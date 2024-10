Nechci sedět v hospodě a nadávat, říká nový ministr. Z úřadu jel večer do nemocnice

Zatímco bývalý ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela přitahoval pozornost mimo jiné ostrými střety s politiky opozičního ANO, jeho nástupce Lukáš Vlček je jiný typ politika. Působí spíš nenápadně a hlasité souboje nevyhledává. Jeho STAN ale věří, že dokáže veřejnost zaujmout.

Přestože se za okny ministerského paláce na pražském Františku už smráká, nově jmenovaný šéf resortu průmyslu a obchodu Lukáš Vlček dál ve své kanceláři deníku Aktuálně.cz vysvětluje své plány na příští měsíce.

"Máme jako vláda poslední rok na to, abychom některé rozpracované projekty dotáhli a některé další alespoň posunuli dopředu. A to jak v otázce energetiky, strategických investic, v oblasti jaderné energetiky i čipových technologií," vypráví, aniž by se nechal přerušit. Limonádu si z otevřené plechovky nalévá až po několika minutách svého výkladu hospodářské politiky.

Zdánlivě nedůležitý detail dobře ilustruje způsob vystupování dvaačtyřicetiletého politika, který je už dva roky druhým mužem Starostů a nezávislých hned za předsedou Vítem Rakušanem. Jeho tvář ale zdaleka není tak známá. Vlček není typ politika, který často chodí k řečništi na plénu sněmovny a ostrými slovy častuje opozici.

Když s ním Aktuálně.cz několikrát mluvilo ještě jako s řadovým poslancem, k politickým půtkám se nevyjadřoval a naopak zdůrazňoval, jak by se Česko mělo modernizovat. Loni popisoval, jak se snaží s dalšími zákonodárci prosadit novelu energetického zákona, který Čechům umožní sdílet elektřinu mezi sebou a výrazně ušetřit. "Bude to revoluce. Věřím, že to lidé ocení. Výdaje jednotlivců i firem mohou významně poklesnout," avizoval novinku, která už nyní platí.

V této věci - stejně jako v některých dalších - může Vlček využít svých zkušeností starosty: v letech 2006 až 2021 vedl bezmála pětitisícové město Pacov na Vysočině. Brzy poté, co se ve svých čtyřiadvaceti letech ujal starostování, získal pověst člověka, který vyhledává a uskutečňuje moderní vize, za což se dočkal vítězství v soutěži Nejlepší starosta v Kraji Vysočina 2014-2018 pořádané Svazem měst a obcí ČR.

Moderních prvků je v Pacově mnoho. Na obecních budovách se objevily solární panely, areál mateřské školy si odnesl Českou cenu za architekturu a Dům sociálních služeb získal celostátní ocenění v soutěži Komunální projekt roku.

"Už od mládí mě zajímalo, jak naše město vypadá, sám jsem dodnes aktivní v řadě spolků, zejména sportovních. Jsem typ člověka, který nechce sedět v hospodě a nadávat, že věci nefungují," vysvětluje Aktuálně.cz už v roli ministra.

Na připomínku, jestli dokáže tok mnoha svých plánů a myšlenek vysvětlit srozumitelně, reaguje ujištěním. "Určitě o tom vím. Musíme naše sdělení voličům zjednodušit, proti populistům máme velkou nevýhodu, protože musíme prosazovat i nepopulární, ale velmi zásadní věci. Já se o to budu určitě snažit," slibuje Vlček, který nyní shání ředitele odboru komunikace a tiskového mluvčího. Kolem sebe má tým mladých lidí ze STAN, kteří mu pomáhají s propagací.

Když rozhovor s novým ministrem po dvacáté hodině končí a on dostává poslední otázku, zda má ještě nějaký program, ukazuje vášnivý fanoušek a hráč hokeje na svou hruď. "Stalo se mi to na hokeji, mám asi naražená žebra, tak ještě jedu na rentgen," přiznává Vlček, který hned po úterním jmenování do funkce odjel do Brna na strojírenský veletrh.

