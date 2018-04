Je to malý zázrak. Otráveného agenta Skripala a jeho dceru zachránila rychlost lékařů, tvrdí expert

před 57 minutami

Bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija, kteří byli začátkem března otráveni silným jedem ve Velké Británii, přežili díky mimořádně kvalitnímu zákroku zdravotníků. Britské televizi Sky News to řekl profesor toxikologie z univerzity v Leedsu Alastair Hay.

Londýn/Moskva - "Skripalovi přežili, protože se jim dostalo mimořádné zdravotní péče. Jsem si jist, že kdyby na místo zdravotníci nedorazili tak brzy a nezajistili dýchání, nemohli by (Skripalovi) přežít," řekl televizi Sky News Alastair Hay.

Podle britských vyšetřovatelů byli Skripalovi vystaveni vojenské bojové látce novičok, proti níž není znám protijed. Profesor toxikologie z univerzity v Leedsu Hay médiím v interview řekl, že novičok patří mezi látky, které jsou určeny k zabití.

Tento týden se objevila zpráva, že dcera otráveného ex-agenta Julija je již při vědomí, a v pátek pak informace, že sám Sergej Skripal už není v kritickém stavu. Podle Sky News měli oba postižení u úst pěnu, když byli 4. března nalezeni v Salisbury na lavičce.

Hay řekl, že lékaři zřejmě podali Skripalovým některý z obecně používaných protijedů, který v tomto případě pomohl. Specifická protilátka proti novičoku ale není známa.

Neví se ani, jak je novičok v těle metabolizován. "Nervové látky jsou nakonec metabolizovány a z těla vyloučeny," řekl Hay. Podle něj lékaři použili sedativa, aby zmírnili vliv novičoku na mozek a tělo dostalo čas jed vyloučit.

"Jakmile došli k závěru, že se látka z těla vyloučila, mohli začít zmírňovat vliv sedativ. Dokážete-li někoho udržet při životě, může se osoba zotavit, protože tělo vykompenzuje vliv nervové látky," řekl Hay. Podle něj už zřejmě v organismech Skripalových nyní jed není.

Je to malý zázrak

"V určitém smyslu je to opravdu zázrak. A také svědectví o našem zdravotnictví - výborně připravení lékaři, kteří se umí o lidi správně postarat," řekl Hay.

Poradce pro bezpečnost a chemickou obranu Dan Kaszeta, jehož citoval list The Independent, řekl, že nervové jedy působí rychle, jsou-li vdechnuty, což nebyl případ Skripalových.

Británie z otravy jednoznačně viní Rusko, které však vinu popírá. Incident vyvolal diplomatickou krizi, mnoho spojenců Británie, včetně Česka, stáhlo z Ruska část svého diplomatického sboru.

Moskva tento týden přišla s požadavkem, aby Británie vysvětlila osud Skripalových domácích zvířat. Měli dvě morčata a nejméně jednu kočku. Podle Britů byla morčata v domě nalezena mrtvá a kočka v tak špatném stavu, že ji veterinář utratil.

"Co se týče mrtvých morčat a podvyživené kočky, tvrdí se, že zvířata byla odvezena do (laboratoře) v Porton Downu a tam spálena. Není ale jasné, zda se zjišťovalo, zda byl v jejich tělech jed, což by mohlo poskytnout užitečný důkaz…Těžko se vyhneme dojmu, že zvířata byla zlikvidována coby nepohodlný druh důkazu," uvedlo podle The Independentu ruské velvyslanectví v Británii.

VIDEO: Pavel Telička k otravě ex-agenta Sergeje Skripala.