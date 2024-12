Sysel místo pantera a dražší jízdenky. Nový jízdní řád ale přináší i expresy k Baltu

Vlaky v Česku jezdí od neděle podle nových jízdních řádů. Pro cestující přinášejí mnoho změn, například zavedení Baltic expressů, které čtyřikrát denně propojí Prahu s Baltským mořem a cestu do Gdaňsku zkrátí o tři hodiny. Na některých spojích se nově objeví moderní soupravy ComfortJet. Jinde se naopak budou muset cestující smířit s nižší kvalitou, než byli dosud zvyklí.

Není to tak dávno, co stanice Proboštov u Teplic prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Stejně jako některé další na páteřní trati Ústeckého kraje mezi Děčínem, Ústím nad Labem, Teplicemi, Mostem a Kadaní. Poté, co nový přejezd začne blikat a moderní světelné tabule oznámí příjezd vlaku z Ústí, objeví se klimatizovaný nízkopodlažní vlak RegioPanter.

Jednomu tu dali železničáři jméno Petra, další zase nese nad světly nápis Andulka. Po mnoha letech, kdy České dráhy těmito sedmi moderními jednotkami zajišťovaly provoz na lince, ale s 15. prosincem přichází postupná změna. K horšímu.

"Smlouva na zajištění provozu vlaků Českých drah v elektrické trakci v Ústeckém kraji od zahájení platnosti jízdního řádu 2024/2025 je uzavřena pouze do konce jízdního řádu 2025/2026 (tedy do půlky prosince 2026) a nespecifikuje konkrétní řady vozidel na jednotlivé vlaky," uvádí mluvčí drah Petr Pošta.

"České dráhy proto na tak krátkou dobu nemohou blokovat moderní typ vozidel, který je zhruba v jedné třetině své životnosti a pro který jsou v jiném regionu zajištěny odpovídající dlouhodobé výkony," pokračuje Pošta.

Upozorňuje tím na fakt, že od poloviny prosince příštího roku bude všech sedm RegioPanterů, které dosud slouží na Ústecku, nasazeno v Pardubickém kraji. Prioritně mezi Českou Třebovou a Kolínem. "Tam se postupně budou z Ústeckého kraje přesouvat tak, aby byly před začátkem jízdního řádu 2025/2026 již v novém působišti a stihli se případně zaškolit příslušní strojvedoucí," doplňuje mluvčí státního dopravce.

Cestující v Ústeckém kraji se tak musí smířit s tím, že v nadcházejících měsících budou na kolejích postupně přicházet o komfort, na nějž už si zvykli. Dopravce chce navíc každou ze sedmi jednotek v průběhu nadcházejícího roku dovybavit zabezpečovacím systémem ETCS, čímž průběžné odstavování RegioPanterů vysvětluje dále.

Návrat do 80. let

České dráhy počítají s tím, že moderní jednotky budou nahrazovat staršími vagonovými soupravami s řídicím vozem přezdívaným Sysel. Jde o vozy z 80. let, které nejsou nízkopodlažní a nemají klimatizaci. A je velmi pravděpodobné, že v této podobě budou spoje jezdit i po celý rok 2026.

Aktuálně.cz zjišťovalo, zda se objednavatel vlaků, tedy Ústecký kraj, nechystá tento nechtěný návrat do minulosti cestujícím kompenzovat. Mluvčí kraje Magdalena Fraňková ale řekla, že o žádných změnách v souvislosti s převedením regiopanterů na Pardubicko neví. Podle ní se v příštím roce bude řešit jen postupné stahování jednotek do depa kvůli montáži zabezpečovacího systému ETCS.

"Od prosince 2026 bude v kraji nasazeno 23 nových vlaků stejné řady v modernějším provedení, tedy včetně linek, kde RegioPantery dosud nikdy nejezdily," uvedla Fraňková. Za dva roky totiž začne platit smlouva mezi krajem a firmou RegioJet. Ta bude místo Českých drah elektrické vlaky pod Krušnými horami provozovat, za patnáctiletý kontrakt jí kraj zaplatí 11 miliard korun.

Nové vagony i vyšší cena

Další změnou, kterou přináší nový jízdní řád, je zdražení jízdenek. Od neděle 15. prosince České dráhy zvyšují ceny v průměru o pět procent. Například za cestu dlouhou sto kilometrů bude při základním jízdném dospělý místo dřívějších 205 korun platit 216 korun. "Úprava tarifu reflektuje inflaci a zvyšování nákladů za uplynulých 12 měsíců," zdůvodnily dráhy.

Nově se od neděle na kolejích objevuje Baltic express, který čtyřikrát denně spojí Česko a Polsko. Pojede z Prahy přes Pardubice a Ústí nad Orlicí, v Polsku zastaví ve významných centrech, například Kladsku, Vratislavi, Poznani a Gdaňsku. Cílem bude Gdyně u Baltského moře.

"Dosud všechny dálkové vlaky do Polska jezdily přes Bohumín, což pro západní část naší republiky představovalo značnou zajížďku. Například cesta z Prahy do Gdaňsku se tak zkrátí zhruba o tři hodiny," přibližuje Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah.

Ve větší míře by se na tratích měly objevovat nové jednotky ComfortJet. Počítá se s nimi především na hlavním koridoru, kdy by měly omladit složení spojů Ostravan mezi Prahou a Bohumínem. Později se objeví také na vlacích do Německa, Rakouska a Maďarska.

A na železnice se začátkem nového roku přichází i jedna méně viditelná, avšak zásadní změna. Na stovkách kilometrů hlavních tratí má začít výhradní provoz s jednotným evropským zabezpečovacím systémem ETCS. To znamená, že lokomotivy a jednotky bez tohoto zařízení, které může v případě nebezpečí automaticky zastavit či zpomalit vlak, tam už nebudou moct vyjet.

To komplikuje především provoz historických vlaků. Pro ně se teprve hledá řešení. Mluví se například o speciálně upraveném vagonu s touto technologií, dosud však nic takového nevzniklo.

Test systému ETCS - zastavení při nedodržení rychlostního limitu (15. 8. 2024)