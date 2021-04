Dle ruské propagandy pomohl politik Sputniku na Slovensko. Hamáček ho bere do Moskvy

Svévolný dovoz vakcíny Sputnik premiérem Igorem Matovičem vyvolal na Slovensku hlubokou vládní krizi. Ruská propaganda za zprostředkování dodávky připisuje zásluhy slovenskému mimoparlamentnímu politikovi Andreji Dankovi. Ten bude třetím účastníkem jednání vicepremiéra Jana Hamáčka s ruským ministrem průmyslu Denisem Manturovem na stejné téma. Důvod je nejasný.

Ministr vnitra a v současné době i ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) navštíví na začátku příštího týdne Moskvu, kde bude jednat o dodávkách ruské vakcíny Sputnik V do Česka. Hamáček na Twitteru oznámil, že by chtěl vakcíny dojednat po schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA).

Hamáček bude podle informací Respektu a Aktuálně.cz jednat s ruským ministrem průmyslu Denisem Manturovem. "Mám potvrzenou schůzku s Denisem Manturovem. V případě Ruské federace jsem požádal o pomoc i svého bývalého kolegu a bývalého předsedu NRSR Andreje Danka, bude mě doprovázet," potvrdil redakcím Hamáček. Danko je bývalý předseda Slovenské národní strany a Národní rady Slovenské republiky, Hamáček jeho účast na jednání vysvětluje tím, že "využívá veškeré kontakty, které po světě má, aby pro naše občany zajistil potřebné vakcíny".

Slovensko již před časem Sputnik V od Ruska nakoupilo, ale dodnes ho neschválilo. Výrobce dosud tamním úřadům ani po opakovaných výzvách nedodal osmdesát procent dokumentace. Kvůli sporu o ruské vakcíny padnul slovenský premiér Igor Matovič. Ten dodávku osobně vítal na letišti. S režimem Vladimira Putina se ale dohodl bez toho, aniž by informoval kolegy ve vládě. To, že o tom nevěděli Matovičovi koaliční partneři ani prezidentka Zuzana Čaputová, vedlo k vládní krizi, která Matoviče stála křeslo premiéra.

Mezinárodní pozornost vyvolalo oznámení Slovenského lékového ústavu (ŠÚKL), že Sputnik dodaný do země není dle dokumentace totožný s tím, jaký prošel testy publikovanými v prestižním časopisu Lancet. Podobný nesoulad konstatovaly také brazilské úřady. Zjištění slovenských úřadů vedlo k diplomatické roztržce, a Rusko dokonce Slovensko vyzvalo, aby vakcínu vrátilo.

Ruská propaganda používá Danka

Danko si část zásluh o dodání vakcín na Slovensko připisuje. Že s vyjednáváním slovenskému premiérovi Matovičovi pomohl, tvrdil v rozhovorech pro slovenská média. Danka za jeho zásluhy o dodání vakcíny na Slovensko chválil i propagandistický web ruské vlády, který se stejně jako vakcína jmenuje Sputnik. A přetiskuje jeho děkovná prohlášení.

"Předseda Slovenské národní strany ve večerních hodinách poděkoval ministrovi Manturovovi, který je na služební cestě na Sibiři, a vyjádřil obrovské poděkování jménem Slováků, kteří si chtějí vakcínu Sputnik vybrat. Je to příkladný čin Ruské federace. Opětovně veřejně děkujeme, že Ruská federace Slovensku pomohla," citoval Sputnik prohlášení slovenské partaje SNS. A rychle převzal rovněž nynější prohlášení Hamáčka, že se vydá jednat o Sputniku do Ruska.

Proč přesně je nyní nezbytná přítomnost Danka na společném jednání v Moskvě s Hamáčkem, není jasné. "Znovu říkám, využívám jakékoliv kontakty, abych zajistil pro naše občany schválenou vakcínu, využil jsem tedy i kontakty Andreje Danka, které v Ruské federaci má," říká Hamáček na otázku Respektu a Aktuálně.cz, zda bude jednat o možnosti převzetí vakcíny Sputnik ze slovenských skladů.

Andrej Danko Předseda mimoparlamentní Slovenské národní strany a v letech 2016-2020 předseda Národní rady Slovenské republiky. Je spojen s několika kontroverzemi na Slovensku.

Dle zjištění slovenského Denníku N získal titul JUDr. na základě rigorózní práce, kterou opsal z jiných textů. Jeho práce nesplňovala základní kritéria školy.

Slovenská média také rozebírala zbohatnutí jeho rodiny na privatizaci za třetí vlády Vladimíra Mečiara, kdy Dankův otec získal místní lesnický podnik (Lesostav Revúca) za zlomek jeho účetní hodnoty. Danko obvinění z nekalostí odmítá.

Na Den ozbrojených sil byl v září 2016 ministrem obrany své vlastní strany Petrem Gajdošem mimořádně povýšen do hodnosti kapitán v záloze. Před povýšením měl Danko hodnost desátník v záloze, polepšil si tak o osm hodností. Kvůli tomuto případu získal posměšnou přezdívku kapitán Danko. Později bylo jeho povýšení zrušeno.

V mobilu podnikatele Mariana Kočnera se našly záznamy hovorů Danka s Alenou Zsuzsovou, obžalovanou spolu s Kočnerem v kauze vraždy novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.

Spor o vakcínu Sputnik

Podobně jako na Slovensku, i v Česku se kolem Sputniku V vede spor. Premiér Andrej Babiš nedávno odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného, který mimo jiné odmítal, aby se v Česku očkovalo ruskou vakcínou dřív, než ji schválí Evropská léková agentura (EMA). Blatného odvolání kvůli tomu již předtím požadoval prezident Miloš Zeman. Blatného nástupce Petr Arenberger je vůči Sputniku V vstřícnější. Jednal o něm hned první den při svém uvedení do funkce.

Uvedl, že on sám by upřednostňoval, kdyby byl v Česku podáván dobrovolníkům, kteří by se účastnili jeho testování v rámci klinické studie. Na to, zda by umožnil jeho podmínečné schválení sám, dosud neodpověděl. Jak velká by taková studie byla, zda by ji dával dohromady výrobce, nebo nějaký soukromý subjekt, či snad ministerstvo, a kdo by ji platil, Arenberger rovněž zatím neupřesnil. Respektu pouze sdělil, že záleží na tom, "jak by to spočítali statistici", a že se může uvažovat o "desítkách nebo tisících lidech".

Samotné provedení studie by bylo náročné, trvalo by minimálně dva měsíce a povolení k jejímu spuštění by musel vydat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). "Abychom mohli klinické hodnocení posoudit, je potřeba, aby žadatel doložil všechny potřebné dokumenty. Jde o poměrně složitý proces," řekla Respektu ředitelka SÚKL Irena Storová. SÚKL se přitom již několik týdnů Sputnikem V zabývá, kvůli vakcíně se na něj obrátil Úřad vlády, zatím má k němu ale málo dokumentů, takže o něm nemůže učinit žádné validní závěry.

Ministr Denis Manturov má v ruské vládě na starosti jadernou energetiku, zda s ním bude Hamáček jednat také o ruské účasti v soutěži na rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany, ministr neupřesnil. Bezpečnostní komunita dala české vládě analýzu, aby kvůli bezpečnostním rizikům Rusko z tendru vyloučila, na jeho účast ale tlačí prezident Miloš Zeman a vláda zatím Ruskou federaci nechává ve hře.

Opozice protestuje

Hamáčkovu nynější cestu už zkritizoval předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer. Opozice za ní vidí součást propagandy, která má pomoci Rusku ke schválení účasti Rosatomu v tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. "Plné sklady nekvalitních nákupů z Číny už tu máme: je správně, že pochybné obchody vyšetřuje NKÚ a policie. A nyní se pojede nakupovat do Moskvy vakcína bez průkazu kvality?" ptá se senátor Fischer.

V poslední době jde o už druhou cestu českého činitele do Ruska. Naposledy loni v listopadu odletěl jednat do Ruska poradce prezidenta Martin Nejedlý. Stalo se tak bez vědomí vlády a krátce potom, co premiér Andrej Babiš oznámil, že by se jaderný tendr mohl odsunout až do období po volbách. Nejedlý, který Miloši Zemanovi radí jen na základě ústní dohody, ale tvrdí, že o Rosatomu s poradcem Putina nejednal. Údajně šlo o zdvořilostní návštěvu a domluvu setkání obou prezidentů někdy v budoucnu.

Jedinou zemí EU, která vakcínu Sputnik pro nouzové použití schválila, se v polovině února stalo Maďarsko. Stalo se tak bez doporučení Evropské lékové agentury. Experti se z většiny shodují, že Sputnik je postavený na ověřených principech. Varují ale před tím, že v Rusku nelze spoléhat na kvalitu výroby. Web EUobserver například popsal případ čtyř lidí, kteří v Rusku zemřeli krátce po podání vakcíny, dalších šest pacientů mělo zdravotní komplikace. Ruský úřad na ochranu zdraví spotřebitelů Rospotrebnadzor souvislost komplikací u desítky lidí s jejich vakcinací odmítá.