Nacher: S výsledkem pod 20 procent se musím popasovat. Vnucovat se nebudeme

Hnutí ANO v pražských komunálních volbách získalo 19,34 procenta hlasů. Skončilo tak druhé za koalicí Spolu, předstihlo Piráty či sdružení Praha sobě. Vítězná koalice ale předeslala, že o vedení Prahy chce jednat s Piráty a Starosty, tedy na půdorysu vládních stran. "Určitě nejsme ti, kdo budou s prosíkem čekat, co někde zbude," říká lídr kandidátky ANO Patrik Nacher v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Oproti minulým komunálním volbám si ANO v Praze polepšilo. Pořád je však před vámi koalice Spolu, Piráti jsou třetí. Chystáte se z někým z nich vyjednávat?

Teď počkáme, co udělá vítěz, což je Spolu. To zatím oznámilo, že chce jednat na půdorysu vládní koalice, tak uvidíme, jak to bude probíhat. Vnímám, že na pozadí bude ještě běžet druhé kolo senátních voleb, kde je celá řada soubojů mezi ANO a koalicí Spolu.

Mluvíme ale konkrétně o komunálních volbách.

Já vím, ale samozřejmě jednání v komunálních volbách v Praze ovlivňuje zcela nepochybně celostátní politika, což se nyní ukázalo. Přes všechny řeči typu, že to není referendum o vládě, se jasně ukazuje, že to byla rétorika i od koalice. Že na jedné straně to není referendum o vládě, na druhé straně dávají přednost koalici na vládním půdorysu bez ohledu na to, že se v Praze v něčem Spolu a Piráti totálně liší. Takže mě zajímá, jakým způsobem bude Praha směřovat dopředu, když spolu začnou vyjednávat subjekty, které jsou programově úplně odlišné.

Ptám se proto, že Zdeněk Hřib v předvolebním rozhovoru pro Aktuálně koalici s ANO vyloučil, Bohuslav Svoboda v dalším z rozhovorů uvedl, že nevidí žádné společné body mezi ODS a hnutím ANO. Do jaké pozice myslíte, že vás to staví?

Staví nás do pozice, že jsme skončili druzí. Minule jsme byli pátí. Všechny průzkumy, krom jednoho, za poslední dva měsíce nás podsekli. Takže to beru jako úspěch. Beru to tak, že i v předvolebních debatách jsem směřoval k nějaké míře kultivovanosti politiky a neútočení. Nebýt osobní. To je maximum, co za sebe a za hnutí člověk může garantovat. Zbytek je na ostatních.

My určitě nejsme ti, kdo budou s prosíkem čekat, co někde zbude. Prostě jsme skončili druzí, ale zároveň nemá smysl se vnucovat subjektu, který vyhrál. Zvlášť v momentě, kdy začne vyjednávat s někým, s kým se programově liší, což bylo vidět i v debatách. Navíc ostatní partneři vítězi voleb vyčítají pět lidí z první desítky na kandidátce. Počkáme si, jak budou jednání probíhat.

Jak myslíte, že se na výsledku voleb podepsal aktuální soud v kauze Čapí hnízdo?

To nevím, nejsem analytik. Já jsem to na ulici nezaznamenal ani jednou, na rozdíl například od parlamentních voleb.

Ještě bych se vrátil ke kampani. V dřívějším rozhovoru pro Aktuálně jste řekl, že vám vadí progresivistický mainstream a že se proti němu budete vymezovat i za cenu ztráty některých hlasů. Nemyslíte, že vám chyběly například hlasy mladých voličů?

To si nemyslím. Jde obecně o můj pohled na politiku, ale v komunálních volbách téma progresivismu v zásadě vůbec nezaznělo. Témata jako kvóty pro ženy nebo toalety pro třetí pohlaví jsme neřešili vůbec nikde. Vnímám, že jsem mohl udělat časově jinak výzvu, aby lidé volili subjekty, které mají šanci, že překročí pět procent. Aby jejich hlas nepropadl. Výzvu jsem zahájil až den a půl před volbami. To jsem mohl udělat dřív. Protože se zase ukázalo, že celá řada stran přes pět procent nepřešla. A lidé tak nemají svého zástupce.

Před sečtením všech hlasů jste řekl, že pokud hnutí ANO v Praze nepřekročí dvacet procent, bude to pro vás osobní neúspěch. ANO tuto hranici nepřekročilo…

Dal jsem si plán, aby výsledek začínal dvojkou. Je mrzuté, že máme těsně před tím. Z hlediska hnutí ANO to úspěch je, protože to je o čtyři procentní body víc než minule a dva a půl procentních bodů víc než loni při parlamentních volbách. Přes všechny průzkumy je to lepší. Ale jak říkám, sám jsem si dal osobní cíl, aby výsledek začínal dvojkou. A já se s tím musím nějakým způsobem popasovat.

Co myslíte, že výsledek komunálních voleb znamená pro další směřování strany?

Já jsem se v kampani snažil vystupovat tak, abych zvýšil koaliční potenciál hnutí ANO, vyvedl ho z izolace. V tomto duchu budu pokračovat. Z reakcí, které mám, i od politických konkurentů, jsem nabyl dojmu, že zejména vypjaté televizní debaty se z tohoto úhlu podařily. Že jsem nebyl tím, který by přiléval olej do ohně. Byl jsem tím, kdo lpěl na obsahu, dokonce někdy někoho i ocenil. Nebo se někoho zastal. To je má pozice a tu nebudu měnit, ať budu v koalici nebo v opozici.

VIDEO: Miloš Zeman a Andrej Babiš u volební urny