ODS chce jako eurokomisaře prosadit Stanjurova náměstka. Navzdory dohodě se Starosty

S návrhem nového komisaře za Česko mají po červnových volbách do Evropského parlamentu přijít Starostové. Hlavní vládní strana, ODS, má ale připravené vlastní jméno - náměstka na ministerstvu financí Marka Moru -, kterým bude chtít "vytlouct" kandidáta STAN.

Oficiálně stále platí dřívější ujednání vládní koalice, že nástupce či nástupkyni Věry Jourové v Evropské komisi navrhne hnutí STAN. "Naposledy před dvěma týdny mi premiér Petr Fiala (ODS) potvrdil, že dohoda o naší nominaci platí," sdělil Aktuálně.cz ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

Nejčastěji se v této souvislosti mluví o ministru průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi a lídryni STAN do eurovoleb, ekonomce a bývalé prezidentské kandidátce Danuši Nerudové.

V zákulisí se ale chystá alternativní scénář. Jak sdělilo několik zástupců ODS mimo záznam, hlavní vládní strana má nachystaného stávajícího náměstka ministra financí, bývalého viceguvernéra centrální banky Marka Moru coby vhodného člověka na post eurokomisaře.

ODS považuje chování Starostů, zejména lednovou videokampaň jejich předsedy Víta Rakušana, v níž se nepřímo opřel do vlády a zve občany na debaty v regionech, za neloajální. Občanští demokraté i proto nechtějí hnutí přiznat výsadu vyslat do Bruselu svého zástupce.

Jméno dvaapadesátiletého Stanjurova náměstka bylo v širších úvahách ODS od počátku. Byli tu ale další lidé blízcí straně, například někdejší ministr obrany a nyní šéf Evropské obranné agentury v Bruselu, diplomat Jiří Šedivý. Ten veřejně projevil zájem o komisařský post a konkrétně ten spojený s obranou.

O křeslo komisaře pro obranu, který by měl v nové komisi vzniknout, si ale už řekla polská vláda. Nabídla pro něj silné jméno - svého ministra zahraničí Radoslawa Sikorského.

Oslabuje to šance Česka na získání tohoto místa a vrací do hry ambici získat ekonomické portfolio, jak o tom v minulosti mluvili zástupci ODS. Jméno Marka Mory by jim umožnilo říct, že jeho nominace právě takové šance zvyšuje.

Mora není členem žádné strany, názorově má blízko k ODS. Naposledy na sebe upozornil, když vstoupil do debaty o euru. Kriticky se vymezil vůči stavu eurozóny a brzký vstup Česka do systému směnných kurzů ERM II, jakýsi "předpokoj eurozóny", označil za nesmysl.

Mora řadu let pracoval přímo v Bruselu. Naposledy působil jako ředitel pro rozpočet a daňovou a regionální politiku v sekretariátu Rady EU, což je instituce zastupující zájmy členských zemí. ODS by tak mohla říct, že do komise vysílá skutečného znalce unijní politiky.

"Je kompetentní, loajální a bruselské prostředí zná velmi dobře," shrnul mimo záznam argumenty ve prospěch Stanjurova náměstka člen vedení ODS. "V centrální bance byl navíc za vlády ANO a Zemana, takže by se do něj nemohl tolik strefovat Babiš," dodal. Aktuálně.cz oslovilo i samotného Moru, svůj možný návrat do Bruselu ale nechtěl komentovat.

Vláda o jménu nového českého eurokomisaře zatím nejednala. Koaliční strany čekají až na eurovolby, které se konají na začátku června. Pokud by v nich hnutí STAN výrazně uspělo, což dosavadní průzkumy naznačují, nominace eurokomisaře zřejmě zůstane jemu.

Pokud by naopak STAN nezískalo dvouciferný výsledek, ODS bude mít nachystaného Moru. S jeho nominací by musel souhlasit zbytek koalice.

Do hry může zasáhnout ještě další vládní strana - Piráti. Ti tvrdí, že se dohoda přijít s novým českým eurokomisařem netýká jen STAN, ale také Pirátů, kteří ve sněmovních volbách 2021 kandidovali v koalici se Starosty. Piráti už schválili svého kandidáta na komisaře, je jím europoslanec Marcel Kolaja.

"Nepřekvapuje mě, že ODS v zákulisí zpochybňuje dohodu s námi. Bude to tak až do voleb," řekla k tomu dvojka na kandidátce STAN do eurovoleb Jan Farský. "Marek Mora je jistě jeden z Čechů, který by post eurokomisaře zvládl. Náš kandidát to ale není," dodal.