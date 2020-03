Čtvrtý případ v Česku. Nakažená bydlela ve stejném hotelu jako pacient z Děčína

Česko má čtvrtý případ nákazy koronavirem. Pozitivní test měla třiapadesátiletá žena v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Serveru iDNES.cz to řekl primář infekčního oddělení nemocnice Pavel Dlouhý. Žena byla v Itálii ve stejném hotelu jako muž z Děčína, u něhož se nákaza potvrdila v neděli.

Žena se z Itálie vrátila v pátek. Měla horečku, zimnici, bolesti svalů a kloubů a kašel. Zůstane v izolaci. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula řekl České televizi, že její stav by neměl být vážný. Uvedl, že je zatím výhodnější všechny nakažené koncentrovat na jednom místě, tedy v nemocnici Na Bulovce.

Podle Dlouhého bydlely v italském hotelu společně čtyři rodiny. "Je to zajímavá souvislost," uvedl. Prymula řekl, že zatím u nikoho dalšího z této skupiny pozitivní výsledek zjištěn nebyl. "Ráno budou další výsledky," řekl České televizi.

Středisko Auronzo di Cadore v oblasti Benátsko, kde muž a žena pobývali ve stejném hotelu, je menší, níže položené rodinné lyžařské centrum v Dolomitech. Čeští lyžaři jej příliš nenavštěvují. Skipasy má společné se známým velkým střediskem Cortina d ́Ampezzo, od něhož je ale vzdáleno 30 kilometrů. Pobyty v Auronzo di Cadore, v němž převažují modré sjezdovky vhodné pro děti a začátečníky, nejsou v nabídce velkých českých cestovních kanceláří. Obec Auronzo di Cadore se nachází na alpském severu Itálie a má přes 3000 obyvatel.

Tři lidé s nákazou jsou od neděle hospitalizováni na Bulovce, jejich stav je dobrý. Všichni přijeli z Itálie. Vedle muže, který se vrátil s rodinou z lyžařské dovolené, byl další z nich na konferenci v Udine a třetí je Američanka, která studuje v Miláně. Dnes byli bez příznaků nemoci, další testy jim odborníci udělají do konce týdne.

Nakažená Američanka byla v noci na sobotu v Brně, dva lidé jsou kvůli tomu na jižní Moravě v karanténě. Dvě kamarádky, které s Američankou cestovaly, jsou na Bulovce v izolaci. Příznaky nikdo nemá. V izolaci Na Bulovce je také devítiletá dívka. V Česku jsou dosud podle webu ministerstva zdravotnictví známy výsledky testů 211 lidí, dalších 28 vzorků se nyní prověřuje. Výsledky ale dosud nezahrnují čtvrtý případ nákazy.

Ministerstvo zdravotnictví mělo původně výsledky dalších testů zveřejnit v pondělí večer. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) ale nakonec svolal tiskovou konferenci na úterní ráno.

Česko kvůli šíření koronaviru od čtvrtka 5. března mimo jiné zastaví letecké spojení s pěti italskými letišti ve městech Milán, Benátky a Boloňa. Ministerstvo zahraničí radí Čechům, aby necestovali do italských regionů Lombardie a Benátsko. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by se lidé měli vyhnout i regionu Emilia-Romagna. Lidé, kteří se z regionů postižených nákazou vracejí, by měli nejméně 14 dnů sledovat svůj zdravotní stav, v případě potíží telefonicky kontaktovat lékaře. V zemích se zvýšeným výskytem koronaviru se o víkendu zdržovalo zhruba 25.400 Čechů.