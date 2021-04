Náměstkem Hamáček jmenoval Michala Haška, který se přátelil s Putinovými Nočními vlky

V době, kdy Česko zažívá výrazný konflikt s Ruskem kvůli vyhození muničního skladu ve Vrběticích zpravodajci GRU, si ministr vnitra Jan Hamáček vybral nového náměstka. Stane se jím někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek, poradce Miloše Zemana. Hašek v minulosti čelil kritice za to, že kladl věnce s ruským motorkářským klubem Noční vlci, kteří jsou označováni za propagandisty Vladimira Putina.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) našel náhradu za svého blízkého spolupracovníka Jakuba Kulhánka (ČSSD), kterého z vnitra vyslal na ministerstvo zahraničí, když odvolal svého stranického soka Tomáše Petříčka. Novým politickým náměstkem Hamáčka se na půl roku, který zbývá do voleb, stane na vnitru Michal Hašek (ČSSD). Někdejší jihomoravský hejtman ve vyšší politice skončil, když v roce 2016 prohrál krajské volby. Po skandálu s neexistující mluvčí, za níž se ve skutečnosti skrývala lobbistka Jana Mrencová stíhaná za to, že nabízela uplácení novinářů. Po pěti letech se vrací na významný politický post.

Hamáček představil změnu na úterní polední tiskové konferenci. V pondělí ještě na dotazy Aktuálně.cz, zda se Hašek stane jeho náměstkem, nereagoval. A neodpovídal ani Hašek.

Hašek byl doteď ministerským poradcem Hamáčka. Nyní jako náměstek ministra vnitra bude mít na starosti bezpečnost Česka. V době, kdy země po odhalení tajných služeb a policie, které explozi muničních skladů ve Vrběticích propojily se zpravodajci ruské GRU, čelí významné bezpečnostní krizi. Hašek působí jak dlouholetý poradce prezidenta Miloše Zemana, který dle opozice i expertů svými nedělními výroky o tom, že je dle něj více vyšetřovacích verzí a neexistuje důkaz o přítomnosti útočníků ve skladech, nahrál ruské propagandě.

Hašek sám v roce 2016 čelil silné kritice za to, že Putinovu režimu nahrává. Ještě jako hejtman v Brně kladl věnce u pomníků padlých rudoarmějců společně s ruským motorkářským klubem Nočních vlků. Následně si s nimi udělal skupinové foto a to zavěsil na Facebook.

Organizace Nočních vlků se přátelí s prezidentem Vladimirem Putinem a její členové bojovali po boku separatistů na východě Ukrajiny. Vůdce motorkářského gangu Alexandr Zaldostanov tvrdí, že byl jedním z těch, kteří přesvědčili ruského prezidenta Vladimira Putina k anektování ukrajinského Krymu. To členové Nočních vlků oslavují. Za aktivní podporu anexe je jejich vůdce s přezdívkou "Chirurg" i na sankčním seznamu EU i USA.

"Dnes večer vzdali v Brně na ústředním hřbitově hold vojákům Rudé armády padlým při osvobození Brna a jižní Moravy ruští, čeští i slovenští motorkáři. Vše proběhlo klidně, důstojně a bez jakýchkoliv problémů. Bylo pro mne silným zážitkem být při tom a společně se poklonit památce padlých s ruským generálním konzulem Alexanderem Nikolajevičem Budaevem," glosoval tehdy setkání Hašek na svém Facebooku.

Na místě byla asi osmdesátka motorkářů, některé motorky zdobily sovětské a české vlajky. Na transparentu vedle Haška stojí v ruštině uvedeno: "V tom je naše vítězství. Jsme společná síla. Jsme patrioti Ruska." V pozadí je pak na snímku vidět i vlajka separatistické Doněcké lidové republiky.

Minulý týden policie po rozsáhlé akci obvinila z financování terorismu pětici českých domobranců blízkých spolku Českoslovenští vojáci v záloze. Právě proto, že organizovali výjezdy Čechů na Ukrajinu, kde bojovali za proruské separatisty.

Už o rok dříve Hašek na několika místech kraje pokládal věnce k hrobům padlých rudoarmějců. Za doprovodu ruského konzula Andreje Šaraškina a někdy také se svatojiřskou stuhou na klopě. Oranžovočerná stuha je symbolem vítězství Sovětského svazu nad nacismem. Ale také dnešních proruských rebelů na východní Ukrajině.

Hašek v době, kdy zastával funkci hejtmana, opakovaně na sociálních sítích sdílel i texty webů Aeronet či AC24. Weby, které odborníci označují za účelovou propagandu putinovského Ruska.

Hašek Hamáčkovi pomohl obhájit křeslo předsedy ČSSD

Hašek před nedávným sjezdem ČSSD lobboval za to, aby Hamáček obhájil svou funkci předsedy strany. To se povedlo a Hamáček s přehledem porazil svého soka a tehdejšího ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

"Byl to úžasný pocit a přiznávám, že i obrovská satisfakce. Nejen za mne, ale za nás všechny. Teď ovšem přijde čas dokončit tuto změnu také v regionech a při přípravě voleb včetně kandidátek. Namažte si pod koleny, bude to třeba. S ­úctou a poděkováním za vše Belzebub, váš partyzánský generál," napsal podle iDNES.cz Michal Hašek do uzavřené skupiny svých přátel zprávu, která se pak mezi sociálními demokraty rozšířila.

Sjezd ČSSD odstartoval sérii změn, která nyní Haška vynesla do funkce náměstka. Hamáček totiž obratem odvolal z postu ministra Petříčka, na jeho místo nakonec dosadil svého náměstka Jakuba Kulhánka a ten tak uvolnil místo právě Haškovi.

Hašek není jediný blízký Hamáčka, který v minulosti čelil kritice, že lobbuje za zájmy Ruska. Jak už Aktuálně.cz popsalo, šéfem pro komise pro obranu ČSSD stále zůstává Miloš Balabán. Bezpečnostní konferenci, kterou v roce 2014 pořádal, dala BIS ve své zprávě za příklad akce, která kritizuje USA a naopak ignoruje zpravodajské nebezpečí Ruska a Číny.

Hamáčkovo vnitro Balabánovu týmu dávalo milionové dotace na výzkum obrany státu. Aktuálně.cz odhalilo, že Balabána platila čínská ambasáda.

Nejasnosti kolem vztahu s Ruskem doteď nevysvětlil ani sám Hamáček. Ten dle zjištění Aktuálně.cz oznámil cestu do Moskvy a také fakticky pozval Vladimíra Putina do Prahy jako možného místa summitu s americkým prezidentem Joe Bidenem v době, kdy už věděl, že ve Vrběticích podle policie dva lidi zabili zpravodajci ruské GRU. Hamáček to nejprve nechtěl komentovat s tím, že je to tajné. Pak přišel s verzí, že oznámení byl zastírací manévr. To však nepotvrdil premiér Andrej Babiš a nic o tom nevědí ani poslanci bezpečnostního výboru, které tajné služby o operaci informovali.

Už vloni ho Hamáček jmenoval svým poradcem na ministerstvu vnitra. Působí i jako šéf legislativní rady ministra zemědělství Miroslava Tomana. Loni také dělal manažera ČSSD pro krajské volby.

Pokus Hamáčka dosadit Haška do legislativní rady vlády, prestižního orgánu poskytujícího ministrům stanoviska k zákonům, nevyšel. Členové rady hrozili rezignací kvůli Haškově titulu JUDr. Ten získal na slovenské soukromé škole vedené tamními sociálními demokraty. Na základě rigorózní práce, která by dle expertů v Česku neobstála ani jako středoškolská seminárka.

Podle dvou zdrojů Aktuálně.cz a HN nyní Hamáček uvažuje o tom, že Haška jmenuje na post politického náměstka ministra vnitra. Zaplnil by tak uprázdněné místo po blízkém spolupracovníkovi Hamáčka Jakubu Kulhánkovi, který se stal ministrem zahraničí.