Nejezděte do Moskvy, vyzývají opoziční poslanci Hamáčka. Je to podle nich nevhodné

Cesta ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka do Ruska se nelíbí poslancům koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN. Cestu, která je naplánovaná na pondělí, chtěli projednat v Poslanecké sněmovně jako nově zařazený bod, ale neuspěli. Hlasování ukázalo, že pro takový návrh nejsou poslanci ANO, KSČM, SPD a ČSSD.

Jan Hamáček oznámil úmysl odletět do Moskvy krátce poté, co obhájil post předsedy ČSSD a prosadil odvolání svého spolustraníka, ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který politiku Ruska kritizoval. | Foto: DVTV

Sotva začalo páteční jednání Poslanecké sněmovny vystoupilo hned několik poslanců, kteří ostře kritizovali plán ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) odletět v pondělí na návštěvu Ruska. Zástupci KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a Pirátů požadovali, aby sněmovna tuto cestu v pátek projednala a Hamáček pokud možno do Moskvy vůbec neletěl.

Proti cestě se vyslovil v DVTV také Tomáš Petříček, který byl do minulého týdne místopředsedou ČSSD a v pondělí byl na návrh Hamáčka odvolaný z postu ministra zahraničí. "Pro Sputnik bych do Moskvy nejel," řekl.

V pátek ve sněmovně protestoval jako první proti cestě předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. "S ohledem na mimořádnou složitost situace ve vztazích mezi Prahou a Moskvou, a s ohledem na celkovou zahraničně politickou situaci, v níž Ukrajina výslovně požádala o podporu ve sporech s Ruskou federací, a této podpory se jí dostalo od nejvyšších představitelů EU a NATO, dostává cesta představitele vlády České republiky mimořádně závažný význam," prohlásil.

Doplnění informací k dnešnímu aktuálnímu dění v Poslanecké sněmovně... https://t.co/hGyci442cb — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 16, 2021

Kromě jiného se mu nelíbilo také to, že cesta není schválená vládou a existují pochybnosti o tom, co vše bude Hamáček projednávat. "Můj soukromý názor je, že úplně nejlepší by bylo, aby ministr Hamáček za stávající mezinárodní situace, do Moskvy neletěl," řekl Bartošek.

V podobném duchu vystoupila také poslankyně ODS Jana Černochová, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová či poslanec Pirátů Jan Lipavský.

Černochová opřela své vystoupení především o tvrzení, že Sputnik je geopolitickým nástrojem Ruska a Hamáček ani nemá tuto záležitost ve své gesci. Proto jeho cesta vyvolává řadu otazníků. "Je tedy na místě se ptát ministra Hamáčka, co jej k tomuto kroku přimělo. Zda jde o snahu odlákat pozornost od vlastních vnitrostranických problémů, nebo o nadbíhání prezidentu Zemanovi z jakéhokoliv důvodu," sdělila Černochová, která vede výbor pro obranu.

Markéta Pekarová Adamová se snažila naléhat zejména na ty poslance, u kterých bylo zřejmé, že nebudou chtít cestu v pátek probírat. "Jedná se o velmi vážné bezpečnostní ohrožení našich zájmů, tuto cestu chcete zahalit mlhou," prohlásila šéfka TOP 09..

Hlasování nakonec ukázalo, že proti projednávání tohoto bodu jsou kromě vládních poslanců ANO a ČSSD také KSČM a SPD. "Projednejme tuto cestu až se pan Hamáček vrátí," řekl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Sněmovna hlasovala celkem třikrát, protože kritici navrhli tři různé názvy tohoto bodu v mírných obměnách. Ve dvou případech bylo pro 36 poslanců, v jednom 35, pro schválení bylo potřeba alespoň 52 hlasů.

Aktuální informace @Aktualnecz z PS: Poslanecká sněmovna cestu Jana Hamáčka do Moskvy projednávat nebude. Tři hlasování o tom, aby cestu projednala, neprošly. pic.twitter.com/ZP4U8ld4pQ — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 16, 2021

Opoziční politici zpochybňovali také to, že v delegaci má být bývalý předseda slovenského parlamentu Andrej Danko. Podle Piráta Jana Lipavského jde o agenta ruského vlivu. "Cesta by měla být odmítnuta," řekl.

Jan Hamáček oznámil svůj úmysl ve středu na Twitteru s tím, že bude v Moskvě jednat o případných dodávkách vakcíny proti covidu-19 Sputnik po jejím schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Poprvé se o cestě zmínil v pondělí, kdy na tiskové konferenci představil nové vedení ČSSD. "Chci, aby Česko bylo připraveno na okamžitý nákup ruské vakcíny, až ji EMA schválí," prohlásil s tím, že neschválenou vakcínou by podle něj Česko očkovat nemělo a nebude.

Jak již Aktuálně.cz upozornilo, Hamáček se setká s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem a v letadle s Hamáčkem bude sedět bývalý předseda slovenského parlamentu Andrej Danko. Hamáček tvrdil, že bude řešit jen možný dovoz vakcíny Sputnik V, nikoliv tendr na dostavbu Dukovan.

Zastáncem vakcíny Sputnik V je především prezident Miloš Zeman, který dokonce v březnu požadoval kvůli postoji k Sputniku odvolání tehdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové. Blatný byl na začátku dubna odvolaný, premiér Andrej Babiš ale tvrdil, že důvody jsou jiné než dění kolem Sputniku.