Prvních sto dnů. Zemanův program prořídl, ubylo cest. Není důvod to zahušťovat, říká Ovčáček

V sobotu to bude přesně 100 dnů, co prezident Miloš Zeman zahájil druhý prezidentský mandát. Analýza Aktuálně.cz ukazuje, že oproti začátku prvního mandátu v roce 2013 se minimálně styl jeho práce výrazně změnil. Daleko méně než před pěti lety opouští Pražský hrad a lánský zámek. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ale důrazně odmítá, že by hlava státu pracovala s nižším nasazením.

Praha - "Budu se těšit na dalších pět let plného pracovního nasazení, budu nadále jezdit mezi občany, setkávat se s nimi a poslouchat jejich názory, budu pracovat tak, jak jsem pracoval doposud," prohlásil Miloš Zeman na konci ledna v pražském TOP Hotelu, když po vítězných prezidentských volbách promlouval z pódia ke svým fanouškům a televizním divákům.

Po prvních 100 dnech druhého mandátu je ale zřejmé, že minimálně styl jeho práce se v čase výrazně změnil. Nepracuje tak jako na začátku prvního mandátu v roce 2013.

Jak vyplývá z přehledu Zemanových oficiálních veřejných aktivit (viz grafika), zatím daleko méně cestuje do zahraničí, stejně tak do českých a moravských krajů, méně opouští Pražský hrad a lánský zámek, méně se objevuje mezi občany. Před pěti lety touto dobou měl už za sebou čtyři zahraniční cesty (Slovensko, Rakousko, Polsko a středoevropský summit v Bratislavě), letos jen dvě (Slovensko, Polsko). Podobné je to s vnitrozemským cestováním.

Letos se zatím vypravil mimo Prahu jen na tři dny do Moravskoslezského kraje a na sjezd KSČM do Nymburka. V roce 2013 měl po 100 dnech za sebou návštěvu Brna a tamního Ústavního soudu, návštěvu Olomouce (i s návštěvou sjezdu lidovců), účast na pietním aktu v Terezíně, pietním aktu v Lidicích, návštěvu valné hromady ČSTV v Nymburce, slavnostní otevírání studánek v obci Tři Studně.

Vedle toho byl tehdy i na sjezdu ČSSD v Ostravě a na sněmu hnutí STAN v Průhonicích u Prahy. Celkový seznam Zemanových aktivit v prvních 100 dnech z roku 2013 je zhruba dvojnásobný oproti letošnímu.

Když jde o osoby blízké, Zeman z hradních komnat ani letos vystoupit neváhá. Takto ve středu navštívil narozeninový koncert zpěváka Daniela Hůlky, jednoho z přátel, který s ním stál v lednu na "vítězném" pódiu v TOP Hotelu.

Ovčáček: Prezident jedná o vládě

Strohá statistika prezidentských aktivit ještě nemusí odrážet intenzitu a kvalitu práce. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček by podle svého vyjádření pro Aktuálně.cz považoval za "mimořádně nepoctivé, za kampaň a účelovku", pokud by se někdo odvážil tvrdit, že hlava státu nyní už nepracuje s plným pracovním nasazením.

"Evidentně jste si neráčil všimnout, že od znovuzvolení se pan prezident intenzivně věnuje své moderační úloze při jednání o vzniku vlády České republiky," připomněl také mluvčí.

Ovšem i jednání s parlamentními politiky, která v grafice zahrnuta nejsou, byla v roce 2013 o dost četnější. Letošních oficiálních "politických schůzek" prezidenta napočítala redakce celkem 19 (naposledy tento týden s šéfem komunistů Vojtěchem Filipem a s premiérem Andrejem Babišem), v roce 2013 měl Zeman za stejné období schůzek podobného charakteru 32.

Tehdy se netýkaly nové vlády a neúčastnili se jich jen šéfové parlamentních stran (jako téměř výhradně letos), šlo často i o setkání s jednotlivými ministry Nečasovy vlády, ale také třeba se šéfy senátorských a poslaneckých klubů.

Jednu pravidelnou aktivitu - která v seznamu zachycena není - Miloš Zeman do svého programu přidal. Jde o každotýdenní rozhovor s majitelem televize Barrandov Jaromírem Soukupem. Natáčí se v uzavřených prostorách lánského zámku. Nic tak častého prezident v roce 2013 s novináři nepodnikal. Pokud jde o mediální prezentaci, je "letošní Zeman" nepochybně aktivnější, než byl před pěti lety.

Proškrtané zahraniční cesty

Otázkou je, co se změní, až bude vláda sestavena, až získá důvěru a prezident se bude moci na delší dobu vzdálit z Prahy. Jiří Ovčáček upozorňuje, že už příští týden se hlava státu chystá na návštěvu Ústeckého kraje. Cesty do regionů prý budou pokračovat i po prázdninách.

Plánují se i zahraniční cesty. "Na podzim nás čeká jednání V4 na Slovensku, návštěva Spolkové republiky Německo a Čínské lidové republiky. V každém případě, máme před sebou celé další funkční období a není důvodu program extrémně zahušťovat. Druhé funkční období je vždy odlišné od prvního. I to je mým cílem, kterým se nikterak netajím," dodal doslova Ovčáček.

Nicméně i Lidové noviny upozornily, že Hrad už také proškrtal původní itinerář zahraničních cest. Zeman v minulých dnech jako jediný státník chyběl v Polsku, kde se neformálně sešly hlavy devíti států zemí střední a východní Evropy (místo českého prezidenta do Varšavy odcestoval šéf sněmovny Radek Vondráček).

Už je jisté, že Zeman nepoletí ani na pracovní cestu do USA, kde měl v New Yorku opětovně vystoupit na podzimním Valném shromáždění OSN. Podle deníku s největší pravděpodobností nepojede ani na návštěvu do Rakouska, na příští rok se má odsunout i cesta do Maďarska. Za měsíc by se ale měl Zeman zúčastnit summitu Severoatlantické aliance v Bruselu. Přes prázdniny plánuje hlava státu odpočinek. V Lánech i na chalupě v Novém Veselí.

Síly ubývají, základ je stále stejný

Podle politologa Ladislava Mrklase, prorektora vysoké školy CEVRO Institut, se Zemanovy síly s věkem tenčí, a je tak podle něj "evidentní, že mnohé dílčí bitvy a šarvátky již nevede prezident osobně, ale vedou je jeho lidé". Ti ale Zemanových nesporných strategicko-taktických kvalit nedosahují, míní politolog.

Obecně si Mrklas myslí, že prvních 100 dnů druhého prezidentského mandátu vlastně nic nového nepřineslo. "Miloš Zeman stále svádí souboje o své místo na slunci a o svůj vlastní obraz v historii," nevidí politolog rozdíl.

Naproti tomu známý kritik Hradu Jiří Pehe si údajného posunu všímá. A to nejen co se fyzických sil týče. "Rozdíl vidím zejména v tom, že Zeman už zcela otevřeně 'kope' za Rusko a že ještě zvýšil intenzitu útoků na své oponenty," míní politolog.

"I jeho ohýbání ústavy se zdá být intenzivnější než v minulém období, což demonstruje zejména na způsobu, jakým se angažuje ve vzniku nové vlády, nebo odmítáním jmenovat nové soudce jen proto, že návrh podal končící ministr Robert Pelikán, s nímž má nevyřízené účty z kauzy Nikulin," komentuje pro Aktuálně.cz proměny na Pražském hradě politolog Pehe.

Video: Pálení trenýrek? Zeman je vyhořelý, taková šaškárna má zakrýt něco podstatnějšího, míní Honzejk