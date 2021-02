Nepodložená obvinění, ohrazují se soudci a žalobci proti výrokům Babiše a Benešové

Soudcovská unie i Unie státních zástupců se vymezily proti výrokům ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) i premiéra Andreje Babiše (ANO) na adresu Ústavního soudu. Tvrzení Benešové, že soudci mohli mít za své rozhodnutí ohledně volebního zákona něco přislíbeno, označila Soudcovská unie za nepodložené obvinění. Státní zástupci pokládají výroky za bezdůvodné znevážení soudu a jeho soudců.

"Soudcovská unie respektuje kritiku konkrétního rozhodnutí, ale důrazně odmítá šíření závažného a nepodloženého obvinění, že ústavní soudci 'mají asi něco slíbeno'. Fungování společnosti a státu je především založeno na důvěře. Ministryně spravedlnosti má v tomto systému významné postavení, a proto laická i odborná veřejnost očekávají důstojné naplňování její funkce," napsala Soudcovská unie. Dodala, že ministryně zpochybnila důvěryhodnost všech soudců Ústavního soudu.

"Unie státních zástupců respektuje právo každého na svobodu vyjadřování, a to včetně kritiky soudních rozhodnutí. Ale i svoboda vyjadřování má své limity, které je třeba zachovávat," přidali se státní zástupci.

Doplnili, že mediální výroky Benešové zaznamenali "se značným znepokojením". "Též předseda vlády Andrej Babiš bez prezentovaných důkazů veřejně naznačoval politické propojení předsedy Ústavního soudu v souvislosti s touto věcí," připomněli.

"V demokratickém právním státu je ochrana nezávislosti justice a její důvěryhodnost stěžejní hodnota, kterou je třeba chránit, a to především ze strany představitelů orgánů veřejné moci. Výše uvedené výroky, které nebyly ničím podloženy, pouze bezdůvodně znevažují rozhodování Ústavního soudu a jeho soudce, nelze je vydávat za oprávněnou kritiku a je nutné je důrazně odmítnout," uzavřela Unie státních zástupců.

Rychetského emoce překvapily

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ve čtvrtek Rádiu Z řekl, že jej emocionální reakce na středeční nález překvapila. Připomněl, že soud přijímá tisíce rozhodnutí ročně. "Toto rozhodnutí se mi nezdálo způsobilé vyvolávat jakékoliv emocionální reakce," uvedl Rychetský. K reakcím Babiše a Benešové uvedl, že "to je asi věc jejich mentálního založení".

Ústavní soud ve středu zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí postačí pro vstup do sněmovny získání pěti procent hlasů. Benešová označila nález za divný, podle ní nepůsobí objektivně. "Soudci jsou jenom lidi, někteří chtějí opakovat mandát," prohlásila v rozhovoru pro Deník N. "Co je za tím? Komu se kdo zavázal, kdo komu co slíbil?" pokračovala. Rozhodnutí nazvala "vrcholovým číslem", nad kterým zůstává rozum stát.

Babiš zase uvedl, že Ústavní soud se snaží ovlivnit politickou situaci v zemi a otřásá důvěrou lidí v ústavní systém. Předseda soudu Pavel Rychetský podle něj není nestranným ústavním soudcem.

