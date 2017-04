před 26 minutami

Sluneční elektrárny Saša-Sun a Zdeněk-Sun, které vlastní rodina Zdeňka Zemka, nedostanou zpět licence na provoz a budou se tak zřejmě muset definitivně vypnout. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud, když zamítl kasační stížnosti obou elektráren a také Energetického regulačního úřadu proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který jim licence loni v květnu odebral. Došel totiž k tomu, že obě elektrárny je získaly podvodem - v době jejich udělení totiž ještě nebyly hotové a neměly tak nárok na zvýhodněné výkupní ceny elektřiny. Kvůli licencím na obě elektrárny již soud nepravomocně poslal do vězení šéfku regulačního úřadu Alenu Vitáskovou i sourozence Zemkovy.

Brno - Rodina miliardáře ze Slovácka Zdeňka Zemka se může definitivně rozloučit s nadějí, že bude moci dál provozovat dvě obří solární elektrárny Saša-Sun a Zdeněk-Sun na Chomutovsku. A vydělat si tak stamiliony korun na dotované ceně vyrobené elektřiny.

Nejvyšší správní soud ve čtvrtek potvrdil, že obě elektrárny přišly o licence na výrobu elektřiny oprávněně. Zamítl totiž kasační stížnosti, které proti odebrání licencí podaly jak obě elektrárny, tak Energetický regulační úřad v čele s Alenou Vitáskovou, který jim je udělil.

I když ale licence už loni v květnu pravomocným rozhodnutím odebral Krajský soud v Brně a obě elektrárny se tak měly již tehdy vypnout, proud nadále vyrábějí. "Podali jsme návrh na odklad vykonatelnosti a Nejvyšší správní soud jej uznal," řekl mediální zástupce Zemkovy rodiny Miroslav Slaný.

Pár hodin před Silvestrem

Obě elektrárny totiž dostaly licenci poslední den roku 2010 - krátce předtím, než mělo začít platit drastické snížení výkupních cen. Pokud by se elektrárny nestihly uvést do provozu do konce roku, propadly by výkupní ceny, které by majitelé inkasovali, z 12 150 korun za MWh na necelou polovinu, konkrétně 5500 korun.

Uvedenou částku jim přitom zákon garantoval na dobu 20 let - a majitelé obou elektráren by tak získali skoro dvě miliardy korun.

Úředníci regulačního úřadu dali oběma elektrárnám razítko, které potvrzovalo, že jsou hotové, jen několik hodin před silvestrovskou půlnocí. Jenže posléze se ukázalo, že elektrárny nebyly zdaleka hotové - úředníci rozhodovali na základě falešných revizních zpráv.

8,5 roku vězení

Kvůli uvedeným razítkům nakonec případ skončil i u trestního soudu. A ten loni v únoru poslal nepravomocně do vězení jak majitele obou elektráren, sourozence Alexandra a Zdeňka Zemkovy, tak i několik úředníků Energetického regulačního úřadu včetně předsedkyně Aleny Vitáskové.

Vitásková se svou zástupkyní Michaelou Schneiderovou dostaly po 8,5 letech vězení, bratři Zemkové pak o rok nižší trest, ale každý z nich musí navíc zaplatit sedm milionů.

Podle žalobce způsobili škodu 300 milionů, ale pokud by čerpali zvýhodněnou cenu elektřiny po celých 20 let, tak by si neoprávněně přišli až na dvě miliardy korun.

Žalobci napadli 22 licencí

Vitásková sice nastoupila do úřadu až v létě 2011, tedy více než sedm měsíců po udělení licence. Nebyla proto obviněná z jejího udělení, ale ze zásahu do jejího prověřování. Když totiž její podřízení začali problematické udělení licencí prošetřovat a chtěli je oběma elektrárnám vzít, spolu se Schneiderovou jim v tom zabránila. Obě tak podle žalobce zneužily své pravomoci.

Jednání dalších osm lidí včetně sourozenců Zemkových pak bylo kvalifikováno jako podvod. Spis od loňského srpna leží na odvolacím Vrchním soudu v Olomouci, který zatím nenařídil jednání.

Žaloby na zrušení nezákonně vydaných licencí podal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Kromě Saša-Sun a Zdeněk-Sun i na dalších dvacet nejproblematičtějších. Ty soudy postupně řeší, zhruba v polovině mu ale daly za pravdu a licence odebraly.

Soud čeká i Zemka staršího

Soud přitom čeká i Zdeňka Zemka staršího. Státní zástupce totiž minulý měsíc podal obžalobu i na něj a další tři obviněné. Tentokrát v souvislosti s další solární elektrárnou VT-Sun, kdy měli způsobit škodu 90 milionů korun. Ta stojí ve stejném areálu jako Saša-Sun a Zdeněk-Sun a i k ní byly podle žalobce falešné revizní zprávy. Vyšetřování se ale v tomto případě zdrželo, protože mezitím zemřel revizní technik, který připravoval podklady pro získání licence.

