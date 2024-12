Vlaky stály, lidé pili i prokopávali dveře. Opravy jsme zrychlili, hájí se železnice

Nejdříve porouchání trakčního vedení, poté přepálení troleje. Mnohahodinová zpoždění nabíraly vlaky na hlavním tahu mezi Prahou a Ostravou ve vytížený čas mezi nedělním odpolednem a půlnocí na pondělí. Problém nastal u České Třebové na mimořádně zranitelném úseku železnice, letos přitom nešlo o první poruchu. Místo se brzy začne modernizovat, ujišťuje Správa železnic.

Blíží se půlnoc z neděle na pondělí. Valašský expres mířící ze slovenského Púchova do Prahy je jako obvykle zcela plný cestujících. Všichni doufali, že touto dobou už budou skoro čtyři hodiny v cílové destinaci.

Jenže místo toho vlak stojí v mrazu a tmě kdesi před Českou Třebovou mezi pahorky v nejklikatější části hlavního koridoru. "Prosím tě, vypadá to, že to tady bude až do rána. Nevím, co se bude dít," říká do telefonu v potemnělém kupé seniorka cestující z Moravy do Pardubic.

Jizda s @ceskedrahy_ a spol je u nas vzdy takova dobrodruzna. Mozna cestou umrete, protoze nejsme schopny vedet, ze je na koleji vlak.

Bude to stat vic a bude to trvat dyl.

Ale prekonavaj se, jsme nekde, nikdo nic nevi, nikde nikdo neni. Zhasnou, zachod si zaplat, telefon polozej pic.twitter.com/WX7NnbwXqT — Kubajz 🏳️‍🌈 🇪🇺 🇨🇿 🇺🇦 🇮🇱 (@kubwitty) December 1, 2024

Hlavní tah je už několik hodin zcela paralyzovaný. Nejdříve se na úseku mezi Dlouhou Třebovou a Českou Třebovou porouchalo trakční vedení. O půl desáté hlásily České dráhy opraveno, ale o půl hodiny se provoz opět zastavil s děsivě znějící informací, že u trati vypukl požár a vedení se znovu poškodilo.

A nervozita ve vlaku stoupá. Mezi osazenstvem vozů se šíří zvěsti o vlacích, které ukončily svou cestu v České Třebové a dál nepokračují, i o takových, kde došla voda či toaletní papír.

Lidé sedící v sekci s otevřeným prostorem zahání nudu hrou na housle a kytaru i zpěvem, koluje i tácek s panáky likéru. Rázní chlapíci o kus dál popíjejí v meziprostoru pivo. "To už vám zbyl jenom Budvar, jo?" neskrývají zklamání, když kolem projíždí obsluha s vozíkem. Jenže ne každý to bere s humorem. Poté, co se vlak po drobném posunu opět zastavil, ozývá se rána. Jeden z cestujících prokopl dveře v chodbičce.

Unaveně vyhlížející průvodčí mezitím uznává, že žádné informace o tom, jak se bude noc vyvíjet, nemá. Místo toho trpělivě prochází vagóny a cestujícím jednomu po druhém radí, jak získat zpět své peníze.

Vlak nakonec do Prahy dojel. Zpoždění dosáhlo zhruba šesti hodin. Některé vlaky přitom čekaly ještě déle. Další zase v České Třebové zcela zastavily a cestující mířili do Ústí nad Orlicí náhradní autobusovou dopravou, které ale chyběly potřebné kapacity.

Zranitelný úsek

Tato situace byla výjimečně krizová i na poměry české železnice. Stály za ní dvě poruchy, které spolu vzájemně nesouvisely. Nejdříve došlo k "poškození sběrače lokomotivy rychlíku, trakčního vedení nad všemi kolejemi a následně i poškození sběrače lokomotivy nákladního vlaku," uvedla Správa železnic. Zda za to mohl vlak, či troleje, ukáže teprve vyšetřování, stejně jako úplný rozsah škod.

"Ve druhém případě došlo večer na staniční koleji v České Třebové k přepálení troleje nad stojící soupravou. Příčina této události je také v šetření a škoda bude upřesněna po komisionální prohlídce soupravy," dodal mluvčí Dušan Gavenda. Trať nakonec stála od 16:30 do 21:12 a pak znovu od 22:09 do 22:53.

Problém s trakčním vedením přitom není v úseku okolo České Třebové ničím neobvyklým. Koncem června se zde provoz zasekl dokonce na sedm hodin, ačkoli se tak stalo v méně vytížený čas v noci. Drobnější zásek zde ze stejného důvodu nastal i v květnu a několikrát také v předchozích letech.

Správa železnic neskrývá, že jde o dosud nezrekonstruovaný úsek. "I ten ale prochází pravidelnou kontrolou a údržbou trolejí, lan, bočních držáků i jejich uchycení. V místě mimořádností proběhla v letošním roce," říká Gavenda.

Jde přitom o mimořádně zranitelné místo. "Česká Třebová představuje jedno z úzkých hrdel české železniční sítě a zároveň jsou možnosti vést dálkové vlaky odklonem mimo tento uzel velmi omezené, a to z důvodu absence odpovídající objízdné trasy," dodává mluvčí Českých drah Filip Medelský.

Ačkoli se do plného provozu podařilo dostat trať až po několika hodinách, Gavenda upozorňuje, že tempo techniků se zrychluje. Správě železnic se podle něj podařilo snížit celkovou dobu zastavení provozu z důvodu technických závad z 130 hodin v roce 2022 na letošních zatím 93 hodin.

Dodává, že zranitelnost klíčového úseku by mohla zmírnit plánovaná modernizace celého železničního uzlu v České Třebové, pro kterou Správa železnic v současnosti hledá zhotovitele. Zahájení prací se plánuje na přelomu roku, dokončení pak v roce 2031. Celkové náklady by měly dosáhnout téměř 19,5 miliardy korun.

Desítky stížností ke včerejší situaci zaznamenaly podle mluvčího Medelského České dráhy. Na sociálních sítích si lidé stěžovali například na nedostatek včasných informací o závažnosti poruchy.

"Vzhledem k charakteru závady musela nejdříve Správa železnic zjistit rozsah poškození a odhadnout délku opravy. Postupně tedy docházelo k upřesnění doby přerušení provozu, čas obnovení provozu se posouval. O tom dispečink Správy železnic informoval dopravce," uvedl Medelský s tím, že následně šířily dráhy informace na svém webu a skrze aplikaci.

Lidé si také stěžovali na dlouhé čekání v mrazu na náhradní autobusovou dopravu. Mluvčí objasňuje, že dispečinku Českých drah se podařilo téměř okamžitě zajistit deset autobusů.

"Vzhledem k rozsahu mimořádné události, která se stala na jednom z nejvytíženějších míst české železniční sítě během dopravní špičky nedělního podvečera, je však fakticky nemožné kapacitně zcela nahradit vlaky autobusy. V takovém případě by musely být obratem zajištěny vyšší desítky autobusů," uvedl.

Video: Redaktor Jan Beránek o srážce vlaků v Pardubicích (6. 6. 2024)