Vojenský podnik nově hlídá Metnarova chráněnkyně, v dozorčí radě přibylo jedno místo

Firma LOM Praha Trade se soustřeďuje na zahraniční byznys s vojenským materiálem. Jde o dceřinou společnost státního podniku, jenž spadá pod ministerstvo obrany. V její dozorčí radě nedávno zasedl bývalý špion Radek Musílek. Podle zjištění Aktuálně.cz posílil ve společnosti svůj dohled i samotný resort - kontroluje ji náměstkyně a chráněnkyně ministra Lubomíra Metnara Kateřina Blažková.

Náměstkyně Kateřina Blažková a ministr Lubomír Metnar se profesně znají téměř sedm let. | Foto: Aktuálně.cz

"Kateřina Blažková jako náměstkyně sekce správy a řízení organizací byla jmenována do dozorčí rady jediným akcionářem s cílem posílení kontroly ze strany ministerstva obrany nad dceřinou společností státního podniku," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí LOM Praha Lucie Černá. Blažková se stala členkou dozorčí rady 1. února, ale ve veřejném rejstříku se její jméno objevilo až tento měsíc.

Z odpovědi mluvčí plyne, že Blažkovou jmenoval přímo ředitel LOM Praha Jan Rouček. On coby šéf firmu řídí od loňského července, zastupuje jediného akcionáře. Jak Aktuálně.cz ověřilo, devětadvacetiletá Blažková je v tuto chvíli jedinou ze šestice náměstků z ministerstva obrany, která se angažuje ve výkonných či kontrolních orgánech podniků spadajících pod resort nebo jejich dceřiné firmy.

Do působnosti ministerstva obrany spadá pět státních podniků. Jsou jimi třeba Vojenské lesy a statky, Vojenský výzkumný ústav či právě mateřská společnost firmy, na níž nově dohlíží náměstkyně Blažková, LOM Praha. Její hlavní náplní je oprava a modernizace letecké techniky. LOM Praha Trade se soustředí na byznys s náhradními díly do bojových vrtulníků.

Znají se téměř sedm let

"Ministr obrany byl srozuměn se jmenováním náměstkyně Kateřiny Blažkové do dozorčí rady LOM Praha Trade v souladu se zákonem o státní službě," doplnil pro Aktuálně.cz okolnosti jmenování mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Právě Lubomír Metnar je s kariérou Blažkové ve státní správě pevně spjatý, je pro ni klíčovou postavou. Ministr jí absolutně důvěřuje.

Znají se téměř sedm let. Profesně se poprvé setkali v srpnu 2013, kdy byl Metnar prvním náměstkem na ministerstvu vnitra. Blažková, tehdy Suchoňová, čerstvá absolventka bakalářského studia na Policejní akademii, nastoupila do jeho kanceláře. Metnar resort a celou státní správu na čas opustil v červenci 2014, odešel do soukromého sektoru. Blažková na vnitru zůstala.

Příchod Blažkové a změna stanov společnosti S příchodem Kateřiny Blažkové do dozorčí rady LOM Praha Trade se podle zjištění Aktuálně.cz téměř na den přesně shoduje změna stanov společnosti, která se týká právě počtu členů dozorčí rady. Náměstkyně se stala její členkou 1. února, čímž se orgán zaplnil na maximum, tedy čtyři lidi. Podle stanov jich víc být nemůže respektive nemohlo. Jenže hned 3. února mateřská firma, LOM Praha, rozhodla o změně stanov, podle jejichž nové podoby může mít dozorčí rada pět členů. "Nesouvisí," odpověděla Aktuálně.cz mluvčí LOM Praha na otázku, zda příchod Blažkové a změna stanov souvisí. Firma výhledově počítá i s obsazením páté pozice. Odměna ze členství v dozorčí radě podle mluvčí "zdaleka nedosahuje minimální mzdy". Ta je 14 tisíc korun.

Když se Metnar stal v první vládě Andreje Babiše v prosinci 2017 ministrem vnitra, s Blažkovou se v resortu opět sešli. Už měla za sebou magisterské studium, pracovala v kanceláři ekonomického náměstka Jiřího Zmatlíka. Po svém příchodu na vnitro si ji však Metnar obratem stáhl pod sebe, pověřil ji řízením svého kabinetu. Od té doby se od sebe profesně neoddělili.

Jakmile v červnu 2018 obsadil Metnar v druhé Babišově vládě post ministra obrany, Blažková ho následovala. Podle služebního zákona ji nemohl mít u sebe jinak než jako politickou náměstkyni, tak se jí stala. "Vybral jsem si ji, protože její práce byla na vnitru vysoce hodnocená, má bezpečnostní prověrku na stupeň tajné. Poznal jsem ji jako velmi erudovanou a odborně zdatnou úřednici. Má moji důvěru a chci s ní spolupracovat," řekl tehdy Aktuálně.cz.

Náměstkyní po vyhraném konkurzu

Kariérního vrcholu dosáhla Blažková loni, když nad dvěma soupeři uspěla ve výběrovém řízení na post náměstkyně pro správu a řízení organizací ministerstva obrany. Funkci zastává od 1. června. Odpovídá za odbor pro válečné veterány, Vojenský historický ústav či Armádní sportovní centrum Dukla. Do její působnosti náleží i státní podniky jako právě LOM Praha či VOP CZ zapojující se do strategických obranných zakázek.

Vzhledem k odpovědnosti Blažkové na ministerstvu dává její čerstvé angažmá v dozorčí radě LOM Praha Trade smysl. Resort tím po delší době navázal na praxi, již nárazově uplatňoval dříve: mít vlastní lidi na kontrolních pozicích svých podniků. Naposledy takto v dozorčí radě LOM Praha Trade seděl loni v květnu tehdejší ekonomický náměstek Pavel Beran. V letech 2014 a 2015 dohlíželi na stejný podnik náměstci Daniel Koštoval a Tomáš Kuchta.

Kateřina Blažková není první zajímavou figurou, která se objevila v dozorčí radě LOM Praha Trade. Loni v říjnu si tam přivedl ředitel mateřské LOM Praha Jan Rouček bývalého zpravodajce Radka Musílka. Po práci v tehdejší Službě pro odhalování korupce a působení v BIS vstoupil roku 2002 do Úřadu pro zahraniční styky a informace. V civilní rozvědce to dotáhl na náměstka pro operativní činnost, byl druhým mužem služby. Předloni ji krátce i řídil, odešel z ní loni v létě.