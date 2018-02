Muž, který se přiznal k vraždě seniorky a krádeži 15 tisíc korun, si má odpykat 12 let ve vězení

AKTUALIZOVÁNO před 20 minutami

K vraždě došlo loni ve Zbýšově na Brněnsku. Muž bydlel u rodičů v bytě naproti oběti, kterou znal.

Brno - Krajský soud v Brně poslal osmatřicetiletého Pavla Fejtu na 12 let do vězení za loňskou vraždu seniorky ve Zbýšově. Muž osmasedmdesátiletou ženu dusil rukama a poté záclonou. Z bytu si odnesl malý příruční trezor, v němž bylo nejméně 15 tisíc korun. Fejta se přiznal k vraždě i krádeži. Soud ho z obou skutků uznal vinným. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou.

Soud muže zařadil do věznice se zvýšenou ostrahou. Ve výši trestu zohlednil jak vraždu, tak krádež. Dva skutky bral jako přitěžující okolnost, polehčující byla podle soudce Michaela Vrtka projevená lítost. Kromě toho musí Fejta zaplatit odškodné pozůstalým. Trest kolem 12 let navrhovala žalobkyně, obhajoba chtěla překvalifikování na zabití kvůli afektu, což ale soud považoval za neakceptovatelné.

Vražda se stala loni na konci srpna v bytě seniorky. Fejta bydlel naproti u rodičů. Podle obžaloby ho žena v osudný den poprosila o pomoc při nahození vypadlých pojistek. Při rozhovoru v bytě mu rozmlouvala jeho vřelý vztah k nezletilému synovi jeho bývalé přítelkyně, což muže rozlítilo.

U soudu to potvrdila i znalkyně z oboru psychologie Beata Nour Mohammadi, podle níž si obžalovaný vytvořil k chlapci až závislost a stylizoval se do role rodiče. Když Fejtovi jeho vlastní rodiče i sousedka začali říkat, že si bývalá přítelkyně najde jiného muže, a expartnerka omezovala četnost setkávání s dítětem, nastřádala se v něm podle psycholožky frustrace. Znalkyně však uvedla, že muž má schopnost rozlišit dobré a zlé a věděl, co v době činu dělá.

Fejta se u soudu přiznal k vraždě i ke krádeži. Podle něj ho sousedka svými slovy dovedla do stavu, že nevěděl, co dělá. Škrtil ji rukama, podle obžaloby ji pak zardousil záclonou. Z domu si odnesl trezor s 15 tisíci korunami. Policie pachatele po pár dnech zadržela, část peněz už utratil za dárky pro syna své někdejší partnerky. Z bytu zmizely i šperky, jejich krádež ale Fejta popřel.

Soudce Michael Vrtek také přečetl výpovědi svědků, mezi nimiž byla matka obžalovaného, bývalá přítelkyně i příbuzní zavražděné. Z výpovědí vyplynulo, že muž nepracoval, kradl a rodiče za něj platili dluhy. V minulosti už byl odsouzený za krádež.