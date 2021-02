Svátek demokracie, konec nespravedlnosti, chválí verdikt Ústavního soudu menší strany

Rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil část volebního zákona, vyvolává velké množství reakcí. Převládá přitom kritika soudců za to, že rozhodli jen několik měsíců před volbami, přestože návrh na zrušení částí zákona ležel na soudu od roku 2017. Zejména zástupci menších stran ale rozsudek vítají. Zároveň politici slibují, že se budou snažit zákon co nejrychleji upravit.

V prvních reakcích se prolíná převažující radost nad rozhodnutím Ústavního soudu a kritika, že soudci rozhodli několik měsíců před sněmovními volbami. Do té doby se musí poslanci a senátoři shodnout na tom, jak zákon upraví.

"Pro mě to je dnes svátek demokracie. Je to svátek Ústavy České republiky. Oceňuji odvahu Ústavního soudu, že se rozhodl do volebního systému, který byl skutečně nespravedlivý, sáhnout. Je to úspěch těch, kteří chtějí, aby rovnost hlasů byla v České republice zajištěna," prohlásil Stanislav Polčák (STAN), který zastupoval u Ústavního soudu senátory, kteří si na volební zákon stěžovali.

Mezi tyto senátory patřil například předseda senátního klubu STAN Petr Holeček, který je rovněž s rozhodnutím spokojený. "Nález Ústavního soudu je bezpochyby pozitivní zprávou, nejenom pro podepsané senátory a senátorky, ale pro celou širokou veřejnost a všechny voliče. Je to cesta ke spravedlivému volebnímu systému," řekl Holeček.

Někteří politici a odborníci ale kritizují to, že rozhodnutí přišlo poměrně krátce před volbami. "Je smutné, že toto zásadní rozhodnutí přichází po třech a půl letech od chvíle, kdy přišel na Ústavní soud návrh na zrušení části volebního zákona," prohlásil v České televizi předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka, kterého shodou náhod učil na právech Jan Filip, nynější soudce zpravodaj zmiňovaného zákona.

"Určitě není šťastné, že rozhodnutí přichází osm měsíců před volbami. To je bohužel velmi málo času. Kdyby se tak stalo před půl rokem, tak bych řekl, že to bylo v pořádku, měli bychom dostatek času udělat změnu," podotkl Chvojka.

Jeho sociální demokracie společně s ODS v roce 2000 změnu volebního zákona prosadila. Ovšem tehdy byla ČSSD velkou stranou s několika desítkami poslanců, nyní jich má čtrnáct.

Respektuji verdikt ÚS. Svolám neprodleně jednaní s ostatními politickými stranami, kde @vnitro představí možné alternativy řešení. — Jan Hamáček (@jhamacek) February 3, 2021

Rozhodnutí soudu ostře kritizoval předseda Poslanecké sněmovny za hnutí ANO Radek Vondráček. "Ústavní soud nás svým rozhodnutím dostal pod obrovský tlak, způsobil potencionální ústavní krizi v České republice. Co je pro mě až skoro nepřijatelné je to, že změny musíme dělat před volbami, v rozsahu několika měsíců máme změnit zákon, který je jeden ze stěžejních. Nevím, jestli dokážeme v této atmosféře přijmout něco, o čem si za 20 let potom řekneme, že to bylo dobré rozhodnutí," stěžuje si šéf sněmovny.

Podle jeho názoru zrušená právní úprava nebyla v rozporu s Ústavou v takové míře, aby byla zrušena. "Rozhodnutí soudu respektuji. Ale načasování považuji za extrémně špatné, nevyjadřuji se běžně k rozhodnutím Ústavního soudu, ale vzhledem k tomu, jak bezprecedentní rozhodnutí je, tak to budu kritizovat, považuji to za liknavost, která ohrožuje stabilitu České republiky, právní řád a vládu práva. Rozhodnutí mělo padnout dřív," tvrdí Vondráček.

Kritické jsou také zástupkyně ANO, poslankyně a odbornice na právo v hnutí ANO Helena Válková a ministryně financí Alena Schillerová. "Načasování nálezu vnímám jako nešťastné, o stížnosti podané v roce 2017 rozhodl soud až letos a ještě po vyhlášení sněmovních voleb. Z věcného hlediska se tím mění pravidla uprostřed hry," uvedla ministryně.

Postup soudu kritizoval i Daniel Kroupa, v minulosti předseda Občanské demokratické aliance a v posledních letech vysokoškolský učitel. "Samotný fakt, že se pravidla mění v průběhu soutěže, je problematický," prohlásil Kroupa, který naráží na to, že už běží volební kampaň pro podzimní volby a strany zvolily taktiku, která vychází z nynějšího zákona. I proto například vytvářejí koalice, protože nynější zákon je pro strany s menším počtem voličů velmi nevýhodný.

Mezi takové strany patří například Starostové a nezávislí (STAN), jejichž senátor Jan Horník - stejně jako Petr Holeček - rozhodnutí ústavních soudců vítá. Stejně jako řada dalších politiků menších stran. Horník tvrdí, že mu nijak nevadí, jestli pro jeho STAN bude nově upravený zákon výhodnější nebo méně výhodný. Za nejdůležitější považuje to, že nyní už by měl mít každý hlas voliče stejnou váhu. Dosud byly menší strany při přepočtu hlasů na poslanecké mandáty výrazně znevýhodněny.

"Je to nesporně úspěch, i když nám Ústavní soud nevyhověl ve všech vydáních," byla první slova Horníka pro Českou televizi. Senátor Horník patřil právě ke skupině politiků, kteří se na Ústavní soud v roce 2017 s žádostí o změnu zákona obrátili. "Hlavně, že vypadla d΄Hondtova metoda, která nás, hodně malé subjekty, poškozovala," zmínil senátor metodu, která právě přináší nerovnost v hlasech voličů.

Stejně tak vyjádřil spokojenost nad tím, že nyní už neplatí hranice hlasů pro koalice, které dosud byly například deset procent pro dvojkoalici a patnáct procent pro trojkoalici. Pokud strany tyto hranice nepřekonaly, tak se do Poslanecké sněmovny nedostaly. Projevilo se to i v předvolební taktice politických uskupení. Konkrétně třeba krátce před minulými sněmovními volbami padla připravovaná koalice Starostů a nezávislých s KDU-ČSL, protože se zástupci stran obávali, že společně nepřekonají požadovaných deset procent.

Doufám v zodpovědnost všech politických stran. @SpoluKoalice je na to připravena. Mantinely jsou stanoveny @usoud_official a je na nás, aby žádná ústavní krize nehrozila. — Marek Výborný (@MarekVyborny) February 3, 2021

Určitě si na tehdejší atmosféru vzpomněli mnozí lidovci, kteří ve středu po oznámení rozsudku vyjadřovali spokojenost. "Vítám rozhodnutí Ústavního soudu. Námitky proti volebnímu zákonu jsme opakovaně vznášeli i na půdě sněmovny," uvedl poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. "Doufám, že rozhodnutí povede k narovnání pokřiveného prostředí a voliči v menších krajích, kteří volí strany s výsledkem pod deset procent, nebudou diskriminováni jako doposud," přidal se předseda lidovců Marian Jurečka.

Ústavní soud potvrdil náš dlouhodobý názor, že hlasy voličů musí mít stejnou váhu. Dosud např. ANO potřebovalo na mandát 19 232 hlasů, zatímco třeba Starostové 2x tolik. Ústavní soud také zrušil diskriminační klauzuli pro koalice, jejíž snižování jsme dlouhodobě prosazovali. pic.twitter.com/aJuqgymisG — Piráti (@PiratskaStrana) February 3, 2021

Spokojený byl i předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. "Férové volby pro všechny zúčastněné hráče jsou základem naší demokracie. Stejně jako dodržování Ústavy včetně poměrného systému," napsal Michálek na Twitteru.

Trojkoalice uspěje v jakémkoliv volebním systému, tvrdí Fiala

Někteří jiní politici již spíše mluvili o tom, co a jak udělat dál. "Rozhodnutí Ústavního soudu mimo jiné znamená, že úkolem politických stran bude v co nejkratším čase najít řešení, podle něhož proběhnou letošní volby. ODS je na tato jednání připravena, budeme se snažit být co nejvíce konstruktivní a dosáhnout dohody napříč politickým spektrem i oběma komorami tak, aby nedošlo k další destabilizaci politického systému," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Jeho stranický kolega, europoslanec Jan Zahradil, se vyjádřil kriticky. "Nutno zopakovat, že se již nacházíme uvnitř volební kampaně - ta začala vyhlášením termínu voleb. Jejím leitmotivem ovšem teď zjevně nebude ekonomický program, covidová krize nebo důchodová reforma, nýbrž politický spor o podobu volebního zákona. Výborně, to jsme potřebovali," uvedl.

Občanští demokraté chtějí jít do voleb v trojkoalici s KDU-ČSL a TOP 09 s tím, že dosud počítali se "starým" volebním zákonem. Ten byl pro ně výhodnější v případě, že vytvoří právě koalici. Jak se zařídí podle změny zákona není zatím jasné, lidovci a TOP 09 ale už ve středu dopoledne několikrát tvrdili, že na trojkoalic s ODS se nic nemění.

Volební zákon se upravoval, aby se znevýhodnily menší strany. Částečnou nápravu a spravedlivější podmínky proto vítám. Rozhodnutí však mělo být rychlejší.



Teď potřebujeme věcnou a rychlou dohodu stran, aby se připravila novela, která bude rozhodnutí reflektovat. Jsme připraveni. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) February 3, 2021

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová avizovala, že TOP 09 s trojkoalicí počítá a přimlouvala se za úpravu zákona. "Teď potřebujeme věcnou a rychlou dohodu stran, aby se připravila novela, která bude rozhodnutí reflektovat. Jsme připraveni," napsala na Twitteru.

Později zareagoval také Petr Fiala, který tvrdí, že rozhodnutí Ústavního soudu nemá vliv na trojkoalici. "Koalici nepřipravujeme proti něčemu, ale pro něco: aby měli středopraví voliči jasnou a silnou volbu a abychom změnili politiku v naší zemi. Věříme, že uspějeme v jakémkoli volebním systému," oznámil a dal najevo, že ODS se bude aktivně podílet na nové podobě volebního zákona. "Chceme rozumné a dobré řešení, které bude stabilní a dlouhodobé," sdělil a nepřímo rozhodnutí kritizoval.

"Důsledek rozhodnutí soudu? Musíme upravovat volební zákon pár měsíců před vyhlášenými volbami. Horší čas se nedal zvolit. Pro koho to bude výhodné, to se teprve uvidí. U volebního inženýrství často platí, že na tom nevydělá ten, pro koho byly úpravy šité na míru," napsal Fiala mnohoznačně.

"Svolám neprodleně jednaní s ostatními politickými stranami, kde ministerstvo vnitra představí možné alternativy řešení," avizoval na Twitteru vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Okamžitá jednání avizoval také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).