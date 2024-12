Ruštinu ze škol nevyřazujme, s jazyky by měly děti začít co nejdříve, radí odborníci

Ministerstvo školství připravuje posunutí povinné výuky angličtiny ze třetí do první třídy, druhý cizí jazyk by se měl místo osmé třídy učit už v šesté. Některé oborové organizace jako EDUin nebo Asociace ředitelů se změnami nesouhlasí. Oslovení odborníci z univerzit to naopak vítají. "V nižším věku se děti jazyk učí přirozenou cestou," řekli v debatě projektu Chytré Česko na Aktuálně.cz.

Nejde prý tolik o to, že se prodlouží doba, po kterou se budou žáci jazyky učit, podstatné je, že se s nimi začnou seznamovat co nejdříve, shodují se psycholingvistka Kateřina Chládková z Filozofické fakulty a vedoucí katedry francouzského jazyka Tomáš Klinka z Pedagogické fakulty, oba z Univerzity Karlovy. "Většina psycholingvistů by uvítala angličtinu i od předškolního věku, bylo by ale obtížné to zajistit," dodává Chládková.

Odpůrci tohoto plánu však podotýkají, že systém není na takovou změnu připravený a chybí učitelé. V diskusi také zaznívá, že by se školy měly soustředit na zlepšení výuky angličtiny. Debatovalo se proto také o možnosti zrušení druhého cizího jazyka. "Argument, že by se děti měly naučit nejprve jeden jazyk pořádně, a až pak k němu přidat druhý, je nesmyslný. Osvojování jazyka nikdy nekončí a platí to i pro mateřský jazyk," říká psycholingvistka.

Klinka zase upozorňuje, že seznamování s jiným než mateřským jazykem má i kulturní význam. "Navíc na školách je obvykle k dispozici více jazyků, které spolu fungují v synergii," říká.

I proto nesouhlasí s návrhem ministerstva vyřadit z nabídky jazyků ruštinu. "Žádný jazyk bych z nabídky nevyjímal, naopak bych ji posílil o ty, které v ní nejsou. Ruština je součástí evropského kulturního dědictví. Rozhodnutí nechci kritizovat, protože má nějaké politické pozadí, ale z didaktického hlediska nemá žádný smysl," uvádí Klinka. Proti vyřazení ruštiny je i Chládková, upozorňuje, že je mateřským jazykem spousty dětí z Ukrajiny.

Posunutí výuky do nižších ročníků by podle odborníků mělo také snížit sociální rozdíly. Vysoce motivovaní rodiče, lépe finančně zajištění a vzdělanější, totiž svým dětem jazykové vzdělávání zajistí tak či tak. Jazyková výchova je také o větší toleranci k rozdílům nebo flexibilitě myšlení. "V mozku to zanechává změny popsané neurologickým výzkumem. Dělá nás to lepšími lidmi," uzavírá Klinka.

Na celý rozhovor se podívejte v úvodním videu. Můžete si ho také poslechnout: