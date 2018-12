V Česku existují firmy, které tu muslimům zajišťují povolení k pobytu, píše policie

Nekontrolovatelný vstup lidí praktikujících islám do Česka označila Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) z hlediska terorismu za nebezpečný. Podle její výroční zprávy existují signály, že v ČR funguje větší množství firem a agentur s majiteli z arabských zemí, které muslimům zprostředkovávají veškerá povolení k pobytu na českém území.

"Nebezpečí v podobě nekontrolovatelného vstupu osob praktikujících islám na území ČR byla již v současné době zaznamenána," konstatovala centrála. Zmíněné agentury podle ní povolení často kamuflují doprovodem nemocných lidí a účastí v lázeňském zařízení.

U lidí takto vstupujících na české území podle zprávy rovněž "existují indicie o tom, že disponují velkým množstvím finančních prostředků, jejichž původ, odesílatele ani plánovaný účel použití nelze ve většině případů dohledat".

Česká policie doposud nemusela řešit žádný otevřený projev mezinárodního terorismu. Podle NCOZ bude do budoucna i nadále nezbytné "monitorovat činnost muslimských komunit za účelem odhalování konkrétních teroristických hrozeb, včetně odhalení jednotlivců nebo zájmových skupin s radikálními náboženskými názory, které jsou v rozporu s právním řádem ČR".

Centrála připomněla, že s ohledem na končící válečný konflikt na Středním východě lze předpokládat přesun bojovníků Islámského státu či jejich příbuzných do Evropy, což s sebou může nést bezpečnostní riziko z pohledu jejich možné radikalizace nebo přípravy teroristického útoku.

Podle NCOZ v současné době pokračuje trend průjezdů lidí směřujících přes české území do oblasti bojových operací v Sýrii, nebo opětovných návratů těchto "cestujících džihádistů" do zemí původu, tedy zejména do západní Evropy. K těmto účelům slouží především pražské Letiště Václava Havla.