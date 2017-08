Vltava v Praze se zbarvila do ruda. Někdo zřejmě vlil do řeky barvu, látka není nebezpečná

před 6 minutami

Vltava v centru Prahy se v pondělí zbarvila do ruda. Někdo zřejmě do řeky vlil barvu, která není nebezpečná a postupně se rozpustí. Informoval o tom mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Kdo látku do řeky vlil se zatím neví, záležitostí se zabývá policie. Hladina řeky u Masarykova nábřeží u Mánesa odpoledne dostala sytě červenou barvu. "Naši chemici tam udělali rychlý rozbor. Zjistili, že ta látka není v databázi nebezpečných látek, a že by tedy neměla být životnímu prostředí nebezpečná," uvedl Kavka. Podle prvních analýz hasičů se dostala do Vltavy vodou ředitelná barva, která se v řece postupně rozpustí. Případem se dál zabývají policisté.

