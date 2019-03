Ministři ČSSD to mají asi nejtěžší, říká místopředseda a "strejcovský rebel" Šmarda

Michal Šmarda měl na sjezdu ČSSD jeden z nejvýraznějších projevů a i díky němu se starosta Nového Města na Moravě stal novým místopředsedou strany. Po šéfovi ČSSD Janu Hamáčkovi a prvním místopředsedovi Romanu Onderkovi získal třetí nejvyšší počet hlasů.

Pro Šmardu je to první vysoká politická funkce. Pro rady si ale může chodit i k expremiérovi Bohuslavu Sobotkovi, který je jeho blízký kamarád déle než dvacet let.

Na adresu prezidenta Miloše Zemana, které se sjezdu strany zúčastnil, uvedl: "Prezident je jedním ze symbolů českého státu a chtěl bych udělat všechno pro to, aby byl vnímaný pozitivně. Když budu zdůrazňovat ty části jeho výroků, které nepovažuji za nejšťastnější, tak tomu nepřispěji."

Jaké oblasti se ve vedení ČSSD chcete věnovat?

Rozhodně komunální politice, práci v regionech a tomu, abychom se zaměřili na obce, kde na radnicích nejsme a proč tomu tak je.

A jak by se ČSSD měla změnit v regionech, aby si získala větší oblibu a získala zpátky radnice, které v posledních volbách ztratila?

Měla by se otevřít i lidem zvenčí, měla by se otevřít například lidem z odborů, ekologických organizací, občanského sektoru, lidem, kteří mají v konkrétní obci zájem věnovat se veřejným věcem, ale nechtějí se politicky angažovat v politické straně.

Zaujaly mne ekologické organizace.

Například. Nehledejme za tím ekoteroristy, kteří vyhazují do povětří jaderné elektrárny, ale hledejme za tím konkrétní lidi, kterým vadí, když jim v jejich obci nějaká nešetrná firma ničí životní prostředí.

V mnoha regionech si ČSSD pověst pokazila, v Ústeckém kraji, v Praze, v Libereckém kraji má nízké preference. Co s tím?

Neměli bychom o republice uvažovat jako o čtrnácti krajích, vždyť jde o spoustu malých regionů, kde má každý své problémy. Musíme do těch mikroregionů zajet a zjistit, co se tam děje, proč tam sociální demokracie není úspěšná. Někde to stačí jen nakopnout a zjistit, že je tam třeba člověk, který nechce být členem strany, ale když mu pomůžeme, tak se bude politice věnovat. Myslím, že stranictví do budoucna bude třeba trochu omezit a více se otevřít veřejnosti.

Vy už jste to udělal. V posledních volbách jste nekandidoval za sociální demokracii.

Kandidovali jsme za koalici sociální demokracie a nezávislých právě z tohoto důvodu. Když někdo chce pracovat pro své město, pomáhat lidem, věnovat se veřejným věcem, ale nechce vstupovat do politické strany, necháme ho pracovat a vyniknout.

Na místě Jana Hamáčka - chtěl byste být ve vládě s Andrejem Babišem a hnutím ANO?

To je věc, která je vyřešená. Ve vládě jsme a musíme v ní být co nejúspěšnější. Když jsem zpochybňoval vládní angažmá, dělal jsem to, protože jsem měl strach, že být ve vládě je těžké. Andrej Babiš vládu vnímá jako ředitel a ministři jsou náměstci pro jednotlivé oblasti a mají vykonávat jeho vůli. A v takové vládě je těžké být samostatnou osobností s vlastním programem. Musím říci, že naši ministři se role zhostili překvapivě dobře, zvládají to, i když to mají možná nejtěžší ze všech vlád.

Za jakých okolností by měla sociální demokracie odejít z vlády?

Pokud by nám koaliční partner dlouhodobě znemožňoval plnit program a příliš by uhýbal k tupým škrtům a k tomu, že se příjmy budou získávat od těch nejslabších a nikoli od těch nejsilnějších.

Jak se vám líbí programový posun ČSSD?

Je to posun správným směrem. Každému začíná být jasné, že současná fáze ekonomického růstu, kdy je poměrně dost práce a lidé neřeší nejzákladnější sociální problémy, tu není napořád. Sociální situace se může začít zhoršovat. Nejde tedy o to, zda je posun správný, či není, ale zda přišel včas. Myslím, že přichází v pravý čas.

V novém programovém manifestu ČSSD píšete o bezohledných politických šmejdech, hnutích na jedno použití, která pro hlas udělají cokoli a parazitují na rozporech ve společnosti a vyvolávají nenávist a strach. Koho tím myslíte?

Nemá cenu vyvolávat spor s představiteli některých hnutí. Mluvil jsem v nominačním projevu, že se tu neustále objevují snahy stavět proti sobě lidi podle toho, jakého jsou původu, jestli jsou z města nebo z vesnice, jaké mají názory. A na tom stavět populistickou politiku.

Na vyvolávání nenávisti ve společnosti parazituje minimálně hnutí SPD. Když to poslouchám tak i List Jaromíra Soukupa vykazuje podobné znaky. V minulosti v jiné podobě to využívaly i Věci veřejné. Podle mě to je stále stejná skupina lidí, která se snaží vyhledávat neshody a rozdíly mezi lidmi, nenávist mezi skupinami obyvatel a stavět na tom politický marketing. Proti tomu se musíme postavit.

Ve svém projevu jste řekl, že by političní představitelé neměli někomu nadávat, že je pražská kavárna nebo vesnická hospoda. Byla to i výzva směrem k prezidentovi Miloši Zemanovi a jeho mluvčímu, který konkrétně pražskou kavárnu označuje za viníka spousty věcí? Dokonce v tomto kontextu používá termín fašizující.

Nemyslím, že je nutné, abych se vyjadřoval k mluvčímu prezidenta. Pan prezident, když byl na našem sjezdu, tak žádné takové hloupé termíny nepoužíval, nerozděloval společnost, snažil se být konsensuální. Doufám, že to bude převažující rys jeho politiky. Mně taky někdy uklouzne hloupé slovo a kdyby se po tom pořád někdo vozil, bylo by mi to líto. Teď na sjezdu o nás pan prezident mluvil pěkně.

Vy si to s Milošem Zemanem nechcete rozházet?

Nevidím k tomu důvod. Sociální demokracie nemůže strávit další čtyři roky tím, že bude vést spory s prezidentem republiky a případně s premiérem. To je ztráta času, nemá to smysl. Pan prezident je na vrcholu své kariéry, nebude nikdy kandidovat, vyhrál svůj velký politický zápas a nastal čas, kdy by se jeho působení v politice mělo hodnotit celkově a ne vytrhávat nejhorší období jeho kariéry. Jestli se někdy postavil mezi lidi, které lze označit jako ty, kdo rozeštvávají společnost, tak to nebylo to nejdůležitější v jeho politické kariéře.

Ale v posledních letech je to výrazný rys jeho politiky.

A bylo období, kdy jeho působení v politice bylo téměř výhradně pozitivní. Dokázal stát v čele vlády, která vyřešila jednu z největších krizí v Česku. To je obrovská zásluha, kterou jen tak něco nesmaže. Prezident je jedním ze symbolů českého státu a chtěl bych udělat všechno proto, aby byl vnímaný pozitivně. Když budu zdůrazňovat části jeho výroků, které nepovažuji za nejšťastnější, tak tomu nepřispěji. Nehodlám se podílet na tom, aby byl ve společnosti vnímaný negativně. Právě proto se snažím na jeho práci hledat to nejlepší.

Sociální demokracie začíná pracovat na svém programu. Čemu se v něm budete věnovat?

Chci se zaměřit na to, co se dá změnit v regionech, ve vztahu k obcím a podobně.

Co by vláda měla v této oblasti udělat?

Už je pár věcí, které kabinet neudělal. Vláda přišla například s národním investičním plánem, jehož základem mají být požadavky obcí a stát jim slíbil, že to postaví, ale vzápětí řekl, že na to nemá peníze a že si je proto vezme od obcí. Zaznělo, že by se národní investiční plán měl financovat z daní z nemovitostí, které jsou dnes ze sta procent příjmem obcí. Nechceme, aby stát vzal všem peníze a některým je vrátil. To je nesmysl, je to jen sahání do cizích kapes.

Je o vás známé, že jste kamarád expremiéra Bohuslava Sobotky. Máte na politiku stejné názory?

Politicky jsme se často lišili a vždy jsme si to uměli říct. Naše přátelství nikdy nebylo založené výhradně na politice. Docela jsem si dával pozor, abych se do žádných vysokých funkcí nehnal v době, kdy byl Bohuslav Sobotka premiérem. Protože si myslím, že by to naše kamarádské vztahy mohlo spíš pokazit. Přátelství se buduje na nečem jiném a ne na společných politických projektech.

Odkud se znáte?

Od mládí. V roce 1993 jsme prostřednictvím sociální demokracie seznámili na letním kempu. Od té doby jsme kamarádi.

Proč jste vstoupil do ČSSD?

V roce 1993 mi to ideově přišlo dobré, už jako osmnáctiletý jsem se hodně zajímal o politiku. Strana pro mě byla atraktivní, protože stála v opozici proti tehdy převládajícímu trendu nadšení z kapitalismu, z toho, jak budeme všichni bohatí a vykašleme se na všechny, kdo nás zdržují. Sociální demokracie proti tomu stavěla normálnější vizi společnosti, to mě bavilo. Od té doby ČSSD prošla spoustou různých změn a ne vždy byly k lepšímu.

To jste šel po Novém Města a u kanceláře ČSSD si řekl, že vstoupíte do strany?

Ne,š el jsem v Brně po Nádražní ulici, kde byla kancelář sociální demokracie a kde se zrovna podepisovala petice za něco. Šel jsem ji podepsat a když už jsem tam byl, tak jsem řekl, že bych chtěl vstoupit.

Co to bylo za petici?

To jsem zapomněl. Dokonce nevylučuji, že bych ji dnes už nepodepsal. Dnes už jsem opatrnější.

Levicové smýšlení máte z domova?

Ano. I když spíše než levicové, tak trochu rebelské. Byla v tom přece i rebelie proti tehdy převažujícímu směru. Když se člověk rozhodoval, zda bude rebelem, volil třeba mezi anarchistou a skinheadem. A já jsem vždy uvažoval levicově, takže v tom bylo rebelství a zároveň levicové smýšlení.

Anarchista by si v té době obarvil vlasy na červeno a na trička namaloval áčko.

Tak takový strejcovský rebel.