Zemanova podpora ČSSD pomůže. Dárek to ale není, sleduje svůj zájem, tvrdí odborníci

Prezident Miloš Zeman v pátek ve svém projevu na sjezdu ČSSD prohlásil, že straně dává dárek v podobě svého hlasu v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Odborníci oslovení deníkem Aktuálně.cz se domnívají, že vyjádřená podpora od prezidenta může straně pomoct získat další voliče. Zeman to však podle nich nedělá z dobré vůle, ale sleduje tím svoje vlastní zájmy.

Podle politologa Masarykovy demokratické akademie Lukáše Jelínka může mít ČSSD v evropských volbách problém překročit pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátů. Podpora prezidenta, který před rokem získal v prezidentských volbách přes 2,8 milionu hlasů, může být proto vítanou podporou.

"Sociálním demokratům bude v těchto volbách záležet na každém hlasu. Kdyby Miloš Zeman dokázal část svých voličů, kteří by jinak mohli volit kritičtější strany k Evropské unii, přesměrovat k ČSSD, mohla by se jim tato pomoc hodit," myslí si Jelínek.

Sociolog Jan Herzmann se domnívá, že otevřená podpora sociální demokracie ze strany prezidenta může naopak poškodit SPD Tomia Okamury, která má mezi svými sympatizanty řadu Zemanových fanoušků. A o část hlasů může Zemanovo gesto připravit také ANO. "Další ze skupin, se kterou prezident tímto způsobem komunikuje, jsou ti, kteří sociální demokracii volili v parlamentních volbách, ale jsou laxní vůči volbám evropským," vypočítává Herzmann.

Oznámení, že dá ČSSD hlas ve volbách, uvedl prezident tím, že se jedná o dárek. A doplnil to ještě slovy: "Prosím, abyste tento drobný dárek přijali s takovým přátelstvím, s jakým ho dávám," dodal. Politolog Jelínek však upozorňuje, že v politice se většinou dárky nedávají a většinou se za takové kroky něco očekává.

"Rozhodně to nedělá z lásky ke straně, protože program sociální demokracie se nezměnil. A za předsedy Bohuslava Sobotky by Miloš Zeman rozhodně takové prohlášení nepronesl. Podle mě se jedná o nějaký taktický manévr nebo nějaké gesto. Těch motivů může být ze strany prezidenta několik, ale nemyslím si, že by to bylo dáno jenom tím, že si po letech uvědomil, že mu je blízký sociálnědemokratický program," říká Jelínek.

Přestože je Zeman bývalým předsedou ČSSD, v posledních letech měl blíže spíše k jiným osobnostem, jako je Tomio Okamura, protiislámský aktivista Martin Konvička či nyní moderátor televize Barrandov Jaromír Soukup, který již oznámil politické ambice. "To, že najednou chce v evropské kampani pomáhat ČSSD, podle mě nebude čistě jen tak z toho, že by jeho srdce planulo pro evropské sociálnědemokratické hodnoty," dodává Jelínek.

Politici nemají přátele

S tím souhlasí i politolog Ladislav Mrklas, i když uznává, že podpora od prezidenta, který se dlouhou dobu k ČSSD nehlásil, může straně pomoci. Jeho krok však může být podle něj také vzkazem premiéru Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO. "Třeba by mohl mít Andrej Babiš pocit, že je prezident až příliš jeho, a on - Zeman - se chce udělat zase trochu vzácnější, aby mohl v nejrůznějších oblastech, ať už je to případná rekonstrukce vlády, nebo zahraniční politika, hrát klíčovější roli a měl to rozehráno na všechny strany," říká Mrklas.

"V tomhle případě platí výrok, že státy nemají přátele, ale zájmy. Tak takhle je to s politikou obecně. Politici nemají přátele, ale mají zájmy," uzavírá Mrklas.

V příštích volbách budu volit ČSSD, řekl Zeman na sjezdu