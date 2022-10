Nerudová se fotí s mladými na novou sociální síť. Poradil mi to syn, ne experti, říká

Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová využívá k získávání příznivců kromě jiného v Česku poměrně novou a zatím nepříliš známou sociální síť BeReal. Mnozí mladí lidé za ní chodí právě kvůli společné fotce. "Poradil mi to můj syn," sdělila Aktuálně.cz Nerudová. Oznámila také, že už nasbírala přes 80 tisíc podpisů pod svou kandidaturu. Podle průzkumů její preference rostou, na favority zatím nemá.

Kolem petičních stánků Danuše Nerudové často stojí převážně mladí lidé. Někteří jí vyjadřují sympatie nebo s ní diskutují, často ale také zároveň prosí o společnou fotografii. Nejde však o klasické selfie, na které jsou už z kampaní politici zvyklí. V případě Nerudové jde o novinku, která zatím u jiných politiků není k vidění.

"Je úžasné, že jste si stáhla 'bírilku'," říká Nerudové mladík s brýlemi, když ji žádá o společnou fotku na pražském Václavském náměstí, kde sbírá podpisy pro prezidentskou kandidaturu. "Jste tam také? Mně skoro úplně zkolabovala aplikace," reaguje Nerudová. Není zdaleka jediný, kousek od něj stojí další zájemci o setkání i focení. "Je to celkem nová aplikace, takže mladí se jí chytají," vysvětluje další čekající.

Sociální síť BeReal vznikla před dvěma lety ve Francii a zejména v posledních měsících si získává světovou popularitu. Uživatel sítě dostává na telefon upozornění, že má "být opravdový" a má vyfotit to, co právě v danou chvíli dělá. Ve stejný moment přijde zpráva všem lidem, se kterými se na aplikaci spřátelil. Když udělají fotku, všem se vzájemně zobrazí a další den zmizí.

1️⃣ Po celodenním setkání s dobrovolníky. V očích můžete vidět neskutečnou energii, kterou mě nabili a taky těšení se na zasloužené společné pivo. pic.twitter.com/TJVLwjpx1K — Danuše Nerudová (@danusenerudova) September 25, 2022

"Tato síť získává popularitu hlavně díky své bezprostřednosti. Lidé vidí, co jejich přátelé skutečně zažívají v reálném životě. Fotky nejsou nijak perfektní a naplánované, protože není čas si je připravovat nebo nějak upravovat," vysvětluje princip jedna z uživatelek Klára.

Podle ní jde o velký rozdíl například proti hojně používanému Instagramu. "Tam jsou mnohdy vykonstruované příspěvky a pečlivě vybírané a upravované fotografie, podle kterých to vypadá, že jejich autor žije perfektní život bez starostí. Lidé navíc často sdílejí jen to nejlepší ze života. Vede to k tomu, že mnozí uživatelé Instagramu mají tendenci se srovnávat, a můžou získat pocit, že na rozdíl od jiných nedělají dost zajímavou práci, málo cestují a nemají kamarády," popisuje Klára.

Sama Nerudová tvrdí, že začala využívat aplikaci BeReal proto, aby ukázala realitu své kampaně. Neporadil jí to prý nikdo z marketingových specialistů ani se neinspirovala u jiných politiků. "Mně o tom řekl můj syn. Neznala jsem to. Ale vidím, že to mladé opravdu zajímá," uvedla.

Sama má přitom teď "obsazeno", to znamená, že vyčerpala povolený počet pěti stovek kontaktů. "Příští týden je budu obnovovat," oznamovala na Václavském náměstí těm, kteří se s ní kvůli limitu nyní nemohli propojit.

Chceme na Hradě ženský pohled, říkají příznivci

Při mapování její prezidentské kampaně se ukazuje, že mladé podporovatele získává i z jiných důvodů. Mnozí oslovení Aktuálně.cz říkají, že se jim líbí její důraz na sociální problémy nebo podpora lidí s odlišnou sexuální orientací. "Přeji vám hodně štěstí, fakt bych si přála, abyste to vyhrála. Jste velmi sympatická a lidská," děkovala jí dívka, která se představila jako Marie.

Často jako důvod také uvádějí, že chtějí, aby Česko mělo prezidentku. "Jsem příznivec ženské emancipace, navíc by bylo fajn přinést do politiky ženský pohled. Je mi také sympatické, že podporuje manželství stejnopohlavních párů," přidává se mladík v tričku s nápisem České království.

Dobrovolníci, kteří sbírají podpisy pro Nerudovou po celém Česku, potvrzují, že za nimi přichází hodně mladých. A velkou roli podle nich hraje i to, že jde o ženu. "Často od lidí, které oslovujeme, slyšíme, že chtějí na Hradě ženu. Jako by už měli dost machistického vedení politiky," říká jedna z dobrovolnic.

Podle další dobrovolnice je rozdíl v tom, kde člověk sbírá podpisy. Například Ivana se pohybuje na Sokolovsku a Chebsku. "Tady je to opravdu těžké, není jednoduché získat podpisy pro paní Nerudovou. Lidé mi často říkají, že by chtěli za prezidentku raději Alenu Schillerovou nebo třeba Karla Havlíčka. Nebo zmiňují Alenu Vitáskovou," jmenuje Ivana bývalou šéfku Energetického regulačního úřadu, která také oznámila úmysl kandidovat na Hrad.

Nerudová v průzkumech posílila, byla by třetí

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že popularita Danuše Nerudové stoupá, byť stále hodně zaostává za dosavadními favority - generálem ve výslužbě Petrem Pavlem či šéfem ANO Andrejem Babišem, který ale stále neoznámil, zda se voleb chce zúčastnit. Říct to má podle posledního vyjádření 27. října, termín ale už několikrát změnil.

Podle zářijového volebního modelu agentury Median má Pavel podporu 24 procent voličů a Babiš o půl procenta méně. Nerudová je třetí s 10 procenty. Stejné pořadí uvádí i nejnovější průzkum agentury STEM/MARK z přelomu září a října. Podle něj by Pavel dostal 23 procent, Babiš 17 a Nerudová 14. Ve druhém kole by ale Babiš s každým protikandidátem prohrál, uvádí agentura. I proto stále není jasné, jestli do voleb půjde, nebo ANO nasadí jiného kandidáta.

Lhůta pro přihlášení zájemců o kandidaturu skončí v první polovině listopadu. Kandidát musí splnit několik podmínek včetně doložení potřebných podpisů - musí získat buď 50 tisíc podpisů občanů, nebo podpis dvaceti poslanců či deseti senátorů. Volby se budou konat 13. a 14. ledna, případné druhé kolo pak o dva týdny později.