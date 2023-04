Uhořelo osm koní. Muži podezřelému ze zapálení stájí v Praze hrozí šest let vězení

Kriminalisté začali stíhat devětadvacetiletého muže, kterého podezírají ze založení požáru stájí na Císařském ostrově v Praze, z poškození cizí věci a týrání zvířat. V případě odsouzení mu hrozí až šest let vězení. Policisté zároveň podali podnět na jeho vzetí do vazby, o kterém rozhodne soud. Při úterním požáru zahynulo osm koní patřících jezdecké škole.

Podezřelého muže zadrželi policisté ve čtvrtek. Tehdy uvedli, že má zřejmě na svědomí ještě další trestné činy.

K požáru na Císařském ostrově ležící mezi Stromovkou a Trojou vyjížděli hasiči v úterý po poledni, oheň likvidovaly tři profesionální a tři dobrovolné jednotky. Hořely stáje o rozloze zhruba 20 krát deset metrů. Ve stájích uhořelo osm koní, nikdo z lidí se nezranil. Vyšetřovatelé hasičů i kriminalisté začali zjišťovat příčinu vzniku požáru. Hasiči už u stájí na Císařském ostrově zasahovali podle médií na konci března, tehdy likvidovali požár slámy u výběhu.

Stáje patří Jezdecké škole Praha 7, která organizuje jízdy na koních a ponících pro děti od tří let i dospělé a pořádá příměstské letní tábory. Provozovatelé školy tento týden na sociálních sítích poděkovali za vyjádřenou podporu a nabídky pomoci.

Majitel stájí Josef Koudela chce provoz jezdecké školy obnovit, pokud sežene dostatek peněz. Zvažuje vypsání sbírky. "Jsem samozřejmě moc rád, že ho chytli, ale mně to v tuto chvíli nepomůže. Vše je zničené… Určitě bychom rádi vybudovali nové stáje a obnovili provoz jezdecké školy, ale rozhodně to v tuto chvíli není v našich silách. Škodu jsem spočítal na čtyři miliony korun. Zvažujeme tak vypsání sbírky. Pokud by nám lidé pomohli, pak se do toho určitě pustíme znovu," uvedl pro server Jezdci.cz.