Nikdy jsem nezpíval pro komunistický režim, odmítá kritiku Michal David

"Nikdy jsem nezpíval pro komunistický režim. Zpíval jsem za komunistického režimu, stejně tak jako mnoho milionů občanů pracovalo v komunistickém režimu. Dnes již máme režim kapitalistický a stále vyprodávám své koncerty," odmítá kritiku zpěvák a skladatel Michal David, jemuž chce prezident Miloš Zeman 28. října udělit státní vyznamenání.

Věděl jste o rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana předem?

Nevěděl a zatím jsem ještě neobdržel žádný oficiální zvací dopis. V neděli mi volali z prezidentské kanceláře a ptali se na adresu.

Hovořili jste spolu a řekl vám prezident, proč si vybral právě vás?

On mi jen řekl v Lánech, ať si udělám čas 28. října. Ale nic konkrétního.

Jak si vy sám vysvětlujete rozhodnutí pana prezidenta?

Nic si nevysvětluji. Nejsem prezident a nerozhoduji o tom, komu se uděluje vyznamenání. Ale slyšel jsem pana prezidenta v rozhovoru na TV Barrandov, kde řekl, že je to za mnoho let mé práce a za to, že dlouhá léta a již několika generacím rozdávám lidem radost svými písněmi.

Co byste vzkázal kritikům, kteří Miloši Zemanovi vyčítají, že vás chce vyznamenat?

Já bych jim rád popřál vše dobré, ať se jim daří a jsou zdraví a šťastní.

Udělal byste v minulosti něco jinak, když posloucháte své kritiky, kteří vám vyčítají například někdejší práci pro komunistický totalitní režim?

Nikdy jsem nezpíval pro komunistický režim. Zpíval jsem za komunistického režimu, stejně tak jako mnoho milionů občanů pracovalo v komunistickém režimu. Dnes již máme režim kapitalistický a stále vyprodávám své koncerty. Poslední mé letošní turné skýtalo dvacet koncertů. Na ty přišlo více než šedesát tisíc platících diváků. To je má odpověď.

Krátce po zveřejnění vašeho jména se na sociálních sítích objevily fotky, na kterých jste i s kontroverzními lidmi. Vy jste se v minulosti znal třeba s Františkem Mrázkem nějak blíž? Jak snímky vznikly?

Paní redaktorko, při své práci se potkávám s mnoha lidmi, kteří jsou v dané době in a časem jsou kontroverzní. Nemohu odhadovat, kdo kdy bude v životě časem tam, kde pak je. Ale já nedělám nic protizákonného, platím řádně daně a jsem nekonfliktní.

Souvisí ocenění s tím, že jste v letošních prezidentských volbách podpořil Miloše Zemana?

Pana prezidenta podpořilo a zvolilo padesát čtyři procent českého národa. To je víc než šest milionů občanů této republiky. Myslíte, že by měl pan prezident za to odměnit vyznamenáním každého z nich? Myslím, že mi to uděluje za moji mnohaletou práci.

Čím je vám politika současného prezidenta blízká?

Je takový, jaký je. Na nic si nehraje, řekne to, co si myslí, a nebojí se to říct naplno. Bohužel to mnohým lidem nevoní a odsuzují ho za to.

Podle jakých kritérií by podle vás měla hlava státu vybírat oceněné?

Podle platných kritérií státu a ústavy. A to se snad děje, nebo ne?

Před vámi se podobně debatovalo i o ocenění jiných zpěváků, kteří vyrostli před rokem 1989. Postoj k totalitní minulosti českou společnost částečně rozděluje. V čem spatřujete hlavní příčinu? A jde o generační problém?

Někteří lidé stále řeší to, co je dávnou minulostí. Jsme skoro třicet let od sametové revoluce a žijeme již dlouhá léta v demokratické a svobodné společnosti. Myslím, že mladí lidé o totalitní minulosti již nic nevědí. Na mé koncerty chodí dnes již čtvrtá generace, malé šestileté děti až po sedmdesátileté fanoušky. Zpívají si mé písně a znají všechny mé texty. A já jsem za to vděčný a cítím velkou pokoru před tím, co zažívám.