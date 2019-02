Mynářovo zasahování do justice prověří Národní centrála proti organizovanému zločinu

Deníku Aktuáně.cz to potvrdil sám Láska, kterého Lelek o přeposlání jeho trestního oznámení ve čtvrtek odpoledne informoval.

"Vaše podání ze dne 23. 1. 2019, v němž je dovozováno podezření ze spáchání trestného činu zasahování do nezávislosti soudů podle paragrafu 335 trestního zákoníku vedoucím kanceláře prezidenta republiky ing. Vratislavem Mynářem v souvislosti s jeho schůzkami se soudci Nejvyššího správního soudu respektive Ústavního soudu České republiky, bylo postoupeno Policii České republiky, Národní centrále proti organizovanému zločinu," stojí v Lelkově oznámení.

Sama centrála nechtěla případ komentovat. Její mluvčí Jaroslav Ibehej si nejdříve vzal krátkou chvíli na prověření a následně uvedl: "K těmto informacím se nebudeme vůbec vyjadřovat."

To, že trestní oznámení předal k prověření, následně ČTK potvrdil sám žalobce. "Trestní oznámení jsem postoupil policejnímu orgánu k dalšímu postupu, nikoliv však bez dalšího k zahájení úkonů trestního řízení," vysvětlil. Policii dal konkrétní pokyny, kterými potřebuje "podezření rozptýlit, či potvrdit". "Zatím nelze usuzovat tak či onak, je to věc dalšího postupu," řekl ČTK.

Lelek takto předal k prověření tři trestní oznámení - kromě Lásky je podala iniciativa Rekonstrukce státu a občan, kterého Lelek nejmenoval. Policie podle něj bude muset objasnit podstatu jednotlivých podání a posoudit, zda je ve věci dáno reálné podezření z trestného činu. Policisté si tak mimo jiné mohou Mynáře pozvat k podání vysvětlení.

Láska o podání trestního oznámení informoval před třemi týdny na svém webu, kde zveřejnil i jeho plné znění. Předseda hnutí Senátor 21 vycházel z informací, které v průběhu ledna publikovala média jako reakci na informace Respektu o neoficiálních schůzkách hradního kancléře s vybranými soudci.

"Existuje důvodné podezření, že se (Mynář) tohoto jednání dopustil ve vztahu k soudci Ústavního soudu Vojtěchu Šimíčkovi (spor o služební zákon a kauza Lesní správy Lány), předsedovi Městského soudu v Praze Liboru Vávrovi (kauza vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA) a někdejšímu předsedovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi (vyžadování informací ke kauze Plzeňské teplárenské a další zásahy)," uvedl tehdy Láska.

"Trestní oznámení doputovalo na správnou adresu," reagoval Láska na dnešní rozhodnutí na své facebookové stránce.

Láska také před dvěma týdny oznámil, že spolu s dalšími senátory připravuje ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana. Tu chce mít hotovou do konce března. Podle něj Zeman hrubě porušuje ústavu.

"Přijde nám, že diskuse o tom, jestli prezident něco spáchal, nebo ne, bez toho, aby se někdo pokusil o jasné popsání skutků s jasnou právní argumentací, prostě nemá smysl. Takže jsme si dali za úkol, že text žaloby připravíme, abychom se mohli bavit o zcela konkrétních věcech," vysvětlil pro Aktuálně.cz Láska.