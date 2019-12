Další problém stíhaného exšpiona. Soud ho nepustil k majetku, zajištěný má i dům

Světová jednička Španěl Rafael Nadal může popáté vyhrát exhibiční tenisový turnaj v Abú Zabí. Devatenáctinásobný grandslamový šampion dnes postoupil do finále po výhře 6:1, 6:3 nad Rusem Karenem Chačanovem, kterého porazil i poosmé v kariéře. Jeho posledním soupeřem v generálce na novou sezonu bude Řek Stefanos Tsitsipas, který otočil zápas se Srbem Novakem Djokovičem a obhájce prvenství zdolal 3:6, 7:6, 6:4.

"Začátek zápasu mi moc nevyšel, bylo to 1:5, což mě dost naštvalo. Ale nedal jsem to znát a říkal si, že mám na víc a hrál jsem uvolněněji. Byla to velká bitva a jsem rád, že jsem dokázal hrát hlavou," uvedl Tsitsipas. Jednadvacetiletý Řek letos získal tři trofeje včetně titulu z Turnaje mistrů.

Ve finále vyzve Nadala, s kterým má bilanci 1:5. Španěl v případě úspěchu odskočí Djokovičovi, který má na kontě z Abú Zabí rovněž čtyři prvenství.