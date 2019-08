Muže zasypala zemina ve studni. Hasiči ho vyprošťují už den, šance na přežití mizí

Asi dvacet hasičů pokračuje dnes ve vyprošťování muže, kterého v sobotu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku zasypala zemina ve studni v hloubce asi deset metrů. Řekl to mluvčí hasičů Jan Dvořák. Zatímco v sobotu hasiči mluvili o tom, že muž mohl přežít ve vzduchové kapse, nyní už pracují s verzí, že hledají jen tělo. Podle Dvořáka nelze očekávat, že by se k němu dnes jednotky dostaly. Práce postupují pomalu s ohledem na statické zabezpečení studny. Na místě jsou i báňští hasiči.

Případ se stal v sobotu po polední. Hasiči ještě odpoledne mluvili o tom, že i když muže zasypala zemina, mohl přežít díky vzduchové kapse. "I kdyby tomu tak bylo, do nynější doby by mu vzduch došel a neměl by v tomto prostoru šanci přežít," uvedl Dvořák.

"Počítáme s tím, že je v hloubce deset až 11 metrů. My jsme zatím v hloubce asi něco málo přes osm metrů. V noci to odstraňoval sací bagr, ale vždy je potřeba studnu zpevnit pomocí dřev. Je nutné to dělat postupně po metrech," objasnil Dvořák.

Podle něj je problémem statika, hasiči pracují tak, aby se studna více nezřítila. "Povolali jsme si statika a také báňské jednotky z Libušína a Hodonína, které s tím mají více zkušeností," dodal mluvčí. Podle něj je na místě necelá desítka báňských a více než desítka normálních hasičů. "Po debatě se statikem nepředpokládáme, že bychom se dnes k tělu dostali, práce potrvají asi déle. Je totiž potřeba více zabezpečit stavbu," doplnil Dvořák.