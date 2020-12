Inzerát o očkování je katastrofální, sežeňte si marketéry, kritizuje Babiš ministra

Premiér Andrej Babiš (ANO) kritizoval inzerát ministerstva zdravotnictví k propagaci očkování, označil ho za katastrofální. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) si podle něj má sehnat pořádné marketéry. Předseda vlády to v pátek řekl novinářům na tiskové konferenci v Bruselu. Ministerstvo zdravotnictví má podle něj s propagací očkování zpoždění.

Ministerstvo zdravotnictví si tento týden zadalo novinový inzerát, ve kterém uvádí důvody, proč by se lidé měli nechat očkovat proti onemocnění covid-19. Zároveň v něm vyvrací nepravdivá tvrzení o očkování. Kritici inzerátu poukazovali na grafickou podobu inzerátu i na jeho nevhodnou formu.

Vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová na Twitteru napsala, že titulky inzerátu mohou působit tak, že vypadá jako zaměřený proti očkování. V textu jsou podle ní chybně zopakované dezinformace. Lidé si je tak podle ní zapamatují i s tím, že byly podepsané ministerstvem zdravotnictví. Kritizovala také obrazovou podobu inzerátu. "Jehla lidi vystraší, vzbuzuje nepříjemné emoce. To je odradí od přečtení textu," napsala.

Ministr Blatný v pátek ráno na tiskové konferenci na dotaz na tuto kampaň odpověděl, že na ni má i pozitivní ohlasy. "Slyšel jsem i pozitivní hodnocení, že to sice není nejhezčí obrázek, ale že je dobře, že se něco děje. Držel bych se spíše tohoto hodnocení," uvedl Blatný. Velká profesionální kampaň, na kterou resort dostal z rozpočtu 50 milionů korun, bude od ledna. Čeká se na zadání a vyhodnocení veřejné zakázky. Současnou menší kampaň s inzeráty a spoty v rádiích podle Blatného dřívějšího vyjádření připravili zaměstnanci ministerstva.

Babiš: Kampaň k očkování má zpoždění

Babiš novinářům řekl, že úkolem ministerstva zdravotnictví je přesvědčit lidi, aby se nechali očkovat. "Musí připravit nějakou kampaň. Doufejme, že bude vypadat jinak než ten inzerát, který jsem viděl, který byl úplně katastrofální," poznamenal. Dodal, že volal Blatnému, aby si našel pořádné marketéry. "Abychom se nemuseli za to stydět," řekl.

Zároveň poznamenal, že ministerstvo zdravotnictví má s kampaní k očkování zpoždění. "Ale samozřejmě stát není firma, takže všechno je složité, nejdřív to posoudí právníci, poté se soutěží, ale už by to mělo být v procesu. Samozřejmě už to mělo být dávno venku, protože máme plno fake news," řekl. Zopakoval, že očkování nebude povinné a jde o ochranu zdraví lidí.

Koordinátor očkování Zdeněk Blahuta řekl, že očkování proti koronaviru, které se plánuje na příští rok, bude jednou z nejnáročnějších logistických operací v dějinách českého a československého zdravotnictví. Do očkování se zapojí desítky organizací, mimo jiné ministerstvo vnitra, kraje, armáda, distributoři léčiv a zdravotnická zařízení.

Blahuta zopakoval, že první dodávky vakcín by měly být v Česku v lednu. Protože se zřejmě bude jednat o vakcínu, která vyžaduje skladování a převoz při velmi nízkých teplotách, počet očkovacích center bude zpočátku omezen. Podle Blahuty se dá rovněž očekávat, že v první fázi bude mít zájem o očkování více lidí, než pro kolik bude mít Česko vakcínu k dispozici.