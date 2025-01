Výuka na základních školách se promění. Snížíme tím nerovnosti, tvrdí ministr Bek

Nové rámcové vzdělávací programy pro základní a mateřské školy mají posílit výuku, která propojuje znalosti s dovednostmi, postoji i hodnotami, cílem je snížit nerovnosti v českém vzdělávacím systému, řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Na úpravy vzdělávacích programů na základních školách chce ministerstvo školství navázat změnou přijímacích zkoušek na střední školy.

Změny ve vzdělávacích programech připravovalo ministerstvo několik let. Ministr je na konci loňského roku schválil s tím, že školy budou moci začít vyučovat podle revidovaného vzdělávacího programu dobrovolně od příštího školního roku v prvních a šestých třídách základních škol. Povinně se na nový plán přejde v těchto ročnících od září 2027. Ve všech ročnících základních škol by se podle nových programů mělo učit od září 2031.

Školy mají podle Beka velkou svobodu v tom, jak do značné míry obecné učební plány, které určuje stát, konkrétně promítnou do vyučování. Ministerstvo jim poskytne potřebnou podporu a podmínky, brzo představí modelové vzdělávací programy, uvedl.

Připravené změny mají podle Beka také snížit nerovnosti a bariéry v českém vzdělávacím systému. Upravené vzdělávací programy zavádějí například povinnou výuku angličtiny na základních školách od první třídy. Nyní je povinná až od třetí třídy, bezmála polovina škol ji ale už nyní učí od první třídy, což přináší dětem na těchto školách konkurenční výhodu, řekl ministr. Druhý cizí jazyk by všechny školy musely učit od sedmé třídy, což mnohé již činí, i když povinné je to nejpozději od osmé třídy. Nově v nabídce druhého cizího jazyka nebude ruština, pouze němčina, španělština a francouzština.

Na konci základní školy bude požadovaná úroveň angličtiny vyšší, zvedne se z nynější A2 na B1. Vyšší požadavky na výstupní úroveň budou také u matematiky. Odborníci upozorňovali v souvislosti se zvažovanými změnami na nedostatek učitelů některých předmětů.

Školy, které se rozhodnou už od letošního září učit podle nových učebních plánů, budou poskytovat ministerstvu zpětnou vazbu. Připomínky a podněty bude možné poté využít k případným úpravám plánů před jejich povinným zavedením do školského systému.

Revize vzdělávacích programů přinese i testování v takzvaných uzlových bodech vzdělávání, které má vyhodnocovat výsledky vzdělávání. Základní gramotnosti budou nově ověřovány ve 3., 5. a 9. třídě. "Tím se zajistí, že stát, školy, žáci i rodiče budou mít přehled o dosahování očekávaných výstupů z učení, což dosud chybělo," řekl náměstek ministra školství Jiří Nantl.

Uvedl také, že bude potřeba změna přijímacího řízení na střední školy. V plánu je, aby nový systém přijímání na střední školy vstoupil v platnost současně s povinným zavedením revidovaných vzdělávacích programů v základních školách. Nutná k tomu bude legislativní úprava. Letos je cílem připravit koncepci této změny, která by měla reflektovat úpravy ve vzdělávání.

Každé čtyři roky by se pak podle zástupců ministerstva mělo kontrolovat, jestli obsah výuky ve školách odpovídá současným potřebám žáků, učitelů i společnosti. V případě potřeby by se měly dělat změny. První ověřovací období nových rámcových vzdělávacích programů skončí v roce 2026, kdy by měly být vyhlášeny případné úpravy. K tomu účelu vznikne také Národní kurikulární rada, která bude poradním orgánem ministerstva a ve které budou zástupci škol, odborníků a dalších organizací.

Na rozdíl od starších osnov z roku 2005 rámcové vzdělávací programy nevymezují konkrétní obsah učiva pro jednotlivé ročníky, ale spíše stanovují cíle pro různé úrovně vzdělání a dovednosti, které mají žáci na konci daného stupně zvládat. Nové rámcové vzdělávací programy kladou důraz na praktické využití znalostí v běžném životě, rozvíjejí také čtenářskou, pisatelskou a matematickou gramotnost.