ODS si po letech zvolila do vedení ženu. Jsem obyčejná holka z vesnice, říká Decroix

Občanská demokratická strana patří dlouhodobě ke stranám, které mají ve vedení málo žen. ODS dokonce neměla v posledních letech žádnou, kolem předsedy Petra Fialy byli jen samí muži. Teď už to není pravda. Delegáti sobotního kongresu zvolili místopředsedkyní poslankyni Evu Decroix, která získala 311 hlasů.

Zatímco o tom, že Petr Fiala zůstane předsedou ODS a nic se nezmění ani na postech jeho mužských místopředsedů, bylo jasno dávno před sobotním kongresem ODS, kolem místopředsedkyně - ženy - se opatrně našlapovalo do poslední chvíle. Ještě při sobotním obědě delegáti kongresu ODS mluvili o tom, komu po jídle hodí hlas. Několik nominací na místopředsedkyni měla poslankyně Eva Decroix, ale ani ona sama si vůbec nebyla jistá, že je promění ve zvolení do vedení občanských demokratů.

Podle informací Aktuálně.cz některým vlivným členům strany dlouhodobě vadí to, že Decroix patří k nejvíce liberálním zástupcům v ODS, což je patrné i při jejím působení v Poslanecké sněmovně. Stačí se podívat na dění kolem přijetí zákona o manželstvím pro stejnopohlavní páry. Decroix je v klubu v menšině těch, kteří byli jednoznačně pro přijetí manželství pro tuto skupinu občanů. Pro většinu klubu přitom bylo zvednutí ruky pro tento zákon naprosto nepřijatelné. Nakonec prošla kompromisní varianta se slovem "partnerství" a omezenými právy, ale i to, někteří poslanci ODS - spolu s částí strany - odmítají.

Další zpravodajská informace z kongresu ODS: Největší otázkou voleb je, zda si delegáti zvolí po letech do vedení ženu - konkrétně Evu Decroix. Ta mnohé překvapila, když před chvílí přišla na pódium bez lodiček a s kšiltovkou. Což následně vysvětlila - tady je ukázka. pic.twitter.com/nWaQUi93pL — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 13, 2024

"Věděla jsem, že volba bude napínavá, není tajemstvím, že zdaleka ne všichni delegáti byli příznivci toho, abych byla místopředsedkyní," přiznala sama Eva Decroix, která občas slýchává otázku, jestli by jí nebylo lépe v TOP 09. Topkaři jsou přece jen liberálnější stranou, Decroix se ale cítí doma v ODS, ve které je od roku 2014.

"Jsem obyčejná holka z vesnice na Vysočině," vysvětluje Aktuálně.cz politička, která patří k novějším tvářím v ODS. Ve sněmovně se objevila teprve v roce 2021, do té doby byla zastupitelkou Jihlavy a Kraje Vysočina. Poslanci si ji ale hned zvolili za 1. místopředsedkyni klubu ODS, který vede Marek Benda. Kromě toho Decroix v ODS vede Dámský klub, byť žen je ve strukturách ODS hodně málo.

Mimochodem, že je žen na vlivných politických místech ODS jako pověstného šafránu, ukazuje i pohled do zmiňovaného poslaneckého klubu ODS. Mezi 34 členy klubu je pouze 5 žen. Obdobně to vypadá v senátním klubu, kde sedí jen čtyři ženy a více než 30 mužů. A pohled do předsednictva strany a výkonné rady nabízí podobný obrázek: 20 mužů a pouhé 2 ženy.

"Pokud bude pokračovat tak velká převaha mužů, mohou mít ženy v naší společnosti pocit, že je ODS málo reprezentuje. Žen musí být vidět v ODS více," říká Decroix, která ale jedním dechem dodává, že rozhodně není příznivcem nějakých kvót. "Naše členská základně je prostě velmi široká a velmi kvalitní, není jednoduché se v ní prosadit. Máme ale v ODS i mnoho skvělých, úspěšných a vzdělaných žen. Možná jen zatím neměly dost motivace jít do vrcholné politiky. Já jsem to zkusila, abych jim ukázala, že to má smysl, že to prostě jde," říká.

Její život je spojený s Vysočinou, byť se shodou náhod narodila právě v Ostravě, kde je nynější kongres ODS. V porevolučních devadesátých letech se rozhodla studovat obor francouzština - čeština na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale jak přiznala Aktuálně.cz, nebavilo ji to.

"Byla jsem velmi zklamaná z tehdejšího způsobu výuky. Chtěla jsem objevovat svět, dozvídat se všechno nové, ale my se učili spíše "ptákoviny". Tak jsem šla studovat do Francie práva, studium bylo hrozně těžké, ale dalo mi strašně moc," popisuje svůj život, ve kterém hraje velmi důležitou roli její manžel - Francouz.

Seznámila se s ním ještě během studia v Praze. Když si přivydělávala jako servírka, potkala v jedné restauraci kuchaře, kterého od šesti let obrovsky bavilo vařit. Tím kuchařem byl právě její budoucí manžel, který se ocitl v tehdejším Československu.

"Máme spolu třináctiletou a šestnáctiletou dceru, žijeme v Horních Dubence na Vysočině, manžel je stále kuchař a otevřel si francouzskou restauraci. Malinkatý rodinný podnik, kterému se naplno věnuje. Oproti tomu já jsem provozovala advokátní kancelář a nejdříve se přihlásila do místního sdružení a postupně se dostala až sem do Ostravy k volbě místopředsedkyně strany," pokračuje ve vyprávění.

Když přišla řeč na to, jak vlastně vnímá dnešní atmosféru v Česku, a co říká informacím z průzkumů, podle kterých premiér a ODS přicházejí o některé voliče, Decroix začíná opět zmínkou o Vysočině. "Myslím, že i díky tomu vím, jak se lidem skutečně žije, že to mnozí nemají jednoduché. Navíc jsem v kontaktu s lidmi ze své advokátní kanceláře, často jsem je zastupovala v rámci darovacích smluv, převodů majetku či rozvodů. To byli lidé od maminek až třeba po důchodce, vzorek naší společnosti, zdaleka se nepohybuji jen po Poslanecké sněmovně," upozorňuje. Jak tedy vnímá náladu ze současné vlády?

"Vnímám velké naštvání lidí a také určitou odtrženost politiky od těchto lidí, od jejich běžných problémů. Zároveň si ale u mnohých všímám pochopení pro to, co vláda dělá, chtějí, abychom pomáhali Ukrajině, abychom modernizovali Česko. Moc bych si přáli, abychom teď začali politiku dělat tak, aby lidé viděli, že jim konkrétně zlepšuje život. Naše vláda už od svého příchodu udělala mnoho dobrého, ale zatím se věnovala nezbytným systémovým změnám, které se tolik pozitivně do života lidí nepromítly. A lidé čekají, že se jim začne zvedat životní úroveň," soudí nová žena ve vedení ODS.

Zatím poslední ženou ve vedení ODS byla Alexandra Udženija, která se místopředsedkyní stala v roce 2018. O dva roky později se snažila svou funkci obhájit, ale delegáti ji už do vedení nechtěli. "Tohle patří k politickému životu, přeji svému nástupci, aby byl po boku Petra Fialy a ostatních tak loajální, jako jsem byla já," komentovala v roce 2020 neúspěch evidentně rozladěná Udženija. Jestli potká Decroix podobný osud ukáží příští měsíce, nebo až další kongres plánovaný na rok 2026.