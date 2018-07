Policie podezřívá na 300 lidí z přestupku po protestech u lomu Bílina. Všechny vyšetřuje na svobodě

| Foto: Limity jsme my

Podle aktivistů policie chybovala, dánskému účastníkovi akcí údajně policista při zásahu zlomil dvě žebra.

Lom/Louka u Litvínova - Několik set aktivistů z různých evropských zemí protestovalo v sobotu u povrchového hnědouhelného dolu Bílina na Mostecku proti těžbě fosilních paliv. Hned ráno se 16 z nich připoutalo na vrcholu rypadla v lomu Bílina, a na 12 hodin tím zastavilo těžbu.

Další desítky lidí se pokusily proniknout do lomu během sobotního protestního pochodu. Policie zajistila 280 lidí, podezřívá je z přestupku. Všichni byli postupně během víkendu propuštěni.

Aktivisté z hnutí Limity jsme označují těžbu hnědého uhlí za škodlivou v souvislosti se změnou klimatu. Na Mostecku pořádali druhý ročník takzvaného klimakempu s workshopy a přednáškami.

Šestnáctka aktivistů se připoutala k rypadlu v lomu mezi sobotní 4:00 a 5:00, a přiměla tak Severočeské doly k zastavení těžby z bezpečnostních důvodů. Těžba byla obnovena kolem v sobotu 17:00.

"Naše ostraha prošla stroje a zařízení, nenašli jsem žádné poškození a provoz jsme obnovili s tím, že neustále máme nějaké aktivisty na prvním skrývkovém rypadle," řekl v sobotu odpoledne mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký. Rypadlo opustili aktivisté v sobotu kolem 20:00 a policie je odvezla na služebnu.

Protest podle Kopeckého znemožnil práci zhruba 150 lidem v provozu, čímž vznikla škoda, jejíž výši doly teprve vyčíslí.

Další incident se odehrál v sobotu dopoledne, kdy se po hraně lomu Bílina vydalo zhruba 500 lidí sledovaných desítkami těžkooděnců, policistů na koních i čtyřkolkách a pod dohledem policejního vrtulníku.

Vymezenou trasu nečekaně opustilo v polovině pochodu několik desítek aktivistů, kteří vtrhli do lomu. Některé zadržela policie hned, některé později z lomu vyvedla. Ostatní účastníci dorazili po vymezené trase k obci Braňany, kde pochod skončil.

Celkem 130 lidí je podezřelých z přestupku proti veřejnému pořádku a neuposlechnutí výzvy policie a dalších 150 lidí je podezřelých z přestupku neuposlechnutí výzvy policie a z neoprávněného vniknutí do důlního díla. Místní obecní úřady budou přestupky řešit nejen s účastníky z Česka, ale také s Němci či Brity a dalšími cizinci.

"Používáme občanskou neposlušnost, protože standardní prostředky nestačí," řekl Áron Tkadleček z hnutí.

Při zásahu policie podle aktivistů chybovala, dánskému účastníkovi akcí údajně policista při zásahu zlomil dvě žebra. Policie se k tomu zatím vyjadřovat nebude, bezpečnostní opatření teprve vyhodnotí.

Akce byla součástí pětidenního tábora odpůrců těžby hnědého uhlí. Pochodů se během klimatického kempu uskutečnilo pět, největší byl právě ten sobotní. Klimakemp má podle pořadatelů upozornit na změny klimatu, které vidí jako důsledek těžby fosilních paliv, a podpořit způsob života bez ekologických stop.

Letošní ročník považují za úspěšný. "Přijelo dvojnásobně více lidí než na první ročník. Je to příslib do budoucna, že s hnutím za klimatickou spravedlnost se v České republice musí počítat," řekl Radek Kubala z hnutí Limity jsme my.

Proniknout do lomu Bílina se účastníkům podařilo už loni při prvním ročníku klimakempu. Severočeské doly loni kvůli protestu na několik hodin zastavily těžbu skrývkových hornin. Škoda ale nevznikla, protože protest se odehrával na místě, kde byla plánovaná dvoutýdenní odstávka.