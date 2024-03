Nerudová cílí na dvě funkce najednou. Mám ráda výzvy, Česku vybojuju silný post, říká

Lídryně kandidátky STAN do Evropského parlamentu Danuše Nerudová Aktuálně.cz potvrdila, že má nadále zájem o post eurokomisařky. Odmítá slova svých kritiků, že na tuto pozici nemá dost politických zkušeností. Naopak si věří na silné portfolio. Svůj postup za neférový vůči svým voličům nepovažuje. Hájí ji i předseda Starostů Vít Rakušan.

Danuše Nerudová čelí v předvolební kampani stále ostřejší kritice za to, že sice kandiduje na post europoslankyně, ale jejím hlavním cílem je post eurokomisařky. | Foto: Jakub Plíhal

Být zároveň eurokomisařem a europoslancem není možné. Přesto Danuše Nerudová momentálně usiluje o oba posty. Do europarlamentu kandiduje za Starosty z prvního místa a má ambici se stát českou nominantkou na eurokomisařku. Žádnou oficiální nabídku na tuto pozici od vlády ale zatím nedostala.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz Nerudová svůj postup hájí. V případě, že by se eurokomisařkou skutečně stala, musela by se poslaneckého mandátu vzdát. Vůči voličům, o jejichž hlasy se bude v červnu ucházet, jí to nefér nepřijde.

"Bylo by velmi nespravedlivé vůči ostatním na kandidátce mluvit jen o mně. Hlas pro STAN není hlas pouze pro Nerudovou, ale pro tým expertů, kteří jsou navíc Evropany a mají energii a sílu v Evropě doopravdy něco prosadit," oponuje Nerudová. Upozorňuje, že spolu s ní kandidují i jiné ženy a mladí komunální politici.

Přestože se vláda ještě oficiálně nerozhodla, koho do Evropské komise po červnových volbách nominuje, STAN budou tlačit právě Nerudová, jak potvrzuje jejich předseda Vít Rakušan. Odvolává se na slib premiéra a předsedy ODS Petra Fialy, že jméno eurokomisaře budou navrhovat Starostové. Jak již informovalo Aktuálně.cz dříve, ODS má však také připraveného svého kandidáta - náměstka ministra financí Marka Moru.

Vzhledem k jeho zkušenostem v Bruselu by podle lidí z ODS mohl jako eurokomisař dostat v EU na starost významnou oblast, čímž by se zvedl i vliv Česka. Mora naposledy v Bruselu působil jako ředitel pro rozpočet a daňovou a regionální politiku v sekretariátu Rady EU, což je instituce zastupující zájmy členských zemí.

Postup Nerudové hájí i předseda Rakušan. Podle něj není nic špatného na tom nyní bojovat o hlasy voličů, i když nakonec bývalá prezidentská kandidátka ani v případě úspěchu europoslankyní nebude a přesune se do Evropské komise.

"Málo se ví, že asi čtvrtina stávajících eurokomisařů také prošla kandidaturou do Evropského parlamentu. Není to neobvyklé. Naopak to považuji za demokratický test volbou," říká Rakušan.

Navzdory tomu, že Nerudové chybí politické zkušenosti, Rakušan věří, že má šanci získat vlivný post. "Její dosavadní erudice a zkušenosti jsou nepochybně předpokladem pro zisk zajímavého a významného portfolia. Navíc o portfoliu ve finále rozhoduje kromě kvalit kandidáta také šikovnost a důslednost vyjednávání každé země," reaguje Rakušan.

Ambiciózní je i Nerudová, která o sobě tvrdí, že má ráda velké výzvy. Odkazuje na svou loňskou prezidentskou kandidaturu, kde byla podle svých slov rovněž podceňována.

"Slyšela jsem, že to nedává smysl a budu ráda za pět procent. Ukázalo se, že to smysl mělo. Ne kvůli mně, ale kvůli tomu, že v politice konečně řešíme řadu témat, která jsem v kampani zvedala. S týmem jsme otevřeli politiku mladým lidem a snad i více ženám. A ve finále i kvůli tomu, že jsme porazili velké zlo, které chtělo získat po našich polích Lány a Hrad," říká s odkazem na předsedu hnutí ANO a šéfa Agrofertu Andreje Babiše, který usiloval po křeslo prezidenta.

"Skončila jsem jako žena s nejvyšším výsledkem v historii prezidentské volby. Pomáhala jsem dvěma ministrům různých vlád s důchodovou reformou. A v Bruselu jsem už pracovala jako expertka na evropské zdanění. Připravovala jsem s mezinárodními týmy analýzy a návrhy pro europoslance i eurokomisaře," obhajuje svůj životopis Nerudová.

Průzkum Ipsos pro Euronews před evropskými volbami dává Starostům v čele s Nerudovou 13,4 procenta hlasů. Před nimi je Spolu s 21,6 procenty a opoziční ANO s 26,3 procenty. Průzkum pro projekt Český volič dává STAN méně, podle něho mají Starostové devítiprocentní podporu voličů.