?



Karel Schwarzenberg zase tolik nepohořel. Politické strany nyní více soupeří a koncentrují na parlamentní volby. Nechtějí vést dvě kampaně v jedné.

Senátor Jaroslav Kubera, který hodlá za ODS kandidovat na Hrad, řekl, že pokud by ODS ve volbách nezískala dvouciferný výsledek, měl by Petr Fiala skončit. Jak se na to díváte?

Každá politická strana dělá velkou chybu, když se před volbami baví o vyhodnocování volebního výsledku. Zaplevelit debatu a odvést ji třeba od programu pro živnostníky, je podle mě úplně špatně.

Každý člen vedení mluví za sebe. I Klaus mladší

Není problém i v tom, že si voliči nejsou jisti, jak by se ODS chovala ve vztahu k EU?



ODS říká, že je EU třeba reformovat. EU by se měla chytnout za hlavu a uvědomit si, co se ve světě děje. Nikdo neotevře dveře svého domu dokořán a neřekne: Dělejte si, co chcete. Tohle se v Evropě stalo. Je tu milion lidí, o kterých nevíme, jak se jmenují, protože mění identitu. Nevíme, kde se pohybují. Každý den jsme svědky teroristických útoků a potom se dozvídáme, že se o teroristech vědělo.

Václav Klaus mladší připodobnil dohodu slovenského premiéra Fica s Bruselem ohledně uprchlíků k roku 1938. Není to rétorika, která nepatří ke straně jako ODS?

Za stranu mluví její zvolené vedení a každý jiný člen mluví za sebe. I já mluvím za sebe. Václav Klaus nehovořil o stanoviscích ODS a já osobně bych to jako on nikdy neformulovala.

Nebudou vám radikální postoje pana Klause mladšího či paní Černochové, která se fotila se samopalem na náplavce, v Praze škodit?

Víte, že to nevím? Nevím, kolik je radikálnějších voličů, kteří chtějí slyšet silnější bouchnutí do stolu. Preferenční hlasy napoví, jaká forma voličům víc vyhovuje. Pokud se vrátím k Janě Černochové: Věnovala se důsledně a důkladně oblasti bezpečnosti a armády. Kéž by se každý zástupce tak pečlivě připravoval na svá vystoupení ve sněmovně! Jana Černochová dělala svou práci brilantně. To, že se nechala vyfotit někde s nějakou zbraní, mě vůbec nerozrušuje. Pro mě bylo daleko nepříjemnější dívat se na fotky, které poradí marketéři panu Babišovi. Fotit se na veřejných záchodcích je jiný šálek kávy.

Není pro voliče problém, že nevědí, zda platí postoj Petra Fialy, Václava Klause nebo někoho jiného?

Myslím, že to tak není a že to je charakteristické pro normální politické strany, kde bývají odlišné názory. Voliči nechtějí, aby názor jejich reprezentanta splynul se stranou. Je to zdravější model, než když se politik hezky usmívá, schová se do party, ale jeho názor se lidé nedozví. Pro mě je náš model upřímnější.

Koalici proti ANO vymyslelo ANO

Co by měla ODS dělat, aby oslovila více voličů?

Babiš postavil svou politiku na protikorupčním étosu a slibu řídit stát jako firmu. Vím z našich interních průzkumů, že řada lidí z podnikatelského prostředí odešla z ODS a jejich návrat je pomalý. Nelíbily se jim okolnosti kolem pádu vlády, zároveň se jim zamlouvala Babišova nabídka. Mám dojem, že se nám vracejí zejména drobnější živnostníci, kteří na svém těle zakusili dopad rozhodnutí vlády, která řadě z nich znemožnila podnikání třeba ve formě obchůdků na venkově. Také funguje určitá setrvačnost. Když někdo dal hlas Babišovi, bude obhajovat, že lze řídit stát jako firmu. Nechtějí si přiznat, že naletěli.

Platí, že vylučujete koalici s hnutím ANO?

Petr Fiala v řadě svých prohlášení říkal, že nepřipadá v úvahu, aby ODS vstoupila do vlády, pokud by se jejím premiérem stal Andrej Babiš.

Může vzniknout po volbách velká koalice proti hnutí ANO, kdy by ODS vstoupila do vlády s ČSSD, TOP 09 či lidovci?

Nebyla jsem u žádných rozhovorů o velké koalici proti hnutí ANO. Může se to ale stát. Historie ukazuje, že vznikaly naprosto nesourodé koalice levice s pravicí, aby politici zabránili něčemu horšímu. ODS se však aktivně nepodílí na nějaké akci proti hnutí ANO. Řekla bych, že vznik této koalice zkonstruovalo hnutí ANO, aby se položilo do role chudáků, které všechny tradiční strany chtějí vyloučit z politické hry.

O Andrejovi Babišovi jste nedávno řekla, že ztělesňuje destrukci demokratického zřízení. Je to hrozba, která by dokázala spojit nesourodé strany do velké koalice?

Tím ohrožením bezpochyby je. Když budeme dávat dohromady teoretické možnosti, spadá tam koalice, která se bude chtít zamezit jmenování člověka, který by byl trestně stíhán. Ocitáme se však na velmi tenkém ledě předčasných spekulací.

Není lepší se nevymezovat vůči ANO a ponechat si větší manévrovací prostor?

V politickém životě vždy přijde zlomová chvíle, kdy lidé chtějí vědět, co strana skutečně udělá. Podle mě nastala správná chvíle říct natvrdo, co chceme a nechceme, a stát si za tím. To je mnohem korektnější, než se schovávat. A je to správné i za cenu ztráty nějakého koaličního potenciálu.

Deset procent na Vysočině stačit nebude

Bývala jste jedničkou kandidátek ODS do parlamentních voleb, ať už na své rodné Vysočině nebo v Praze. Letos jste na Vysočině "jen" dvojka. Chtěla jste být lídr?

Ano, chtěla jsem být lídr. Objížděla jsem jednotlivé oblasti, tedy bývalé okresy, byla jsem na jednotlivých sněmech, ucházela jsem se o první místo, ale neuspěla jsem.

Byla jste zklamaná, zaskočená?

V životě projdete tolik porážek a tolik vítězství, že vás to připraví na obě varianty. Vzala jsem to s nadhledem. Přijímám, co přijde. Je dobré se tomu v životě podřídit.

Kolik hlasů musíte získat na Vysočině, aby tu ODS měla dva poslanecké mandáty? Není právě v tomto menším kraji pozice dvojky kandidátky těžší než ve velkých regionech?

Nemám spočítané, kolik hlasů potřebujeme na dvě místa. Ale nynější preference kolem deseti jedenácti procent by na zisk dvou mandátů na Vysočině nestačily.

Nečekala jste, že ODS bude mít po čtyřech letech v opozici vyšší peference?

Očekávám, že ve volbách získáme více. Nicméně v roce 2013 po pádu vlády Petra Nečase padla ODS na takové dno, že sbírat se z něj je běh na dlouhou trať. Nemyslím, že by bylo možné dostat se během jednoho volebního období do dramaticky lepší pozice, než ve které jsme teď. Ztráta důvěry se dohání opravdu velmi pomalu.

Vyčítáte to Petru Nečasovi?

Nemá to smysl. Události se staly, odpovědnost každý nese a musíme se s tím nějak vyrovnat. Už se chci dívat dopředu.

Není jeden z důvodů, proč se voliči k ODS vrací pomalu, právě to, že lidé si kauzy jako Nečas a jeho sekretářka a její kabelky pamatují, zatímco ODS k tomu nezaujímá kritický postoj a viní spíš policii?

Takto mi to nikdo z voličů nebo z lidí, které potkávám, neformuloval. Uvedla bych dva odlišné pohledy. Když jsme se ujali vlády, tak to bylo pod heslem padni komu padni. Byla jsem svědkem okamžiků, kdy koalice vydávala své členy k trestnímu stíhání - pana Škárku, pana Bártu. Naproti tomu Andrej Babiš je předem vyviněn ze všeho a je bagatelizováno cokoli, co udělá. V porovnání s ním jsme nenapáchali takové věci jako ANO. Pro mě nepochopitelně je přitom Babiš pořád braný částí veřejnosti jako člověk s naprosto čestnými úmysly, jako rytíř na bílém koni, který vymetá Augiášův chlév. A to není vůbec žádná pravda.