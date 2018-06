Trdelník patří Čechům, černoška je nevhodná, kritizuje politička SPD holčičku z reklamy

"Jája, jak se ta malá sympatická slečna jmenuje, je Češka. Pokud jde jen o barvu kůže, tak my tam nevidíme rozdíl," reaguje šéf kritizované firmy.

Karlovy Vary - Fotka černošské holčičky na stánku s trdelníkem před obchodním centrem Varyáda v Karlových Varech popudila místopředsedkyni krajské SPD Věru Maříkovou natolik, že o tom informovala na svých facebookových stránkách.

"Když vezmu, že trdelník patří Čechům, tak obrázek černošky se zmrzlinou je i pro mě dosti nevhodný. Jak vysvětlit firmě, že tento obrázek se k našemu trdlu opravdu nehodí?" ptá se podporovatelů na své oficiální facebookové stránce. Příspěvek po zveřejnění článku Aktuálně.cz smazala.

Na dotaz redakce, čím jí fotografie této holčičky vadí, Maříková říká, že se taková reklama "k tradičnímu českému výrobku" nehodí. "Obrací se na mě občané, že se jim to nelíbí a jak je tohle možné. Tak jsem to dala na Facebook, abych viděla názory ostatních lidí," vysvětluje politička s tím, že se jí už ozvalo asi 12 lidí.

"Trdlo je český pokrm. Když jsou mezinárodní festivaly o jídle, tak na těch, co jsem byla já, jsou Češi vždycky s trdelníkem," dodává.

Jednatel společnosti Trdlokafe Radek Klein podobnou kritiku zcela odmítá. Navíc zdůrazňuje, že trdelník ani není český pokrm. "Trdelník není český, je původem maďarský. Navíc Jája, jak se ta malá sympatická slečna jmenuje, je Češka. Pokud jde jen o barvu kůže, tak my tam nevidíme rozdíl. Absolutně jsme neviděli důvod, proč tam tuto slečnu nedat, když se nám tato příležitost naskytla," řekl Aktuálně.cz Klein.

Společnost podle něj neuvažovala o tom, že by dívku na reklamu ve všech 23 pobočkách firmy nedala kvůli barvě pleti. A říká, že podobně by měli postupovat i ostatní. "Když si tohle řekne více podniků a lidi s těmito předsudky uvidí každý den na reklamních panelech i ty, kteří jsou odlišní, tak časem třeba pochopí, že barva kůže mezi lidmi rozdíly opravdu nedělá," dodává Klein.

Pro Maříkovou však není důležité ani to, jaké národnosti dívka je. "Lidi nezajímá, jestli je to Češka, nebo Slovenka, ale spíš jde o ten první dojem. A ten je takový, že se jim to nelíbí. Chtějí si zachovat národní hodnoty, kulturu a tradice," dodává Maříková.

"Jednou z největších obětí rasistických útoků na sociálních sítích je každodenně Tomio Okamura. I z toho důvodu říkáme, že rasismus je odporný," napsala redakci mluvčí SPD Michaela Dolenská poté, co redakce kontaktovala předsedu SPD Tomia Okamury s tím, zdali s výrokem Maříkové souhlasí.

Maříková v říjnu kandidovala na karlovarské kandidátce do Poslanecké sněmovny. Na rozdíl od své dcery Karly však neuspěla.