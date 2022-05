Novým pražským arcibiskupem bude po Dukovi Graubner. Vatikán by to měl oznámit dnes

Novým pražským arcibiskupem se podle dvou na sobě nezávislých zdrojů z církevního prostředí stane olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Na postu v čele pražské arcidiecéze nahradí kardinála Dominika Duku, který už před několika lety přesáhl věkovou hranici 75 let, kdy církevní hodnostáři tradičně odcházejí ze svých funkcí.

Před časem se spekulovalo, že by Duku mohl nahradit některý z diecézních biskupů, například plzeňský Tomáš Holub nebo královéhradecký Jan Vokál. Také se mluvilo o někom mimo současný sbor biskupů, například proděkanovi Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jaroslavu Brožovi, rektorovi Arcibiskupského semináře Janu Kotasovi či některém jiném knězi z pražské arcidiecéze.

Oficiálně by Dukova nástupce měl oznámit Vatikán. Podle zdrojů katolického serveru Christnet tak učiní během pátečního poledne. To naznačuje i mluvčí pražského arcibiskupství, který však informaci o Graubnerovi potvrdit nechtěl. "Do 12 hodin vám jméno nemůžu potvrdit ani vyvrátit, ale dopoledne jméno ohlásíme," řekl mluvčí Jiří Prinz.

Dosavadní arcibiskup Duka byl do funkce jmenován v únoru 2010. Nahradil tak Miloslava Vlka, který se rozhodl odstoupit kvůli svému věku. Duka ve své funkci zůstal o čtyři roky déle, než je běžné. Požádal ho o to v reakci na jeho rezignační dopis papež František. Církevní hodnostáři obvykle své funkce opouštějí ve věku 75 let, Duka z postu pražského arcibiskupa odejde v 79 letech.

Také Graubner, kterému bude letos 74 let, bude muset podle kodexu církevního práva příští rok v srpnu podat na svůj post rezignaci. Dovrší totiž věku 75 let. Pokud tak neudělá, pravděpodobně bude muset přesluhovat, podobně jako Duka.

Oznámení nového pražského arcibiskupa přijde krátce po jmenování nového apoštolského nuncia v Česku Jude Thaddeuse Okola. Jeho předchůdce Charlese Daniela Balva papež pověřil novou diplomatickou misí v Austrálii. Přeložení nuncia však bylo v té době podle církevních historiků překvapivé, protože přišlo dříve než jmenování nového pražského arcibiskupa.

Proces výběru nového pražského arcibiskupa trvá již od podzimu 2018, kdy Charles Balvo coby velvyslanec Vatikánu do Česka přijel. Pro tento úkol byl vybrán pravděpodobně proto, že je s českým prostředím dobře obeznámen, na pražské nunciatuře totiž působil již v letech 1996 až 1999.

Ačkoliv finální rozhodnutí je v rukou Svatého stolce, osoba nuncia je v celém procesu výběru klíčová, protože právě on předkládá papeži jména jednotlivých kandidátů. Pro Aktuálně.cz Balvo před časem uvedl, že celý proces konzultuje s "řadou osob včetně biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a laiků".