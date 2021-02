Brno-město a Brno-venkov budou sloučené do jednoho okresu. Obce by byly paralyzované

Okresy Brno-město a Brno-venkov budou sloučené do jednoho. Zákaz pohybu lidi mezí okresy se tak na ně od pondělí vztahovat nebude, uvedla policie. Proti rozdělení na venkov a město chtěl výzvou upozornit vládu starosta Březiny na Brněnsku Martin Habáň (Starostové a nezávislí). Podle něj by totiž obce na Brněnsku rozdělení paralyzovalo.

"Podle aktuálního sdělení Ministerstva vnitra ČR budou pro účely krizového opatření okresy Brno-město a Brno-venkov sloučeny do jednoho celku. Nebudou tedy realizovány ´meziokresní kontroly´ mezi městem a venkovem," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Výzvu chtěl starosta odeslat v pondělí, zatím nasbíral pět podpisů dalších starostů, v pracovní den jich očekává ještě mnohem víc. Ve výzvě vládě Habáň uvedl, že dodržování nařízení tak, jak bylo původně stanoveno, zkomplikuje zajišťování každodenních potřeb obyvatelstva.

"Zvláště malé obce kolem Brna mnohdy nemají své prodejny potravin, je nutno nakupovat v okrese Brno-město a naopak některé z prodejen, které jsou využívány občany Brna-města leží v okrese Brno-venkov, například obchodní zóna Modřice. Chápeme, že opatření směřují ke snížení mobility obyvatelstva a snaze snížit riziko šíření epidemie, není však podle našeho názoru možné tímto usnesením absolutně paralyzovat chod jednoho z okresů České republiky," stojí ve výzvě.

Podle Habáňa se s podpisy připojí především starostové v prstenci okolo Brna. "Od nás dojíždí zhruba 70 procent lidí pracovně do Brna, podle opatření tam mohou do práce, ale ne si nakoupit. A obyvatelé to nechtějí porušovat. Důležité je to samozřejmě i pro staré lidi, kteří dojíždí třeba do blízké Líšně. V obci obchod máme, ale klasický venkovský, kde koupíte sýr a šunku," poznamenal Habáň.

Podle poslankyně za ANO Taťány Malé, která žije v Lelekovicích na Brněnsku, se na ni obracela řada starostů i obyvatel. "Jednala jsem s panem premiérem i panem ministrem vnitra Hamáčkem na základě hromady žádostí lidí, kteří žijí na Brněnsku, ale všechny vazby mají v Brně. Tyto okresy jsou propojené jako třeba okresy Prahy. Navíc pokud je cílem snížit mobilitu, tak je jistě lepší jet na nákup dva kilometry a přejet do jiného okresu než desítky kilometrů za cenu setrvání v jednom okrese," řekla Malá.

Propojenost s okresem Brno-město řeší také Šlapanice na Brněnsku, které mají v Brně část úřadu. Na ten sice na základě výjimky obyvatelé cestovat mohou, vedení města přesto přemýšlí, zda nepřesunout některé kompetence do Šlapanic.

‼ Od pondělí můžu v Brně napříč městskými částmi:

•chodit do práce (bez potvrzení, neopouštím okres)

•jít na nákup

•jít se projít / zasportovat si

•návštěvy jsou povoleny jen v nezbytných případech

•zákaz vycházení po 21.00



V Jihomoravském kraji rychlá stoupá počet nakažených i hospitalizovaných. Zatímco podle údajů za pátek činil podíl podezření na britskou mutaci necelou čtvrtinu, nyní je to téměř polovina nakažených. Nejvíce nově potvrzených případů hygienici evidují v Brně, a to 290. Ve třech případech, které potvrdila laboratoř Elisabeth Pharmacon, se v kraji projevila i jihoafrická mutace koronaviru.

