V Jeseníkách může napršet podobně jako při katastrofálních povodních v roce 1997

Meteorologové ve středu vydali výstrahu na povodňové ohrožení s extrémním stupněm nebezpečí, která začne od pátku platit zejména pro východní polovinu republiky. Podle modelů může v Jeseníkách napršet podobné množství vody jako při povodních v roce 1997. Informaci uvedl pracovník hydrometeorologického ústavu v Brně na síti X.

Ve čtvrtek dorazí do Česka velmi vydatné až extrémní srážky, které mohou v dalších dnech výrazně zvednout hladiny řek. Nejvíc má pršet v oblasti Jeseníků, kde má v nadcházejících čtyřech dnech spadnout i víc než 300 litrů vody na metr čtvereční.

Nejvážnější povodňová situace nastane na řekách, které odvodňují toto pohoří a další horské oblasti na severovýchodě země. Některé řeky o víkendu výrazně překročí třetí stupeň povodňové aktivity.

Českou republiku zasáhnou vydatné srážky. V následujícíh 4 až 5 dnech je bohužel pravděpodobná situace, jakou jsme zažili v letech 1997 a 2002. Chci ubezpečit, že se preventivně připravujeme v koordinaci s dalšími bezpečnostními i státními složkami, ktere jsou na tento scénář… — Petr Hladík (@hladikpe) September 11, 2024

Extrémní srážky hrozí od čtvrtka do neděle. "V jihovýchodní polovině území a na horách na severovýchodě a severu Čech jsou očekávané úhrny mezi 150 až 250 milimetry (za čtyři dny). Největší srážkové úhrny očekáváme v oblasti Jeseníků, a to přes 300 milimetrů," uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Z modelů předpovědí kumulovaných srážek v následujících dnech vyplývá, že v Jeseníkách by mohlo napršet podobné množství vody, jaké spadlo v tomto pohoří či v Beskydech při katastrofálních povodních v roce 1997. Tehdy za jediný den napršelo na Lysé hoře 234 milimetrů srážek, tedy 234 litrů na metr čtvereční. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil dnes na svém účtu na síti X pracovník brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jáchym Brzezina. Například pro Jeseník nyní některé modely předpovídají na sobotu téměř 200 milimetrů, od čtvrtka do pondělí okolo 450 milimetrů.

V tomto případě však Brzezina píše, že by tyto údaje bral s rezervou. "Toto se hodně obtížně modeluje. Každopádně je dost možné, že budou srážkové úhrny v některých oblastech Česka zcela extrémní," uvedl Brzezina. Jde o výpočet Evropského centra pro střednědobou předpověď. Pro srovnání, za celý červenec 1997 napršelo na Lysé hoře 812 milimetrů, což je dosud nejvyšší zaznamenaný měsíční úhrn srážek v Česku. Na Pradědu v tehdejším červenci napršelo 661 milimetrů, na Rejvízu 722. "Srážky byly tehdy koncentrovány do několika málo dnů," poznamenal Brzezina.

V dalších částech země bude déšť méně intenzivní, bude platit povodňová pohotovost. Výstraha na záplavy a intenzivní déšť se netýká západu Čech.

Kvůli riziku povodní dnes ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) požádal organizátory společenských akcí, aby zvážili, zda je jejich konání v pátek a v sobotu bezpečné. Varování před extrémními dešti a rizikem povodní dnes vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Situace ohledně předpovědi extrémních srážek je podle ministra životního prostředí Petra Hladka (KDU-ČSL) podobná jako při velkých povodních v letech 1997 a 2002. Ministři to uvedli na tiskové konferenci

Od pátku hrozí zejména na severovýchodě a východě Česka záplavy, největší vzestupy hladin očekávají meteorologové během soboty a neděle. "V povodích, kde budou 24hodinové úhrny přesahovat hodnoty nad 120 milimetrů, předpokládáme i možnost výrazného překročení limitů pro třetí stupeň povodňové aktivity. Odtokově nejvýznamnější situaci očekáváme na tocích, které odvodňují Jeseníky a další severovýchodní horské oblasti. Situaci budeme průběžně upřesňovat," oznámil ve středu kolem poledne ČHMÚ.

