Mohl by mluvit jako Grygar, říká Válek o novém ministrovi. Ten zmínil Supermana

Budoucí ministr pro vědu Pavel Tuleja při svém prvním vystoupení nešetřil úsměvy, moc toho ale zatím neřekl. Přesto vedení TOP 09 věří, že je tím správným nástupcem Heleny Langšádlové, která končí kvůli slabé prezentaci své práce. Prezident jmenuje nového ministra v pondělí 6. května.

"Prosím, už jen poslední dotaz, rozhovory bude pan docent poskytovat od příštího týdne," odrážel ředitel komunikace TOP 09 Jan Kocourek dotazy novinářů, které mířily na jejich kandidáta na ministra pro vědu, výzkum a inovace Pavla Tuleju. Ten má nahradit končící Helenu Langšádlovou. Bývalý rektor Slezské univerzity v Opavě se jen usmíval a rozpačitě se díval střídavě na novináře a na své kolegy z TOP 09.

Šéfka strany Markéta Pekarová Adamová i první místopředseda Vlastimil Válek vyjadřovali po prvním vystoupení spokojenost a přesvědčení, že vybrali správně. Válek si pomohl příměrem ke známému astronomovi a popularizátorovi vědy Jiřímu Grygarovi.

"Docent Tuleja je insider, dělá vědu, má národní i mezinárodní granty, přitom je schopný vysvětlovat široké veřejnosti komplikovaná témata jako například pan Grygar," uvedl Válek. Upozornil, že jméno říká v uvozovkách s tím, že někdo takový by byl na funkci ideální.

Tuleja přijal srovnání s úsměvem. "Vždycky rád na jeho přednášku přijdu. Je to člověk, který popularizuje vědu tak, jak se má popularizovat. Ale netroufám si říct, že bych mohl být panem profesorem Grygarem," reagoval.

Vedení TOP 09 od něj očekává, že bude lidem vysvětlovat, co konkrétně jako ministr pro vědu, výzkum a inovace dělá. Dosavadní ministryni Langšádlovou stahují z vlády právě kvůli nedostatečné prezentaci výsledků před veřejností. Jinak její práci hodnotí kladně, stejně jako část vědecké komunity.

"Pomohu zvednout preference"

Tuleja více než o srovnání s vědeckými kapacitami mluvil s nadsázkou o Supermanovi. Reagoval tím na poznámku novinářů, že TOP 09 hledá nějakého Supermana, který zvedne její uvadající preference. Podle několika průzkumů by při samostatné kandidatuře ve sněmovních volbách nemusela překonat nutnou pětiprocentní hranici.

"To ukáže čas. Já ale věřím, že pomohu zvednout preference," řekl s tím, že jeho Slezská univerzita má zkratku SU, což nabízí srovnání se Supermanem. "Já to fakt odlehčuji, neberte mě úplně vážně," rozesmál se. Že je mu humor blízký, říkají také jeho známí, kteří ho popisují jako společenského, otevřeného a komunikativního člověka.

Jak chce zvednout preference strany a zájem o vědu, však neprozradil. Několikrát jen zopakoval, že se musí s resortem seznámit, že bude spolupracovat s odborníky. Aktuálně.cz se ho zeptalo například na to, jak by přitažlivě a srozumitelně vysvětlil téma transferu znalostí, na čemž v uplynulých měsících pracovala Langšádlová, avšak bez viditelných výsledků.

"Transfer znalostí je převedení výsledků vědy a výzkumu do praxe," odpověděl Pavel Tuleja klasickou formulkou. Na doplňující dotaz, jak tento proces přiblíží lidem, ale odpověděl jen to, že si potřebuje nejdříve sednout s týmem. "Vůbec nemám problém řešit věci přes infografiku, pracovat se sociálními sítěmi, spoustu věcí je třeba prezentovat jednoduchým způsobem. Ale potřebuji si to dát nejdříve dohromady," dodal.

