Myslivci od začátku roku odstřelili o třetinu více divočáků, prodej masa ale zpomalil

Myslivci letos za první pololetí odstřelili meziročně skoro o třetinu více divokých prasat. Podle údajů Státní veterinární správy poslali na vyšetření na parazitického svalovce vzorky z 94 896 kusů divočáků. Vyšším odstřelům nejspíš pomohl koronavirus.

Za celý loňský rok podle dřívějších veterinárních informací šlo o 229 tisíc kusů, hlavní lovecká sezona, ačkoliv se tato zvěř může lovit celoročně, je na podzim a v zimě. "V době celoplošných opatření proti šíření koronaviru byla myslivost jednou z mála činností, kterou bylo možno vykonávat takřka bez omezení. Můžeme proto tedy předpokládat, že se to pozitivně promítlo i v počtech odlovených prasat," sdělil za Českomoravskou mysliveckou jednotu Vlastimil Waic.

Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého mohla zafungovat i opatření ministerstva zdravotnictví, která lidem omezovala volný pohyb v krajině.

Navíc podle něj Waice i zástřelné, na které ale bude v dalších letech těžší dosáhnout. Stát jej vyplácí pouze za kusy nad tříletý průměr a v posledních letech počet odlovených prasat s výjimkou roku 2018 roste.

Podle Bílého loni stát na zástřelném vyplatil 12,1 milionu korun za 6050 kusů divočáků právě nad tříleté průměry. "Příjem žádostí o příspěvek na lov za hospodářský rok 2019/2020 právě probíhá, a proto údaje nejsou ještě k dispozici. Pro příští období od 1. září se připravuje změnit průměr rozhodný pro vyplacení příspěvku z tříletého na pětiletý," dodal mluvčí.

Prodej masa z divočáků se prakticky zastavil

Podzimní novinkou by měl být také státní příspěvek na nákup a zprovoznění chladících zařízení pro uchování ulovené zvěře. Jak již dříve informoval server iRozhlas.cz, mělo by jít o 40 tisíc korun.

Podle myslivců to ale nevyřeší problém s trhem se zvěřinou, který prakticky zkolaboval. Prodeje masa z divočáků se prakticky zastavily spolu s koronavirem, který zavřel prodej zvěřiny v restauracích. Například Vojenské lesy a statky ČR nabízely v Hořovicích kilogram divočáka za 18 korun. Nejde ale o zpracované maso, kusy jsou v srsti s hlavou a běhy. Myslivci pak zřídili web, kde nabízejí zvěřinu.

Podle Waice budoucnost lovu jistě ovlivní africký mor prasat, který se dříve nebo později vrátí do ČR. "V současné době pro nás největší riziko představují ohniska v Polsku, která nejsou příliš vzdálená našemu území. I s ohledem na šířící se mor apelujeme na myslivce, aby stavy černé zvěře aktivně redukovali. Nicméně není to úplně jednoduché, neboť současný způsob velkoplošného hospodaření při pěstování vysokoenergetických plodin poskytuje divočákům ideální potravní a krytové podmínky," uzavřel.

Některé druhy smí myslivci lovit více dní v roce

Myslivci smí od letošního ledna lovit některé druhy zvěře více dní v roce. Jde o jeleny evropské, siky japonské, daňky, srnce a kamzíky. Stát tak chce pomoci obnově lesů po kůrovcové kalamitě, protože zvířata ožírají sazenice zejména listnatých stromů.

U zvěře mladší dvou let (kromě kamzíků) se rozšířila možnost lovu na celý rok, u starší pak v některých případech i o měsíce. Například mufloni se můžou lovit od července do konce března, zatímco dříve to bylo od srpna do konce prosince.

U většiny ostatních jde maximálně o prodloužení v řádu několika týdnů nebo měsíce. Srnci se můžou lovit od začátku května do konce září, zatímco nyní byla možnost jejich lovu od poloviny května. Obdobně stát povolil na konci roku 2015 celoroční odlov divokých prasat.