Nulové emise v roce 2050? Všechny státy EU toho nedosáhnou, tvrdí ministr Brabec

Cíle Evropské komise, aby Evropská unie k roku 2050 dosáhla nulových čistých emisí skleníkových plynů, nedosáhnou všechny státy. V pořadu Otázky Václava Moravce České televize to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Evropa je podle něj lídrem v opatřeních proti znečištění ovzduší, má ale pouze zhruba decetiprocentní podíl na celosvětových emisích skleníkových plynů.

Europoslanci tento týden schválili cíl Evropské komise. Evropská unie má podle nich přehodnotit své střednědobé klimatické cíle, aby nulových čistých emisí skleníkových plynů za 30 let dosáhla. Podle Brabce jde o nesmírně ambiciózní scénář, kterého nedosáhnou všechny evropské státy.

Dokáže si to představit u severských zemí nebo Německa, naopak například u Polska nikoli. Na druhou stranu má podle něj Evropa jako jediná šanci se k cíli alespoň přiblížit. "Evropa je ten lídr, ale my si musíme uvědomit, že Evropa má dneska necelých deset procent podílu emisí skleníkových plynů na světě," uvedl ministr.

Nejvyšší podíl má podle něj Čína - 25 procent, dále USA se 16 procenty, zmínil také Rusko a Brazílii. "Je to o celosvětové solidaritě, protože i kdyby Evropa zítra přestala topit, svítit, jezdit autem, nezastaví klimatickou změnu," dodal Brabec.

V rámci národní politiky ochrany klimatu si resort vymodeloval scénáře, jak by vypadala Česká republika v roce 2050, aby uspořila 80 až 90 procent emisí skleníkových plynů oproti roku 1990.

V takovém případě by podle Brabce v Česku nemohlo být ani jedno auto na fosilní paliva, dávno by se muselo fosilními palivy přestat topit a znamenalo by to také dramatickou úsporu z hlediska živočišné výroby.

V současnosti má Česko závazek do roku 2030 snížit emise minimálně o 40 procent oproti roku 1990. Podle Brabce je možné, že se ČR dostane i na snížení o 45 procent.

Podle dat Eurostatu činily emise skleníkových plynů v roce 2016 v Česku 12,4 tuny na obyvatele, průměr Evropské unie byl 8,7 tuny. Nad průměrem byly také Německo, Polsko nebo Rakousko, pod ním naopak Slovensko, Maďarsko či Švédsko. Podle Brabce se ČR k průměru přiblíží zhruba během příštích pěti let.

