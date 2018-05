Novičok byl u nás vyráběn a testován, tvrdí prezident Zeman, který si objednal zprávu BIS

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Prezident Miloš Zeman prohlásil, že v České republice byl loni testován a vyráběn novičok. Zeman se odvolává na informace Vojenského zpravodajství, přestože Bezpečnostní informační služba odmítla, že by šlo o novičok. Prezidentovo vyjádření zapadá do jeho dřívějších stanovisek, která nahrávala Rusku. Jeho politici Česko nedávno obvinili z výroby novičoku, čeští vrcholní politici s výjimkou Zemana to ostře odmítli.

Praha - Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek večer v TV Barrandov oznámil podrobnosti ze zprávy Bezpečnostní informační služby, u které si objednal informace o tom, zda byl v Česku vyvíjen nebo skladován jed novičok. "V listopadu minulého roku ve Výzkumném vojenském ústavu Ministerstva obrany v Brně byl testován nervově paralytický jed označovaný jako A 230," citoval prezident ze zprávy BIS. Množství vyrobeného jedu bylo údajně poměrně malé a jed byl následně zničený. Podle Zemana Vojenský výzkumný ústav (prezident mylně jmenoval Vojenský historický ústav, pozn. red.) i Státní úřad pro jadernou bezpečnost tvrdí, že tento jed nebyl novičok. Zeman ale věří zprávě Vojenského zpravodajství. V ní se podle Zemana říká, že přípravek A 340 byl novičok. "Protože vojenské obranné zpravodajství je v této problematice blíže, než například BIS, tak jsem přihlédl k jeho názoru a udělal jsem si závěr, že byl u nás testován a vyráběn novičok. Byť v malém množství a potom zničen," uvedl Zeman v televizi Barrandov. Novičok byl použit v Británii při útoku na bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru. Británie z otravy viní Rusko. To s možnou výrobou novičoku několikrát spojilo jméno České republiky. Premiér Andrej Babiš, ministr zahraničí Martin Stropnický a ministryně obrany Karla Šlechtová (všichni v demisi) takové informace odmítli. Prezident kritizoval také úřad Drábové Prezidentovo čtvrteční vyjádření zapadá do jeho pohledu na celou záležitost, které je blízké pohledu Ruska. Jeho politici odmítali, že by měli na svědomí otravu Skripala a jeho dcery a naopak tvrdili, že novičok se vyráběl jinde - mimo jiné prý v Česku. Zeman reagoval tím, že si objednal zprávu Bezpečnostní informační služby. Svým současným vyjádřením dal tak nepřímo za pravdu Rusku. Zeman ale v televizi mnoho informací o celé věci neposkytl, nevysvětlil ani, proč nejdříve mluvil o jedu A 230 a následně o přípravku A 340. Stejně jako dříve ale kritizoval české politiky. "Je pokrytectví předstírat, že nic takového nebylo," prohlásil prezident. Stejně tak kritizoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který stejně jako BIS odmítl, že by v Česku byl testovaný novičok. "Je mi líto, že tento úřad mátl veřejnost i ústavní činitele tvrzením, že žádný novičok se u nás nedělal," tvrdil Zeman. Mluvčí BIS Ladislav Šticha reagoval na informace prezidenta nekonkrétně. "BIS splnila zadaný úkol a předala ho prezidentu republiky s nejnižší klasifikací, vyhrazené. Vzhledem k tomu, že i tato kategorie je stupněm utajení, nemůže BIS obsah zprávy jakkoliv komentovat či interpretovat," sdělil Aktuálně.cz. Ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová byla informacemi prezidenta překvapena. "Na kritiku má právo, ale nejsem si vědoma, že bychom se něčeho dopustili," řekla Aktuálně.cz. Ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun se omluvil, že nemůže slova prezidenta komentovat. "Omlouvám se, ale bez komentáře. Ty jsou výhradně na adresátech našich informací," sdělil. Podobně reagovala ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová. "Nemohu veřejně sdělení pana prezidenta komentovat, protože disponuji informacemi pouze v utajovaném režimu. ČR se zabývá výhradně ochranou proti těmto látkám, a pokud se testují, hned poté jsou zničeny. Na území ČR nyní žádný novičok není," sdělila Aktuálně.cz Šlechtová.

autoři: Radek Bartoníček, Lukáš Prchal | před 3 hodinami