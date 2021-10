Šéf pražské ČSSD těsně před koncem vlády jel do Portugalska. Cestu platí stát

Půl roku před volbami dosadil vicepremiér Jan Hamáček na pozici náměstka ministra zahraničí Pavla Jaroše. Nynější šéf pražské buňky ČSSD svoji funkci naplňuje do poslední chvíle. Jako zástupce vlády, která zanedlouho končí, vyrazil na státní útraty na čtyřdenní pobyt do Porta a Lisabonu. Podle programu strávil víkend výlety. „Vláda normálně funguje. To si máme všichni dát nohy na stůl?“ oponuje.

Když v dubnu volila česká sociální demokracie předsedu strany, porazil ministr vnitra Jan Hamáček tehdejšího ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Obratem ho z funkce odvolal a ministerstvo dočasně převzal sám. Do funkce náměstka dny poté angažoval Pavla Jaroše, který předtím Hamáčkovi pomáhal se zajištěním podpory k volbě. Související Novým náměstkem ministra zahraničí bude "šedá eminence ČSSD" Pavel Jaroš Jarošův příchod vyvolal pozornost. Někdejší tajemník bývalého politika a diplomata Jana Kavana byl před lety spolu s tehdejším sekretářem ministra zahraničí Karlem Srbou obžalován kvůli předraženým opravám českých ambasád. Kvůli nedostatku důkazů ale byli oba zproštěni. Srba šel do vězení za přípravu vraždy novinářky Sabiny Slonkové. Jaroš pak střídal funkce ve státních službách - působil například v dozorčí radě České pošty, spadající pod Hamáčkovo ministerstvo. Už v té době dojednával podle Seznam Zpráv diplomatické funkce s Martinem Nejedlým, poradcem prezidenta Miloše Zemana. V létě začal šéfovat pražské organizaci ČSSD. Odvolaný ministr Petříček se proti Jarošovu dosazení na ministerstvo vymezil, když opouštěl pražskou kandidátku do sněmovních voleb. „U toho v žádném případě nehodlám asistovat. Jsem bytostně přesvědčen, že sociální demokracie by měla nabídnout něco lepšího,“ konstatoval. Minulý čtvrtek vyrazil Jaroš na čtyřdenní služební cestu do Portugalska. Nejprve navštívil Porto, známé vínem a mostem slavného architekta Gustava Eiffela. Následně se přesunul do hlavního města Lisabonu. Reprezentovat vládu do zahraničí odcestoval v den, kdy poslancům sociální demokracie zanikl mandát ve sněmovně. V novém kabinetu Jarošova domovská ČSSD už nebude, protože v parlamentních volbách na začátku října nepřekročila nutnou pětiprocentní hranici. Vypadla tak i z možnosti podílet se na další vládě. Související Petříček odstoupil z kandidátky ČSSD. Kritizuje "kšefty s hlasy" i návrat Haška „Cesta je v souladu s vymezenou kompetencí náměstka Jaroše, což je interní diplomacie a podpora ekonomické diplomacie. Byla plánována standardně ve spolupráci se zastupitelským úřadem. Cesta nikterak nesouvisí s povolebním uspořádáním ani vnitropolitickou situací v ČR,“ reagovala mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová. Podle Davidové cesta pro Česko bude výhodná a pomůže ekonomické diplomacii. „Pan náměstek Jaroš v rámci této cesty navštívil dvě firmy - jednak ve městě Póvoa de Varzim výrobce nemocničních přístrojů, ventilátorů apod., jednak firmu Famalicao MadeIN, která má nyní ohledně možné spolupráce vejít do kontaktu s Technickou univerzitou Liberec,“ popsala Davidová. Co přesně Jaroš vyjednal, není jasné, ministerstvo nechalo otázku bez odpovědi. Stejně jako to, na kolik jeho výjezd přijde státní pokladnu. Jaroš po příletu odpověděl Aktuálně.cz jen krátce. Podle něj konec ČSSD ve sněmovně a formující se nová vláda vítězných koalic Spolu a Pirátů se STAN jeho cestu nijak neovlivňují. „To je úplný nesmysl. Vláda normálně funguje. To si máme všichni dát nohy na stůl? Jednal jsem s portugalským státním tajemníkem,“ uvedl a položil telefon. Program: návštěva námořního muzea a poutního místa Aktuálně.cz a Respekt získaly celý program Jarošovy cesty. Ve čtvrtek se ubytoval v pětihvězdičkovém hotelu Eurostars Aliados v centru města Porto. Neformálně poobědval s českým honorárním konzulem v Portu a navštívil dvě firmy. V pátek byla v programu jediná schůzka s místním politikem - opět „neformální snídaně“ s předsedou městské rady Porta. Náměstek ministra zahraničí Pavel Jaroš, jinak také nový šéf pražské ČSSD. | Foto: mzv.cz Pak se Jaroš přesunul do Lisabonu, kde skutečně jednal na ministerstvu zahraničí Portugalska o „evropských záležitostech“. Ty mu ale v jeho funkci nepřísluší. Následovala návštěva agentury pro námořní bezpečnost. Víkend měl Jaroš volnější. V sobotu se podíval na prohlídku námořního muzea v Lisabonu. Instituce otevřená v roce 1863 je zaměřená na portugalskou mořeplavbu. Kromě částí lodí, jejich modelů, zbraní, uniforem a navigačních přístrojů se zde nachází ještě asi 120 tisíc map, výkresů a plánů s námořní tematikou. Jaroš se pak přesunul na setkání s krajany na českém velvyslanectví v Lisabonu. Velvyslancem je tam Petr Šelepa, také někdejší prominentní člen ČSSD. Šelepa šéfoval sekretariátu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a byl i jeho poslaneckým asistentem. Předtím působil jako učitel jazyků na střední škole. V neděli měl Jaroš naplánovanou jen návštěvu městečka Fátima, jednoho z nejznámějších katolických poutních míst na světě. Nic dalšího nebylo v plánu. Do Česka se náměstek ministra zahraničí vrátil v pondělí. Související Posty v diplomacii dojednával vlivný člen ČSSD s lidmi Hradu, Nejedlým i Kmoníčkem „Součástí podobných cest bývá soukromý program. Nemělo by ho ale být více než oficiálního,“ upozorňuje šéf zahraničního výboru Senátu a bývalý diplomat Pavel Fischer (nezávislý). Výjezd v posledních dnech, kdy je Jaroš ve funkci, kritizuje. Jarošův konec se předpokládá, protože nový ministr zpravidla politické náměstky mění. „Předpokládám, že cestu podepisoval ministr zahraničí Jakub Kulhánek,“ zmiňuje Fischer ministra za ČSSD. „Ten musí vědět, že služební cesty lze přerušit na dobu, kdy jmenovaný neodvádí žádnou práci. Nebo je lze rovnou zrušit. Možná by to bylo nejčistší řešení,“ vysvětluje.