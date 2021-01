Jak se objednat a kdy na mě přijde řada? Otázky a odpovědi k očkování proti covidu

Každý zájemce o očkování proti koronaviru se na něj bude moct zaregistrovat už od začátku února. Přednost dostanou staří lidé či nemocní. Kdy ale přijdou na řadu mladí a zdraví nebo jakým způsobem bude samotná rezervace očkování probíhat? Aktuálně.cz přináší přehled základních otázek a odpovědí ohledně očkování.

Kteří lidé budou očkováni přednostně?

Jako první začne očkování nejrizikovějších skupin obyvatel. Tedy seniorů starších 80 let, klientů a pečovatelů v domovech pro seniory, a zdravotníků. To má zabránit tomu, aby docházelo k přetěžování zdravotního systému. "V této skupině jsou osoby nejnáchylnější k onemocnění, mají největší pravděpodobnost, že na onemocnění zemřou, a nebo jsou to zdravotníci či pečovatelé, kteří se o tyto lidi starají," uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Očkování této prioritní skupiny lidí, kterých je zhruba 600 tisíc, by mělo být hotové nejpozději v březnu. Rezervační systém na očkování bude pro lidi nad 80 let spuštěn 15. ledna; zdravotníci, personál a klienti domovů pro seniory budou naočkováni mimo registrační systém. Po nich na řadu přijdou další prioritní skupiny zbývajících seniorů, lidí s chronickými onemocněními, praktičtí a dětští lékaři či vojáci, kteří se podílejí na boji s covidem-19, a pracovníků integrovaného záchranného systému.

Se kterým onemocněním patřím do prioritní skupiny?

Do přednostní skupiny se dostanou rovněž chroničtí pacienti například se závažnou formou cukrovky, obézní lidé (BMI vyšší než 35), lidé s chronickým respiračním onemocněním (například brochiektázie či různé formy plicní fibrózy), se závažným onemocnění ledvin a jater, pacienti na dialýze, s hemato-onkologickým onemocněním, se závažným onemocněním srdce nebo s rezistentní hypertenzí a další.

Kdy přijdou na řadu lidé nespadající do prioritních skupin, například mladí a zdraví?

Mladí lidé bez jakýchkoliv zdravotních problémů přijdou na řadu až jako poslední, protože u nich je statisticky nejmenší riziko vážného průběhu nemoci. Podle ministra Blatného by se na ně mohlo dostat spíše až v létě. Na pět milionů očkovaných Čechů by se země podle ministra mohla dostat do konce léta. Blatný na úterní tiskové konferenci uvedl, že nemocnice k pondělnímu večeru nahlásily asi 13 tisíc naočkovaných lidí. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvádí 15 tisíc.

Kolik a jaké vakcíny bude mít Česko?

Nyní se v Česku používají vakcíny od společnosti Pfizer. Vláda od ní objednala původně čtyři miliony dávek, podle Blatného však došlo k navýšení objednávky na osm milionů. "Ale nepřijde všechno na jaře, zájem je velký celosvětově," uvedl Blatný. Brzy by podle Blatného měla být k dispozici také vakcína od společnosti Moderna či AstraZeneca. Česko má objednáno téměř 16 milionů dávek.

Kdy a kde se budu moct registrovat k očkování?

Rezervační systém pro očkování se pro lidi starší 80 let spustí 15. ledna, pro všechny ostatní bude fungovat od 1. února. Přednost ale budou mít lidé z prioritních skupin.

Jak bude probíhat registrace a jak dostanu informaci, že se mám dostavit k očkování?

Registrace bude probíhat on-line. Systém se bude dotazovat na věk, zaměstnání či choroby. Na základě vyplněných údajů následně přidělí zájemci určitou prioritu. Přihlášení bude možné také prostřednictvím praktických lékařů či telefonicky. "Jestliže je vám víc než 80 let, jedná se automaticky o nejvyšší prioritu a dostanete se do nejdřívější skupiny. Jestliže je vám třeba 65 let, máte cukrovku a vysoký krevní tlak, potom dostanete vyšší prioritu než zdravý čtyřicetiletý člověk," vysvětlil Blatný.

Bude se tedy jednat o jakési bodové skóre, které určuje, kdy je daný člověk vyzván k rezervaci konkrétního termínu. Systém následně registraci udržuje až do doby, než je daný zájemce naočkován. "V případě, že patříte do vysoce prioritní skupiny, je vám přidělen dřívější termín a ve chvíli, kdy jsou termíny volné, tak je vám dokonce ihned přidělen tento termín," dodal Blatný. Také rezervace obou termínů pro očkování bude probíhat přes centrální rezervační systém.

Registraci nepotřebují zdravotníci či lidé v domovech pro seniory, u kterých již očkování probíhá. Systém objednávání na očkování bude podle Blatného podobný jako na antigenní testy, přičemž si bude možné rezervovat rovnou dva termíny, tedy na první i druhou dávku. Systém poskytne i elektronický certifikát o absolvování očkování, případně bude k dispozici také v papírové podobě.

Kdo zaregistruje seniory, kteří neumí zacházet s počítačem?

Systém umožňuje, aby lidi bez přístupu k počítači zaregistroval někdo jiný. Senioři či například handicapovaní mohou požádat například člena rodiny či svého praktického lékaře. Mohou také zavolat na informační covid linku 1221, kde jim s registrací pomohou. V případě zájmu budou podle ministra Blatného zřízena i krajská call centra. Mobilní týmy, tedy zdravotníci, kteří jezdí s očkováním za pacienty, budou prioritně používány u lidí v institucionální péči.

Co když nebudu chtít určitý typ vakcíny, budu si moct vybrat?

V tuto chvíli jsou v Evropské unii schválené pouze vakcíny firem Pfizer a BioNTech. Brzy by se však v Česku mohlo očkovat i dalšími látkami. "Zvolit si vakcínu zatím nelze, protože tu je zatím jen jedna. Vy si můžete provést volbu tím, že se teď rozhodnete neočkovat se a počkáte si, až bude vakcína, kterou budou podávat praktičtí lékaři. Tím se ale vzdáváte své priority. Protože jestliže budete starý a nemocný člověk a teď se rozhodnete, že na očkování nepůjdete, tak to budeme všichni samozřejmě respektovat, nicméně tím ztrácíte možnost být naočkován prioritně," vysvětlil ministr Blatný.

Je vakcína vhodná pro všechny?

Jediná schválená vakcína Pfizer v tuto chvíli není vhodná pro děti mladší 16 let, protože na takto mladých lidech testovaná dosud nebyla. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) se s výrobcem vakcíny prozatím dohodla na plánu klinického hodnocení vakcíny u dětí v pozdější fázi.

Podobně omezené jsou informace o použití vakcíny u těhotných. Z toho důvodu by těhotné ženy měly očkování konzultovat se svým lékařem. Stejně by měli postupovat i lidé, u nichž se v minulosti objevila alergická reakce u jiného typu očkování či mají závažnější zdravotní problémy.

Budu za registraci nebo vakcínu něco platit?

Registrace i samotné očkování je dobrovolné a bezplatné.

Přinese mi očkování nějaké zvýhodnění v protiepidemickým opatřeních?

Stát uvažuje o tom, že by do určitých zařízení, jako jsou restaurace či stadiony, mohli vstupovat lidé pouze s negativním testem, který by nesměl být starší než několik hodin. Na lidi už naočkované by se tato povinnost nevztahovala. "V žádném případě si nemyslím, že se jedná o diskriminaci. Já bych byl zásadně proti jakékoliv diskriminaci. Co si myslím, že je oprávněné, je bonifikace těch lidí, kteří jsou testovaní nebo očkovaní. Tím, že se očkuji, nemůžu dostat nemoc. To je prostě fakt. To mě samo o sobě bonifikuje," komentoval to ministr Blatný.

Mohu někoho nakazit, i když jsem naočkovaný?

Žádná vakcína není stoprocentně účinná, klinické testy u očkování od firem Pfizer a BioNTech ukázaly až 95procentní účinnost. Ta však značí účinnost proti tomu, že se u očkovaného rozvine onemocnění covid-19. Ministr Blatný na tiskové konferenci tvrdil, že pokud člověk neonemocní, nemůže nikoho nakazit. "Je to stejné jako s ostatními nemocemi - když jste naočkovaní, nedostanete chorobu a tudíž nemůžete nakazit nikoho jiného," uvedl Blatný.

Na to však zatím v tuto chvíli neexistují studie. Je možné, že člověk sice neonemocní, i tak však bude přenašečem viru. "Zatím není známo, kolik očkovaných lidí může nadále být přenašečem a šiřitelem viru," uvádí k tomu Státní ústav pro kontrolu léčiv.