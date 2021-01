Očkovat se bude moci až 100 tisíc lidí denně, slibuje Blatný. Pomoc s kampaní odmítl

Kapacita očkování proti covidu bude až 100 tisíc lidí denně, sliboval na otázky novinářů ministr zdravotnictví Jan Blatný. A stane se tak jen v případě, že se do očkování zapojí praktičtí lékaři a do Česka budou přicházet miliony dávek vakcíny, dodával. Šéf ÚZIS Ladislav Dušek zase novinářům, včetně Aktuálně.cz tvrdil, že viru je stále těžké čelit, protože se velmi rychle šíří.

Pane ministře, kolik lidí by mělo být denně naočkováno?

Očkovacích center, která jsou vázána na současnou vakcínu, je zatím 31. Nemocnic, které budou fungovat jako očkovací centra, je zhruba 200. A další velkokapacitní centra budou určitě v každém kraji. Kromě toho budou ordinace praktických lékařů, kterých se může zapojit kolem pěti tisíc - počítáme s nimi v době, kdy budou vakcíny, které budou moci uskladňovat. Vznik velkokapacitních center je částečně i na krajích, jakým způsobem si to zajistí. A oni si to také zajišťují. V Praze se uvažuje například o několika lokalitách, nejenom o Letňanech.

Kdo bude v těchto zařízeních pracovat?

Takové centrum bude vždycky vázáno na nějaké zdravotnické zařízení, aby to bylo možné financovat přes zdravotní pojištění. Část lidí, kteří budou v centru pracovat, budou zaměstnanci nějaké nemocnice. Plus další, ať už se jedná o dobrovolníky, pomoc nabízejí také praktičtí lékaři, Červený kříž a další.

Kolik lidí budou schopni naočkovat a odkdy naplní maximální kapacitu?

Hovoříme o kapacitě, která se pohybuje kolem 100 tisíc lidí denně. Budeme tato centra potřebovat tehdy, až budou měsíčně chodit do České republiky miliony dávek. Kdyby šlo všechno podle toho, co si myslíme, tak to nebude dříve než v březnu.

Ministr poněkud jinak, z očí do očí... “Ne všechno, co je zadarmo, je nejlepší,” reagoval na dotaz @Aktualnecz, proč místo úřadu vlády nevyužil nabídku firem na kampaň k očkování zdarma. A na dotaz DenikuN odvětil, že mu nevadí premiér Babiš exkluzivně k očkování v Čau lidi. pic.twitter.com/ejx8IRvYtw — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 6, 2021

Co kdyby někdo neposkytl při rezervaci na očkování pravdivé informace?

Velice záhy by zjistili, že jim to nepřinese kýžený efekt, protože v případě, že by lhali - a věřím, že to nikdo nebude dělat -, tak očkováni prostě nebudou.

Ale pokud se lidé přihlásí na očkování, tak se hned termín nedozvědí, je to tak?

Ve chvíli, kdy se tam přihlásíte a budete v prioritní skupině, která je v tu dobu nejvyšší, a budou volné vakcíny, tak přímo dostanete i termín. Když nebudete v této skupině nebo nebude vakcína, tak dostanete informaci, že jste byli zaregistrováni. A ve chvíli, kdy se objeví možnost vašeho očkování, budete informováni. Buď přes SMS zprávu, nebo e-mail.

Ozývají se různé profesní skupiny, které by chtěly být mezi prvními očkovanými. Například strážníci a další. Je možné, že některé skupiny ještě přeřadíte mezi ty, které budou očkovány přednostně?

Úplná priorita při očkování není pro ty, kteří by byli "jenom" potřební, takových profesních skupin je pochopitelně hodně. A je dobře, že svou práci skvěle dělají. Ale nejvyšší prioritu při očkování mají ti, kteří se mohou těžce nakazit, dostat se do nemocnice a případně zemřít. Rozumím tomu, že například policista nebo strážník je nesmírně potřebný, ale tento člověk ve chvíli, kdy onemocní, půjde případně na pracovní neschopnost.

Takže podle vás nemusí být očkovaný mezi prvními?

Ne. Není ohrožen na životě ani nepřetíží zdravotní systém. Proto není zařazen ve skupině 1A, ale ve skupině 1B. Naopak záchranář nebo sestřička na ARO jsou v 1A, protože kdyby v práci nebyli a neposkytovali svou práci, tak by mohl někdo zemřít. A to se týká i seniorů. Když umírají na covid, tak je jim v průměru 79 let. To znamená, že tato skupina je nejvíce ohrožena.

Vy jste dostal několik nabídek od reklamních agentur, že vám zdarma pomohou udělat reklamní kampaň na to, aby se lidé nechali očkovat. Proč jste nakonec raději využil služeb Úřadu vlády?

Opravdu spolupracujeme s Úřadem vlády, ten připravuje kreativní část, kterou také zaplatí, a ministerstvo zdravotnictví nakupuje mediální prostor. Nabídek na spolupráci na kampani je stále spousta. Když si otevřu mail, tak dostanu každý den deset nabídek na různou spolupráci. Snažíme se jít ale cestou spolupráce s Úřadem vlády.

Proč nevyužijete nabídek, které jsou zdarma?

Je to naše rozhodnutí. Ne všechno, co je zadarmo, je nejlepší.

Jak se díváte na to, že strategii očkování odhalil premiér ve svém pořadu "Čau lidi" na sociálních sítích a nepočkal na vaši prezentaci?

Já myslím, že pan premiér dostal a měl informaci, že se toto připravuje. On, myslím si, mluvil jenom o obecných rysech strategie. Řekl něco, o čem koneckonců mluví i v principu obecně ta strategie, a detaily jsem vám řekl tady (na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví, pozn. red.). Nevidím v tom problém.

Dušek: Nejsem kouzelník, ale vědec

Pane řediteli Dušku, vy jste řekl (30. prosince v deníku Právo), že nejste překvapený tím, jak nepříznivě se situace v Česku s šířením koronaviru vyvíjí. Opravdu nejste překvapený? A nemyslíte si, že od vás lidé čekají návrhy, jak šíření snížit?

Já vám na to nic neřeknu, protože nejsem kouzelník. Jsem člověk, který analyzuje data, jsem vědec. A absolutně si nemyslím, že v rozhovorech říkám, že nejsem překvapený. Myslím, že jsem byl během epidemie překvapený asi tisíckrát. Nejsem člověk, který vám umí prezentovat prediktivní model s tím, že bych vám dal do ruky kouzelný proutek a řekl, co máte udělat.

Já nejsem kouzelník. A k ministrovi zdrav. se nebudu vyjadřovat, odpověděl mimo jiné jeden z klíčových mužů boje proti covidu Ladislav Dušek na dotaz @Aktualnecz, co by řekl tomu,že Česko je na tom tak špatně. A proč on často v rozhovorech říká, že není tímto vývojem překvapen. pic.twitter.com/S0fU0bOVjC — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 6, 2021

Ale ministr zdravotnictví 23. prosince mluvil o tom, že když se zavedou přísná opatření, která fungují od 27. prosince dodnes, tak čísla hospitalizovaných i nakažených by se mohla snižovat. Ale situace je naopak horší. Jak je to možné?

Nebudu se vyjadřovat k třetím osobám.

Mě jenom zajímá váš názor.

Můžu pouze říci, že když se podíváte po Evropě a světě, tak uvidíte, že málokterý stát má takového "kouzelníka", který dovede zabránit tomu, aby epidemie dosáhla nějakého masivnějšího šíření. To je jednoznačné. Je to kontinentální problém. Každý stát je v jiné fázi šíření a v ní se snaží nějakým způsobem zorientovat. A jakmile to dosáhne nějaké významnější exponenciální křivky, tak se šíření nedá zastavit ve velmi rychlém rytmu.

A vždycky pracujete s určitými scénáři. Při predikování jsou scénáře velmi důležité. Takže máte scénář, kdy předpokládáte, že nějaká opatření zaberou, neprojeví se. A asi jedinou výhodou modelů je, že je tam řada parametrů, zvlášť když se dobře testuje, tak včas vidíte, že se třeba něco nedaří, a svůj model tomu můžete přizpůsobit. To je vše.

A jsou česká opatření proti epidemii dostatečná? Musí si stejně špatně jako my projít touto epidemií i ostatní země?

Celý svět si tím musí projít. Je to virus. A virus je přírodní jev. A má přírodní dynamiku. A má poměrně velké základní reprodukční číslo. Je to nemoc, která se velmi rychle šíří. Kdyby tuto vlastnost neměla, dalo by se s ní soupeřit nebo by se problém dal asi řešit jednodušeji. Navíc je to pro nás zcela nová nemoc, jsme imunologicky naivní, rychle si to předáváme.

Takže nejde dělat víc?

Hledat v tom cokoliv jiného je zbytečné. Není to ani politický, ani ideologický, a dokonce ani společenský problém. Teprve zpětně vyhodnotíme, jak jsme se k tomu jako civilizace dokázali postavit.