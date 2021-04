Novým náměstkem ministra zahraničí bude "šedá eminence ČSSD" Pavel Jaroš

Novým náměstkem na ministerstvu zahraničí bude sociální demokrat Pavel Jaroš, který v Černínském paláci před lety působil za éry Jana Kavana jako tajemník. Uvedl to server Seznam Zprávy. Deníku N informaci o Jarošově příchodu potvrdil vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček, který ministerstvo zahraničí po odvolání svého stranického kolegy Tomáše Petříčka dočasně řídí.

Petříčka prezident Miloš Zeman odvolal v pondělí poté, co to navrhl Hamáček a oficiálně na Hrad předložil premiér Andrej Babiš (ANO). Zaorálek chce o svém možném nástupu do funkce nejprve jednat s premiérem, do té doby byl vedením diplomacie pověřen Hamáček. Zaorálka by měl na ministerstvu kultury vystřídat poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke.

Jaroš už na ministerstvu zahraničí pracoval. Za éry ministra Jana Kavana nahradil ve funkci tajemníka Karla Srbu, který musel skončit kvůli skandálu s nevýhodným pronájmem Českého domu v Moskvě a později byl odsouzen na 12 let za přípravu vraždy novinářky Sabiny Slonkové.

Spolu se Srbou byl Jaroš obžalovaný kvůli předraženým rekonstrukcím českých ambasád, kvůli nedostatku důkazů ale byli oba zproštěni, uvedly Seznam Zprávy.

Jaroš je v médiích označován za šedou eminenci sociální demokracie nejen v hlavním městě. Byl místostarostou Prahy 13 i členem dozorčí rady Českých drah, před několika lety chtěl kandidovat na šéfa pražské ČSSD, působil ve státní agentuře CzechInvest nebo řídil městský podnik 4-Energetická. V době, kdy byl Zaorálek ministrem zahraničí, působil jako jeho ekonomický poradce, poznamenaly Seznam Zprávy.